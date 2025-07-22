Çinli dev, Türkiye’ye 5 GW’lık güneş hücresi üretim tesisi kuruyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin merkezli yüksek teknoloji şirketi Astronergy, Türkiye’deki yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Şirket, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde 700 milyon dolarlık yatırımla 5 gigavat (GW) kapasiteli bir güneş paneli hücresi üretim tesisi kuracağını açıkladı.

Kurulacak tesiste son nesil TOPCon 4.0 hücre teknolojisi kullanılacak ve üretimin tamamen yerli imkanlarla gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

2028’de tam kapasite

Balıkesir’deki bu dev yatırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın HIT-30 Programı çerçevesinde planlanıyor. Türkiye’nin 2030 yılına kadar yüksek teknoloji üretiminde küresel bir merkez haline gelmesi hedefi doğrultusunda geliştirilen program kapsamında inşa edilecek tesis, fazlara bölünerek tamamlanacak. Tesis, 2028 itibarıyla tam kapasiteyle faaliyete geçecek.

Astronergy Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Kaya tarafından aktarılan bilgilere göre, yatırımın ilk fazında wafer ve hücre üretimi 3 GW seviyesinde olacak. İkinci fazla birlikte bu kapasite 5 GW çıkarılacak. Son aşamada yılda 5’er GW wafer, hücre ve panel üretimi yapılması planlanıyor. Balıkesir’deki fabrikanın inşaatına 2025 yılı sonunda başlanması bekleniyor.

Şirketin Türkiye’deki yatırımları sadece iç pazarı hedeflemiyor. Aktarılanlara göre üretimin yaklaşık yüzde 80’lik kısmı ihracat için hedefleniyor. Öncelikli hedef parlar ise ABD ve Avrupa. Bu arada Balıkesir tesisinde sadece TOPCon 4.0 hücre üretimi gerçekleşmeyecek. Bu konuda konuşan Kaya, “Balıkesir'deki fabrikamızda TOPCon 4.0 hücre ile üretime başlayacağız. Faz 2'ye geçtiğimizde yani 3 gigavattan 5 gigavata çıktığımızda TOPCon kurmayı planlamıyoruz. O zaman yüksek teknoloji 'know-how' neyi gerektiriyorsa hücre yatırımını onu dikkate alarak yapacağız. Dolayısıyla orada bir hibrit yatırım olacak.” dedi.

700 milyon dolarlık yatırım

Yatırımın toplam maliyeti inşaat, arsa ve makine giderleriyle birlikte 700 milyon doları bulacak. Bu büyüklükteki bir tesis, yalnızca Türkiye’nin değil, bölgenin de en gelişmiş güneş enerjisi üretim merkezlerinden biri olacak.

Türkiye’nin en büyük ikinci rüzgar santralinin ilk ayağı devrede 21 sa. önce eklendi

Şirketin 2008 yılında Chint markasıyla Türkiye’ye giriş yaptığını belirten Kaya, 2015'ten itibaren yenilenebilir enerji alanına yöneldiklerini ve şu an Chint Green Energy, Chint Power ve Astronergy markalarıyla faaliyet gösterdiklerini söyledi. Şirketin ayrıca Adana’da 1 GW kapasiteli güneş paneli üretim tesisi bulunuyor.

Türkiye, güneş enerjisinde küresel aktör oluyor

Türkiye, 2035 hedefleri kapsamında rüzgar ve güneş enerjisi için 120 GW’lık kapasiteye ulaşmayı hedefliyor. Bu doğrultudaki teşvik programları da yatırımların ülkeye çekilmesini sağlıyor. Sadece bu yıl içinde açıklanan büyük ölçekli yatırımlara baktığımızda Astronergy’nin 5 GW’lık yatırımın yanında Suudi enerji devi ACWA Power’ın 5 GW ve bir başka Çinli dev Drinda’nın 5 GW’lık yatırımlarını görüyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Çinli firmadan Türkiye’ye 5 GW’lık güneş hücresi yatırımı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: