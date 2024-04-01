Elektrikli Renault Clio, yeni platform ile 2026'da gelecek

Yeni AmpR Small platformunu kullanacak olan elektrikli Clio'nun aksine içten yanmalı ve hibrit motorlu versiyon mevcut CMF-B platformunda üretilmeye devam edecek. AmpR Small platformu üç boyutta üretilecek. İlki Renault 4 ve 5 süper miniler, ikincisi daha küçük boyutlu Twingo EV, üçüncüsü ise Peugeot e-208 ve MG 4'e doğrudan rakip olacak daha büyük boyutlu elektrikli Clio.
Teorik olarak ayrı mimarilere sahip olsalar da, Riki platform %60 oranında birbirine benzer. Dolayısıyla elektrikli ve içten yanmalı model aynı gövdeye sahip olabilir. Renault, yeni Clio'yu elektrikli Mégane ve Scenic ile uyumlu bir tasarıma getirmeyi amaçlıyor.
30 bin euro başlangıç fiyatı hedefleniyor
Renault, küçük elektrikli otomobillerinin maliyetlerini düşürmeye kararlı, dolayısıyla elektrikli Clio da mümkün olduğunca düşük fiyatla satışa sunulmaya çalışılacak. Geçtiğimiz haftalarda duyurulan Renault 5, 25 bin euro başlangıç fiyatına sahip. Yeni Clio için de 30 bin euro civarı bir fiyat hedefleniyor.
Ülkemizde de popüler olan Clio, 1999’dan beri Türkiye’de üretiliyor. Halihazırda dünyadaki Clio üretiminin neredeyse tamamını tek başına gerçekleştiren Bursa’daki Oyak-Renault fabrikası, muhtemelen önümüzdeki aylarda AmpR Small platformunda üretim yapabilmek için ciddi bir yenilenme sürecine gidecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...