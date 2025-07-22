Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli dev, Türkiye’ye 5 GW’lık güneş hücresi üretim tesisi kuruyor

    Çinli Astronergy, Balıkesir’de 700 milyon dolarlık yatırımla 5 gigavat kapasiteli yerli güneş hücresi üretim tesisi kuruyor. Tesisin, 2028’de tamamlanması hedefleniyor.

    Çinli firmadan Türkiye’ye 5 GW’lık güneş hücresi yatırımı Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli yüksek teknoloji şirketi Astronergy, Türkiye’deki yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Şirket, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde 700 milyon dolarlık yatırımla 5 gigavat (GW) kapasiteli bir güneş paneli hücresi üretim tesisi kuracağını açıkladı.

    Kurulacak tesiste son nesil TOPCon 4.0 hücre teknolojisi kullanılacak ve üretimin tamamen yerli imkanlarla gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

    2028’de tam kapasite

    Balıkesir’deki bu dev yatırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın HIT-30 Programı çerçevesinde planlanıyor. Türkiye’nin 2030 yılına kadar yüksek teknoloji üretiminde küresel bir merkez haline gelmesi hedefi doğrultusunda geliştirilen program kapsamında inşa edilecek tesis, fazlara bölünerek tamamlanacak. Tesis, 2028 itibarıyla tam kapasiteyle faaliyete geçecek.

    Astronergy Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Kaya tarafından aktarılan bilgilere göre, yatırımın ilk fazında wafer ve hücre üretimi 3 GW seviyesinde olacak. İkinci fazla birlikte bu kapasite 5 GW çıkarılacak. Son aşamada yılda 5’er GW wafer, hücre ve panel üretimi yapılması planlanıyor. Balıkesir’deki fabrikanın inşaatına 2025 yılı sonunda başlanması bekleniyor.

    Şirketin Türkiye’deki yatırımları sadece iç pazarı hedeflemiyor. Aktarılanlara göre üretimin yaklaşık yüzde 80’lik kısmı ihracat için hedefleniyor. Öncelikli hedef parlar ise ABD ve Avrupa. Bu arada Balıkesir tesisinde sadece TOPCon 4.0 hücre üretimi gerçekleşmeyecek. Bu konuda konuşan Kaya, “Balıkesir'deki fabrikamızda TOPCon 4.0 hücre ile üretime başlayacağız. Faz 2'ye geçtiğimizde yani 3 gigavattan 5 gigavata çıktığımızda TOPCon kurmayı planlamıyoruz. O zaman yüksek teknoloji 'know-how' neyi gerektiriyorsa hücre yatırımını onu dikkate alarak yapacağız. Dolayısıyla orada bir hibrit yatırım olacak.” dedi.

    700 milyon dolarlık yatırım

    Yatırımın toplam maliyeti inşaat, arsa ve makine giderleriyle birlikte 700 milyon doları bulacak. Bu büyüklükteki bir tesis, yalnızca Türkiye’nin değil, bölgenin de en gelişmiş güneş enerjisi üretim merkezlerinden biri olacak.

    Şirketin 2008 yılında Chint markasıyla Türkiye’ye giriş yaptığını belirten Kaya, 2015'ten itibaren yenilenebilir enerji alanına yöneldiklerini ve şu an Chint Green Energy, Chint Power ve Astronergy markalarıyla faaliyet gösterdiklerini söyledi. Şirketin ayrıca Adana’da 1 GW kapasiteli güneş paneli üretim tesisi bulunuyor.

    Türkiye, güneş enerjisinde küresel aktör oluyor

    Türkiye, 2035 hedefleri kapsamında rüzgar ve güneş enerjisi için 120 GW’lık kapasiteye ulaşmayı hedefliyor. Bu doğrultudaki teşvik programları da yatırımların ülkeye çekilmesini sağlıyor. Sadece bu yıl içinde açıklanan büyük ölçekli yatırımlara baktığımızda Astronergy’nin 5 GW’lık yatırımın yanında Suudi enerji devi ACWA Power’ın 5 GW ve bir başka Çinli dev Drinda’nın 5 GW’lık yatırımlarını görüyoruz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Suudilerin trilyon dolarlık şehir projesi çıkmazda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    7 ileri edc şanzıman yorumları kaliteli çakı tavsiyesi kutusu açılmış elektronik ürün iadesi ps4 klavye mouse destekleyen oyunlar citroen c3 otomatik vites yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum