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    Cyberpunk 2077 temalı bir diğer ürün de Seagate’den geldi

    Cyberpunk 2077 oyunu sonbaharda piyasaya çıkacak ancak şimdiden CD Project Red pazarlama çalışmalarına başladı. Seagate oyun için özel bir depolama sürücüsü hazırladı.
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    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Cyberpunk 2077 temalı bir diğer ürün de Seagate’den geldi
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    CD Project Red stüdyosunun merakla beklenen Cyberpunk 2077 oyunu görünüşe göre sıkı bir reklam kampanyasına başlamış durumda. Microsoft’un sonbaharda çıkacak Cyberpunk 2077 oyununa özel tematik bir Xbox One X konsolu duyurmasının ardından Seagate de özel bir depolama sürücüsü tanıttı.

    Cyberpunk 2077 Special Edition Game Drive özellikleri ve fiyatı

    Cyberpunk 2077 Special Edition Game Drive adındaki depolama sürücüsü yine aynı şekilde ön kısmında oyunun tematik renklerini ve şekillerini barındırıyor. Arka kısımda ise örümceğe benzer ayaklı kuru kafa Where is Johnny? Sorusunu soruyor.

    Ayrıca Bkz. "Binance yakında Ethereum ağına rakip oluyor"

    Cyberpunk 2077 Special Edition Game Drive ürünü 2TB ve 5TB kapasitelerde geliyor. USB 3.0 üzerinden bağlanan özel sürümün fiyatı ise 90$-150$ olarak belirlenmiş. Standart Xbox sürücüleri ile aynı fiyatta olduğu ifade edildiği için ülkemizde de 2TB sürümü 800TL-900TL aralığında bi yerde bulunabilir.



    https://www.techpowerup.com/266047/seagate-announces-cyberpunk-2077-themed-xbox-game-drive Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Dreandes (Ahmet Bey) 8 dk.
    90 dolar = 900 TL (:sadgif:)
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