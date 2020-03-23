Koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 37 oldu

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Ülkemizde giderek hız kazanan koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte ülkemizde yapılan testler sonucunda yeni vaka ve ölüm sayılarını paylaştı.

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Açıklamalara göre son 24 saatte ülkemizde 3672 test yapıldı ve bu testlerde 293 kişide koronavirüs pozitif sonucu çıktı. Toplam enfekte vaka sayısı 1549’a yükseldi. Bu vakalar içerisinde ölen sayısı ise 7 kişi artarak 37 oldu.

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Bakan Koca ölümlerin daha çok 60-91 yaş aralığında toplandığını ifade etmişti. Bununla birlikte iyileşen vakalar da var ve önümüzdeki günlerde kesin tanı sonrasında bu iyileşen vakalar da halkla paylaşılacak.

Sürekli yaşlı hastaların hayatını kaybettiğini belirten Koca bu kez gençlere seslendi ve evlerinde kalmaları gerektiğini belirtti. Semptom göstermese de pozitif olduğunu bilmeden gençlerin salgını yayması zaten dünya çapında sürekli uyarı konusu oluyor.

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