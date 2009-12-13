Kore'li üretici Moneual'dan yeni netbook: MiNEW N20U

Kore merkezli elektronik firması Moneual, MiNEW netbook ailesinin son üyesi N20U'u tanıttı. Tasarımıyla göz dolduran Windows 7 Starter'lı netbook, ilk olarak Kore pazarında kullanıcıya merhaba diyecek.

10.1 inç boyutundaki ekranında 1024x768 piksel çözünürlük sunan N20U, gücünü Intel'in Atom çözümlerindeki 1.6GHz'lik işlemcisinden alıyor ve 1GB'lık bellekle geliyor. Depolama alanı olarak 16 yada 32GB'lık katı hal sürücüsünün tercih edildiği bilgisayarda çoklu kart okuyucusuna da yer verilmiş. Beyaz kasası tasarımıyla göz dolduran bilgisayarın boyutları 245.5x165x197mm ve kütlesi de 950 gram.

Kore pazarındaki satış fiyatı bilinmeyen ürünün, diğer pazarlarda satışa sunulacağı tarih de maalesef bilinmiyor.

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