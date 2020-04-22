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    Koronavirüs salgınında 22 Nisan tablosu

    22 Nisan 2020 itibariyle koronavirüs salgınından 117 kişi daha hayatını kaybetti. Son 24 saatte yapılan 37535 testten ise 3083 yeni vaka tespit edildi. İyileşen sayısı ise 1559 oldu.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında 22 Nisan tablosu
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    Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Alınan önlemlerle salgının hızı durdurulmaya çalışılırken bilanço da sürekli yükseliyor.

    22 Nisan koronavirüs sayıları

    Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saatte 37535 adet test yapıldı ve 3083 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Test sayısı toplamda 750 bine ulaşırken toplam vaka sayısı da 98674 oldu.

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    Toplam vakalardan bugün itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 olarak gerçekleşti. Toplam vefat sayısı ise 2376 oldu. Yoğun bakımda 1814 hasta yatarken entube olan hasta sayısı da 985 olarak gerçekleşti.

    İyileşen hasta sayısının 1559 artışla toplamda 16477 olduğunu görüyoruz. İyileşen hastaların kan plazmalarından koronavirüs hastalarına yapılacak transferin konuşulduğu bu dönemde iyileşme sayısı da önem taşıyor

     

     

     



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