Tam Boyutta Gör Renault, altıncı nesil Clio'yu yeni platform ve elektrikli olarak 2026'da piyasaya sürecek. Renault 5'ten biraz daha büyük ve aile odaklı olacak olan model bir üst sınıfta konumlanacak.

Yeni AmpR Small platformunu kullanacak olan elektrikli Clio'nun aksine içten yanmalı ve hibrit motorlu versiyon mevcut CMF-B platformunda üretilmeye devam edecek. AmpR Small platformu üç boyutta üretilecek. İlki Renault 4 ve 5 süper miniler, ikincisi daha küçük boyutlu Twingo EV, üçüncüsü ise Peugeot e-208 ve MG 4'e doğrudan rakip olacak daha büyük boyutlu elektrikli Clio.

Teorik olarak ayrı mimarilere sahip olsalar da, Riki platform %60 oranında birbirine benzer. Dolayısıyla elektrikli ve içten yanmalı model aynı gövdeye sahip olabilir. Renault, yeni Clio'yu elektrikli Mégane ve Scenic ile uyumlu bir tasarıma getirmeyi amaçlıyor.

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30 bin euro başlangıç fiyatı hedefleniyor

Renault, küçük elektrikli otomobillerinin maliyetlerini düşürmeye kararlı, dolayısıyla elektrikli Clio da mümkün olduğunca düşük fiyatla satışa sunulmaya çalışılacak. Geçtiğimiz haftalarda duyurulan Renault 5, 25 bin euro başlangıç fiyatına sahip. Yeni Clio için de 30 bin euro civarı bir fiyat hedefleniyor.

Ülkemizde de popüler olan Clio, 1999’dan beri Türkiye’de üretiliyor. Halihazırda dünyadaki Clio üretiminin neredeyse tamamını tek başına gerçekleştiren Bursa’daki Oyak-Renault fabrikası, muhtemelen önümüzdeki aylarda AmpR Small platformunda üretim yapabilmek için ciddi bir yenilenme sürecine gidecek.

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Elektrikli Renault Clio, yeni platform ile 2026'da gelecek