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    Anlık Bildirim

    Elektrikli Renault Clio, yeni platform ile 2026'da gelecek

    Renault, altıncı nesil Clio'yu yeni platform ve elektrikli olarak 2026'da piyasaya sürecek. Renault 5'ten biraz daha büyük olan model için 30 bin euro başlangıç fiyatı hedefleniyor.
    Elektrikli Renault Clio, yeni platform ile 2026'da gelecek Tam Boyutta Gör
    Renault, altıncı nesil Clio'yu yeni platform ve elektrikli olarak 2026'da piyasaya sürecek. Renault 5'ten biraz daha büyük ve aile odaklı olacak olan model bir üst sınıfta konumlanacak.

    Yeni AmpR Small platformunu kullanacak olan elektrikli Clio'nun aksine içten yanmalı ve hibrit motorlu versiyon mevcut CMF-B platformunda üretilmeye devam edecek. AmpR Small platformu üç boyutta üretilecek. İlki Renault 4 ve 5 süper miniler, ikincisi daha küçük boyutlu Twingo EV, üçüncüsü ise Peugeot e-208 ve MG 4'e doğrudan rakip olacak daha büyük boyutlu elektrikli Clio.

    Teorik olarak ayrı mimarilere sahip olsalar da, Riki platform %60 oranında birbirine benzer. Dolayısıyla elektrikli ve içten yanmalı model aynı gövdeye sahip olabilir. Renault, yeni Clio'yu elektrikli Mégane ve Scenic ile uyumlu bir tasarıma getirmeyi amaçlıyor.

    30 bin euro başlangıç fiyatı hedefleniyor

    Renault, küçük elektrikli otomobillerinin maliyetlerini düşürmeye kararlı, dolayısıyla elektrikli Clio da mümkün olduğunca düşük fiyatla satışa sunulmaya çalışılacak. Geçtiğimiz haftalarda duyurulan Renault 5, 25 bin euro başlangıç fiyatına sahip. Yeni Clio için de 30 bin euro civarı bir fiyat hedefleniyor.

    Ülkemizde de popüler olan Clio, 1999’dan beri Türkiye’de üretiliyor. Halihazırda dünyadaki Clio üretiminin neredeyse tamamını tek başına gerçekleştiren Bursa’daki Oyak-Renault fabrikası, muhtemelen önümüzdeki aylarda AmpR Small platformunda üretim yapabilmek için ciddi bir yenilenme sürecine gidecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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