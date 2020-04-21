Koronavirüs salgınında 21 Nisan tablosu

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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Alınan önlemlerle salgının hızı durdurulmaya çalışılırken bilanço da sürekli yükseliyor.

21 Nisan koronavirüs sayıları

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saatte 39429 adet test yapıldı ve 4611 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Test sayısı toplamda 713 bine ulaşırken toplam vaka sayısı da 95591 oldu.

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Koronavirüs salgınında vaka sayısı 30 bini geçti

Toplam vakalardan bugün itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 119 olarak gerçekleşti. Toplam vefat sayısı ise 2259 oldu. Yoğun bakımda 1865 hasta yatarken entube olan hasta sayısı da 1006 olarak gerçekleşti.

İyileşen hasta sayısının 1488 artışla toplamda 14918 olduğunu görüyoruz. İyileşen hastaların kan plazmalarından koronavirüs hastalarına yapılacak transferin konuşulduğu bu dönemde iyileşme sayısı da önem taşıyor.

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