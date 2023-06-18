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    2024 Renault Rafale tanıtıldı: 300 beygirlik coupe-SUV

    Adını 1934 yılındaki bir yarış uçağından alan Renault Rafale; markanın diğer yeni modellerinden esintiler taşıyan fakat üzerine kendi karakterini de ekleyen etkileyici bir coupe-SUV olarak karşımızda.
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    Yeni 2024 Renault Rafale tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bir süre önce resmi ipucu görselleriyle karşımıza çıkan yeni 2024 Renault Rafale bugün resmi olarak tanıtıldı. Renault'yu tasarım noktasında bambaşka bir noktaya taşıyan yeni Rafale, coupe-SUV gövde tipiyle D segmentinin iddialı üyelerinden biri olmaya geldi.

    Yeni Renault Rafale, özellikleriyle neler sunuyor❓

    İlk başta örneklerini lüks segmentte gördüğümüz coupe-SUV modasını Arkana ile alt seviyelere indirgeyen Renault, bu tutumunu yeni Rafale ile sürdürüyor. Ön tarafta Renault'dan alışık olmadığımız şekilde agresif bir tasarıma sahip olan yeni SUV model; ince LED farları, motor kaputu ve geniş köşeli panjuruyla "Acaba bir Peugeot'ya mu bakıyoruz?" sorusunu akıllara getiriyor. Ayrıca ilk kez makyajlı Clio'da gördüğümüz gündüz LED'lerinin Rafale'ye başarılı bir şekilde entegre edildiğini de görmekteyiz.

    2024 Renault Rafale'ye yan taraftan baktığımızda ön çamurluklardaki rozetler sayesinde en tepedeki "Esprit Alpine" versiyonuna baktığımızı fark ediyoruz. Çamurluk ve eteklerdeki siyah plastik eklentilerin cross karakterine vurgu yaptığı modelin büyük jantları ve güçlü omuz çizgisi de oldukça dinamik bir görüntü oluşturmuş. Ön ve arka çamurluklarda omuz çizgisi daha da belirginleşen Rafale'nin arkasında ise gövde rengi spoyler, iki parçadan oluşan ince LED stoplar, sportif tasarıma sahip siyah tampon ve gri renkli difüzör göza çarpıyor.

    Yeni 2024 Renault Rafale tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Rafale'nin ölçülerine baktığımızda 4.71 metre uzunluğa, 1.86 metre genişliğe ve 2.74 metre aks mesafesine sahip olduğunu görmekteyiz. Fotoğraflarda da görebileceğiniz üzere oldukça eğimli bir tavan çizgisine sahip olmasına rağmen 530 litre gibi yüksek bir bagaj hacmi sunmaktan geri kalmıyor. İç mekânda ise 1,470 x 1,117 mm'lik panoramik cam tavan ile ferah bir yaşam alanı vadediliyor. Söz konusu tavan, tamamen saydam veya opak olacak biçimde ayarlanabiliyor. Bunun yanı sıra ön veya arka bölümün farklı şekilde ayarlanabileceği seçenekler de mevcut.

    Coupe-SUV'un iç mekân tasarımına Austral'den aşinayız. 12 inç dijital gösterge paneli ve 12 inçlik dikey multimedya ekranından oluşan L temalı yerleşim dikkat çekiyor. Hatırlanacak olursa bu yeni tasarım dili ilk kez Megane E-Tech Electric ile hayatımıza girmişti. Diğer modellerde olduğu gibi Android Automotive işletim sistemiyle çalışan multimedyada kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği mevcut. Müşteriler dilerse opsiyon olarak sunulan 9.3 inç head-up display donanımını da satın alabilecek.

    Rafale'de donanım olarak arka akstan yönlendirme sisteminin de bulunduğunu belirtelim. Arka tekerleklerin direksiyon hareketine göre açılandırılabilmesini sağlayan bu sistem, şehir içindeki düşük hızlarda otomobilin dönüş çapını daraltarak daha pratik bir kullanım sağlarken yüksek hızlarda ise yol tutuş ve viraj kabiliyetini iyileştiriyor.

    Hibrit motor seçenekleri

    Yeni 2024 Renault Rafale tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2024 Renault Rafale, üç silindirli turbo benzinli motor ile iki elektrik motorundan oluşan bir hibrit sistemden güç alıyor. 1.2 litre benzinli motor tek başına 130 hp güç ve 205 Nm tork üretiyor. Ana elektrik motoru da ona 70 hp güç ve 205 Nm tork ile destek oluyor. Marş jeneratörü olarak kullanılan ikinci elektrik motoru ise 34 hp güç ve 50 Nm tork üretiyor. Böylece sistem toplamda 200 hp güç üretiyor.

    İlerleyen süreçte Rafale'de bu denkleme arka aksa entegre edilen bir elektrik motorunun da dahil olduğu 300 beygirlik şarj edilebilir hibrit güç aktarma sistemi de eklenecek. Bu sistem de tıpkı mevcut seçenek gibi arka akstan yönlendirme sistemine sahip olacak ancak kendine has şasi ayarlarıyla gelecek.

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