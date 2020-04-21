Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs salgınında 21 Nisan tablosu

    21 Nisan 2020 itibariyle koronavirüs salgınından 119 kişi daha hayatını kaybetti. Son 24 saatte yapılan 39429 testten ise 4611 yeni vaka tespit edildi. İyileşen sayısı ise 1488 oldu.
    Beğen
    1 sa.
    413
    26
    2
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Koronavirüs salgınında 21 Nisan tablosu
    Tam Boyutta Gör

    Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Alınan önlemlerle salgının hızı durdurulmaya çalışılırken bilanço da sürekli yükseliyor.

    21 Nisan koronavirüs sayıları

    Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saatte 39429 adet test yapıldı ve 4611 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Test sayısı toplamda 713 bine ulaşırken toplam vaka sayısı da 95591 oldu.

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 temalı bir diğer ürün de Seagate’den geldi"

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüs salgınında vaka sayısı 30 bini geçti

    Toplam vakalardan bugün itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 119 olarak gerçekleşti. Toplam vefat sayısı ise 2259 oldu. Yoğun bakımda 1865 hasta yatarken entube olan hasta sayısı da 1006 olarak gerçekleşti.

    İyileşen hasta sayısının 1488 artışla toplamda 14918 olduğunu görüyoruz. İyileşen hastaların kan plazmalarından koronavirüs hastalarına yapılacak transferin konuşulduğu bu dönemde iyileşme sayısı da önem taşıyor.

     

     



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    deoks 35 dk.
    İvme sıfıra yaklaşıyor yavaş yavaş. 2-3 hafta içinde tepe noktasına ulaşırız.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    NaciAydinlar 1 sa. yeni yorumcu
    Git gide durumlar ciddileşiyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 26 dk. Yeni AirPods Pro, 2021 yılına ertelenebilir 56 dk. Nazal sürüntü örnekleri alerji testlerinin yerini alabilir 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Koronavirüs salgınında 21 Nisan tablosu Sonraki Doom Reborn, klasik Doom oyunlarını id Tech 4 motoruyla yorumluyor 1 sa. Yerli ventilatör cihazı Biosys Biyovent hakkında her şey 2 sa. Elektrikli Porsche Taycan'ın arkadan itişli daha ucuz bir versiyonu yolda 2 sa. Royal Green Lux Plus su arıtma cihazı - Video inceleme 3 sa. SteelSeries Cyberpunk 2077 özel serisi tanıtıldı 3 sa. MIUI 12 geliyor: Xiaomi tanıtım tarihini açıkladı 4 sa. Logitech oyuncular için G203 LightSync faresini duyurdu 4 sa. Samsung insan gözüne rakip 600 megapiksel kamera sensörü geliştirmeyi planlıyor 5 sa. Nvidia RTX Voice inceleme "Yapay zeka ile ses işleme!" 5 sa. 2020 Hyundai Veloster N, 8 ileri DCT seçeneğiyle geldi 5 sa. Warner Bros, XBOX Game Studios, Codemasters & Klei oyunları, GeForce Now’dan kalkıyor 6 sa. LG Nano IPS panelli 144 Hz oyuncu monitörünü piyasaya sürdü 6 sa. Cyberpunk 2077 temalı bir diğer ürün de Seagate’den geldi 7 sa. 2020 Audi A3 Sedan tanıtıldı: Yeni tasarım ve gelişmiş teknolojiler 8 sa. 1 Milyon Yazılımcı projesinin detayları belli oldu 9 sa. Avustralyalı araştırmacılar atık su tesisinden koronavirüs etkenini izole etti 9 sa. 3 yıllık AMD Ryzen 3 1200 işlemcisi Zen+ ile güncellendi 10 sa. WhatsApp grup çağrılarındaki katılımcı sınırı genişletiliyor: İşte yeni sayı 10 sa. Netflix Android uygulaması ekran kilidi özelliğine sahip oldu 11 sa. Samsung Galaxy Fold 2 ekranı ve tasarımı sızdırıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Haftalık Oyun Önerisi 02: Close to The Sun
    Bölüm Sonu Canavarı
    Oyun Konsollarını Fahiş Fiyata Satan İşletmelere Cezalar Kesildi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Format sonrası IDM - CRACK İkilemi
    DH Forum
    SURVIVOR 2020
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim