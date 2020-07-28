Köpeklerin, Kovid-19 hastalığını yüksek doğruluk oranıyla koklayabildiği tespit edildi

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Sadık dostlarımız köpekler, insanoğluna birçok alanda yardımcı oluyor. Özel eğitimlerden geçirilen bu canlıların sahip olduğu üstün koku alma duyusundan bilim ve güvenlik gibi alanlarda da faydalanılıyor. Bazı kanser türleri, sıtma, uyuşturucu ve patlayıcı maddelerin tespitinde kullanılan köpekler, dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınında da imdadımıza yetişecekmiş gibi görünüyor.

Alanında aslında ilk olmayan bir çalışma, köpeklerin yukarıda bahsedilen bazı hastalıkları koklayabilecekleri gibi yeni tip koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığını da koklayabileceğini ortaya koydu. Laboratuvar ortamında eğitilen köpekler, hastalıklı ve sağlıklı örnekleri koklayarak kimlerde koronavirüs olduğunu büyük bir doğrulukla tespit edebilecek seviyeye getirildi.

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Hanover Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada araştırmacılar, sekiz adet özel eğitimli narkotik köpeğine SARS-CoV-2 virüsünün olduğu örnekleri ayırt etme eğitimi verdi. Yaklaşık 1.012 örneğin toplandığı çalışmada, köpeklerin test tüplerini koklaması sağlandı. Bilim insanlarının da hangi örneğin virüslü olduğunu bilmediği çalışma sonucunda ilginç sonuçlara ulaşıldı.

Bir makine yardımıyla pozitif ve negatif sonuçlar içeren örnekleri koklayan köpekler, toplamda pozitif sonuca sahip 157 örneği ve negatif olan 792 örneği doğru biçimde tespit etmiş. Tüylü dostlarımız 33 negatif sonucu ise pozitif ve 30 pozitif sonucu ise negatif olarak işaretlemiş. Günün sonunda pozitif örnekleri doğru tespit oranı %83 olurken negatif örnekleri doğru biçimde tespit etme oranı ise %96 olmuş. Toplam ortalama tespit etme oranı ise %94 seviyelerinde gerçekleşmiş.

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Sonuçları oldukça heyecan verici olarak nitelendirilen Prof. Holger Volk, bu konuda yaptığı açıklamada “Bu alanda sağlam bir zemin oluşturduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Gelecekte benzer alanlarda yürütülecek çalışmalarda köpeklerin hastalık teşhislerinde kullanılabileceği açıkça görülmektedir.” ifadelerini kullanmış.

Araştırma sonuçlara ilgi duyan takipçilerimiz, ilgili çalışmaya “BMC Infectious Diseases” dergisi linkinden ulaşabilir.

https://newatlas.com/medical/sniffer-dog-coronavirus-94-percent-success/

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