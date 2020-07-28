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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hindistan, Çin menşeili 275 uygulamaya yasak getirmeyi planlıyor

    Çin ve Hindistan arasında silahlı mücadeleye varan gerilim, teknoloji dünyasına da iyice sirayet etti. Hindistan, daha önce yasakladığı Çin menşeili 59 uygulama sayısını 300'ün üzerine çıkarabilir.
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    Güvenlik
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    Gökhan G.
    Editör
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    Hindistan, Çin menşeili 275 uygulamaya yasak getirmeyi planlıyor
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    Çin ve Hindistan arasında 4-5 Mayıs günlerinde Pangong gölü bölgesinde yükselen tansiyon, 15 Haziran gecesi tavan yapmış ve iki ülke askeri kuvvetleri arasında yaşanan çatışma sonucu Hindistan tarafının 20, Çin’in ise 43 asker kaybettiği açıklanmıştı.

    İki tarafın da birbirini suçladığı olaylar neticesinde artarak devam eden gerilim, teknoloji dünyasına sıçramış ve Hindistan içlerinde TiKTok’un da bulunduğu Çin menşeili 59 uygulamaya yasak getirmişti.

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    Ayrıca Bkz. "FAA, motor sorunu ihtimali bulunan iki binden fazla Boeing-737 için acil durum direktifi yayınladı"

    Yasaklarla yeniden gündeme gelen Hindistan, The Economic Times’a göre 275 farklı uygulamaya daha yasak getirmeye hazırlanıyor. İlk etapta 200 milyondan fazla kullanıcıya sahip TikTok’u yasak listesine alan ülke, yeni engelleme kararına popüler oyun PUBG’yi de ekleyebileceğini duyurdu.

    Mobil oyunun, Hindistan’da 50 milyondan fazla kişi tarafından oynandığı belirtiliyor. Listede; Xiaomi’nin TikTok benzeri uygulaması Zili, AliExpress ve TikTok’un sahibi ByteDance tarafından geliştirilen Resso and ULike gibi uygulamalar da bulunuyor.

    Hindistan, Çin menşeili 275 uygulamaya yasak getirmeyi planlıyor
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    The Economic Times’a konuşan bir yetkili, “Hükümet, uygulamaların bazılarını ya da tümünü yasaklayabilir. Hiçbir uygulamaya yasak getirilmemesi de gündemde” ifadelerini kullanırken resmi kaynaklar ise bu uygulamaların maddi kaynaklarına yönelik soruşturmalar yapılabileceğinin sinyalini verdi. Uygulamaların gizlilik ve veri güvenliği boyutlarıyla da inceleneceği ifade ediliyor.

    Bakalım iki ülke arasındaki mücadele ileriki dönemde hangi alanlara sıçrayacak.



    https://interestingengineering.com/india-considering-banning-275-chinese-apps-including-pubg Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    torabi 6 sa. en beğenilen
    Çin çok tehlikeli bi toplum .kendi ülkesinde her şey yasakken başka milletlere her türlü rezilliği yapabilmeleri için çeşit çeşit

    uygulama üretiyor. Bununla mücadele etmeyen toplumlar büyük sıkıntı çekecek
    Çin çok tehlikeli bi toplum .kendi ülkesinde her şey yasakken başka milletlere her türlü rezilliği yapabilmeleri için çeşit çeşit uygulama üretiyor....
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    White Water 5 sa.
    Bizim ülkemizin de Çin'e karşı aksiyon alması gerekiyor.
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    White Water 5 sa.
    Amerikalıların bir lafı vardır: FAK ÇAYNA
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    bullx 2 sa. White Water
    aynen, ondan dolayı herşeylerini orda ürettiriyorlar..
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    231407 (Barış Özdemir) 6 sa.
    Anlaşılan Amerika satın almış Hindistanı.
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    Krone 6 sa. (düzenlendi)
    Darısı başımıza. Çinlilerin leş casus uygulamalarından kurtulmak ümidiyle.
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    torabi 6 sa. en beğenilen
    Çin çok tehlikeli bi toplum .kendi ülkesinde her şey yasakken başka milletlere her türlü rezilliği yapabilmeleri için çeşit çeşit

    uygulama üretiyor. Bununla mücadele etmeyen toplumlar büyük sıkıntı çekecek
    Yanıtla +8
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