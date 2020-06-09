Koronavirüs salgınında vakalar yeniden artışa geçti

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Yeni normalleşme sürecinin ilk haftası geride kalırken koronavirüs salgınında vaka sayılarında da hareketlilik oluşmaya başladı. Genelde tedbirli gezen vatandaşların aksine umursamaz tavır takınan gruplar nedeniyle vaka sayıları da artıyor.

9 Haziran koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saat içerisinde 37 225 adet koronavirüs testi yapıldı ve toplam test sayısı 2 milyon 415 bin rakamını geride bıraktı. Vaka tanısı konan hasta sayısı 993 ile son 10 günün en yüksek seviyesine çıktı. Özellikle 3 Haziran tarihi itibariyle bir artışın olduğu anlaşılıyor.

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Vaka sayılarının artışı yoğun bakım ünitelerini de etkiliyor. Örneğin Diyarbakır’da kapatılan pandemi kliniklerinin yeniden açıldığı ve vaka sayısına yetişilemediği haberleri geliyor. Bugün yoğun bakımdaki hasta sayısı 642 olurken entübe edilen hasta sayısı da 281’e yükseldi. Vefat sayısı 18 olurken toplam vefat sayısı da 4729’a çıktı.

Yeni vaka sayılarına rağmen iyileşen sayısının artması sevindirici. 3218 taburcu olan hasta sayısı ile birlikte toplam iyileşen sayısı 144600 sınırına ulaştı. Böylece aktif vaka sayısı da 22780 civarına geriledi.

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