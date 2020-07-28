Hindistan, Çin menşeili 275 uygulamaya yasak getirmeyi planlıyor

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Çin ve Hindistan arasında 4-5 Mayıs günlerinde Pangong gölü bölgesinde yükselen tansiyon, 15 Haziran gecesi tavan yapmış ve iki ülke askeri kuvvetleri arasında yaşanan çatışma sonucu Hindistan tarafının 20, Çin’in ise 43 asker kaybettiği açıklanmıştı.

İki tarafın da birbirini suçladığı olaylar neticesinde artarak devam eden gerilim, teknoloji dünyasına sıçramış ve Hindistan içlerinde TiKTok’un da bulunduğu Çin menşeili 59 uygulamaya yasak getirmişti.

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Yasaklarla yeniden gündeme gelen Hindistan, The Economic Times’a göre 275 farklı uygulamaya daha yasak getirmeye hazırlanıyor. İlk etapta 200 milyondan fazla kullanıcıya sahip TikTok’u yasak listesine alan ülke, yeni engelleme kararına popüler oyun PUBG’yi de ekleyebileceğini duyurdu.

Mobil oyunun, Hindistan’da 50 milyondan fazla kişi tarafından oynandığı belirtiliyor. Listede; Xiaomi’nin TikTok benzeri uygulaması Zili, AliExpress ve TikTok’un sahibi ByteDance tarafından geliştirilen Resso and ULike gibi uygulamalar da bulunuyor.

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The Economic Times’a konuşan bir yetkili, “Hükümet, uygulamaların bazılarını ya da tümünü yasaklayabilir. Hiçbir uygulamaya yasak getirilmemesi de gündemde” ifadelerini kullanırken resmi kaynaklar ise bu uygulamaların maddi kaynaklarına yönelik soruşturmalar yapılabileceğinin sinyalini verdi. Uygulamaların gizlilik ve veri güvenliği boyutlarıyla da inceleneceği ifade ediliyor.

Bakalım iki ülke arasındaki mücadele ileriki dönemde hangi alanlara sıçrayacak.

https://interestingengineering.com/india-considering-banning-275-chinese-apps-including-pubg

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