Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Köpeklerin, Kovid-19 hastalığını yüksek doğruluk oranıyla koklayabildiği tespit edildi

    Almanya merkezli bir çalışmada köpeklerin Kovid-19 hastalığını doğru biçimde koklayabildiği ortaya çıktı. Köpekleri bu sayede toplum içinde hastalık tespiti yapmakta kullanmak mümkün olabilecek.
    3 sa.
    634
    13
    8
    Diğer B...
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Köpeklerin, Kovid-19 hastalığını yüksek doğruluk oranıyla koklayabildiği tespit edildi
    Tam Boyutta Gör

    Sadık dostlarımız köpekler, insanoğluna birçok alanda yardımcı oluyor. Özel eğitimlerden geçirilen bu canlıların sahip olduğu üstün koku alma duyusundan bilim ve güvenlik gibi alanlarda da faydalanılıyor. Bazı kanser türleri, sıtma, uyuşturucu ve patlayıcı maddelerin tespitinde kullanılan köpekler, dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınında da imdadımıza yetişecekmiş gibi görünüyor.

    Alanında aslında ilk olmayan bir çalışma, köpeklerin yukarıda bahsedilen bazı hastalıkları koklayabilecekleri gibi yeni tip koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığını da koklayabileceğini ortaya koydu. Laboratuvar ortamında eğitilen köpekler, hastalıklı ve sağlıklı örnekleri koklayarak kimlerde koronavirüs olduğunu büyük bir doğrulukla tespit edebilecek seviyeye getirildi.

    İlginizi Çekebilir Avatar DSÖ’ye göre günlük koronavirüs vaka artışının en yüksek olduğu gün 21 Haziran oldu

    Ayrıca Bkz. "Hindistan, Çin menşeili 275 uygulamaya yasak getirmeyi planlıyor "

    Hanover Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada araştırmacılar, sekiz adet özel eğitimli narkotik köpeğine SARS-CoV-2 virüsünün olduğu örnekleri ayırt etme eğitimi verdi. Yaklaşık 1.012 örneğin toplandığı çalışmada, köpeklerin test tüplerini koklaması sağlandı. Bilim insanlarının da hangi örneğin virüslü olduğunu bilmediği çalışma sonucunda ilginç sonuçlara ulaşıldı.

    Bir makine yardımıyla pozitif ve negatif sonuçlar içeren örnekleri koklayan köpekler, toplamda pozitif sonuca sahip 157 örneği ve negatif olan 792 örneği doğru biçimde tespit etmiş. Tüylü dostlarımız 33 negatif sonucu ise pozitif ve 30 pozitif sonucu ise negatif olarak işaretlemiş. Günün sonunda pozitif örnekleri doğru tespit oranı %83 olurken negatif örnekleri doğru biçimde tespit etme oranı ise %96 olmuş. Toplam ortalama tespit etme oranı ise %94 seviyelerinde gerçekleşmiş.

    Köpeklerin, Kovid-19 hastalığını yüksek doğruluk oranıyla koklayabildiği tespit edildi
    Tam Boyutta Gör

    Sonuçları oldukça heyecan verici olarak nitelendirilen Prof. Holger Volk, bu konuda yaptığı açıklamada “Bu alanda sağlam bir zemin oluşturduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Gelecekte benzer alanlarda yürütülecek çalışmalarda köpeklerin hastalık teşhislerinde kullanılabileceği açıkça görülmektedir.” ifadelerini kullanmış.

    Araştırma sonuçlara ilgi duyan takipçilerimiz, ilgili çalışmaya “BMC Infectious Diseases” dergisi linkinden ulaşabilir.



    https://newatlas.com/medical/sniffer-dog-coronavirus-94-percent-success/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Hindistan, Çin menşeili 275 uygulamaya yasak getirmeyi planlıyor
    7 sa.
    NASA, Mars’a düzenleyeceği görevle ilgili bir tanıtım videosu yayınladı
    1 gün
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Daxteroy (Halim ) 2 sa. en beğenilen cheytac07
    Oysa Organik Hoşaf tarzı bir proje üzerinde çalışmalıydı Almanlar.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    LoooooL (Alex De souza) 1 sa.
    Okumadım ama çinliler köpek yemesin diye uydurulmuş olabilir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V4LKyR 2 sa.
    Koklarken burnuna virüs kaçıp enfekte olmuyor mu?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WmGMD (.. ..) 2 sa. V4LKyR
    Virüs un dünya da yayılmaya başladığı ilk dönemler de bir haber görmüştüm, sahibi virüsü kapmış köpeğin de burnunda bulmuşlar ama köpeği enfekte etmemişti. Ama her zaman bu böyle midir bilmem tabi. Virüse yakalanan iki yakinimin da kedileri var ve hiç ellerinden düşmez onlarda da bir sağlık sorunu olmamıştı. Ya enfekte olmak için gereken virüs yoğunluğu yada maruz kalmaları gereken süre farklı yada enfekte olmuyor dostlarımız.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cheytac07 2 sa.
    boş
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daxteroy (Halim ) 2 sa. cheytac07
    Oysa Organik Hoşaf tarzı bir proje üzerinde çalışmalıydı Almanlar.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tmrerdgn (T E) 2 sa.
    Doğruluk payı yapılan testlerden daha çok sanırım. :)
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 13 dk. Monster Aryond oyuncu monitörü satışa çıkıyor 43 dk. TSMC üretim bantları için devler birbiriyle yarışıyor 1 sa. Mercedes'ten yepyeni bir model geliyor: T-Serisi 1 sa. Dijital Mecralar Komisyonu'nun görevleri ve yetkileri açıklandı 2 sa. Mitsubishi, Avrupa'da yeni model satışa sunmayacak 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Köpeklerin, Kovid-19 hastalığını yüksek doğruluk oranıyla koklayabildiği tespit edildi Sonraki İçinden kablosuz kulaklık çıkan telefonlar yakında 4 sa. Microsoft, hidrojen pilleri kullanarak sunucularını 48 saat aralıksız çalıştırdı 5 sa. Forbes, 2020'nin en değerli markalarını açıkladı 5 sa. LG Velvet 4G duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 6 sa. BMW onayladı: Yeni nesil 5 Serisi tamamen elektrikli versiyonla gelecek 6 sa. Öğrenciler için indirimli fizy aboneliği başladı 7 sa. Intel Core i9-10850K’yı detaylandırdı 7 sa. Hindistan, Çin menşeili 275 uygulamaya yasak getirmeyi planlıyor 7 sa. Big Navi için bellek iddiaları: HBM mi GDDR6 mı? 8 sa. Telegram en büyük güncellemelerinden birisini aldı 17 sa. Netflix'ten ikinci bir Witcher dizisi geliyor: İşte detaylar 19 sa. Nolan'ın yeni filmi Tenet, Amerika'dan önce Türkiye'de vizyona giriyor 19 sa. Quick Charge 5 ile 100W üzeri şarj mümkün oluyor 21 sa. Asus ROG Phone 3 gizli bir 160Hz moduna sahip 22 sa. PS Plus Ağustos 2020 oyunları açıklandı 22 sa. iOS 14 sürümündeki Instagram açığı kapatılıyor 23 sa. Vodafone'dan yerli girişimlere 1 milyon TL'lik destek 1 gün Evden çalışanların verimliliğini ölçen yazılım: AntiZAN 1 gün Razer Cynosa V2 oyuncu klavyesi tanıtıldı 1 gün Skoda Scala Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız