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    Koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 37 oldu

    Koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte ülkemizde 3672 test yapıldı ve bu testlerde 293 kişide koronavirüs pozitif sonucu çıktı. Hastalar içerisinde ise 7 kişi daha hayatını kaybetti.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 37 oldu
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    Ülkemizde giderek hız kazanan koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte ülkemizde yapılan testler sonucunda yeni vaka ve ölüm sayılarını paylaştı.

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    Koronavirüs salgınında 23 Mart son durum

    Açıklamalara göre son 24 saatte ülkemizde 3672 test yapıldı ve bu testlerde 293 kişide koronavirüs pozitif sonucu çıktı. Toplam enfekte vaka sayısı 1549’a yükseldi. Bu vakalar içerisinde ölen sayısı ise 7 kişi artarak 37 oldu.

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    Bakan Koca ölümlerin daha çok 60-91 yaş aralığında toplandığını ifade etmişti. Bununla birlikte iyileşen vakalar da var ve önümüzdeki günlerde kesin tanı sonrasında bu iyileşen vakalar da halkla paylaşılacak.

    Sürekli yaşlı hastaların hayatını kaybettiğini belirten Koca bu kez gençlere seslendi ve evlerinde kalmaları gerektiğini belirtti. Semptom göstermese de pozitif olduğunu bilmeden gençlerin salgını yayması zaten dünya çapında sürekli uyarı konusu oluyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alito (A. Teyfik Görmez) 9 sa. en beğenilen
    Vaka sayısında, dünyada ilk 20 içine girmek üzereyiz. sokağa çıkma yasağı bir an önce gelmeli. Yapacak çok fazla bir şey yok, kimse söz dinlemiyor.
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    abdullah199 (abdullah koç) 2 sa.
    Acil kısmi de olsa sokağa çıkma yasağı gelmeli. İnsanlar evde kalıyor ama eşlerden bir çalışmaya gidiyor. Ne manası kalıyor o zaman evde kalmanın eş gelip de tüm eve bulaştırınca. Ne kadar erken karar alınırsa o kadar hafif atlatırız
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa.
    Vay be, Amerika bir günde 8000 yeni vaka bulmuş. Bunu görünce ilk aklıma ula adamlarda ne test kiti varmış oldu. En az 50-80bin test yapmış olmalılar 1 günde ki, bunun bir kısmı yani 8bini ortaya çıksın. Yani genelde %90 negatif çıkıyor, normal grip endişesi ile başvuranlar oluyor. Bu kadar testi kim nasıl üretiyor. Günde 80bin test sadece amerika. Demek ki dünyada günde yaklaşık 1 milyon test üretiliyor ve harcanıyor. Muazzam bir rakam.
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    SuperVisör (mahir cam) 2 sa.
    İlaç neden bizim ülkeden çıkmayacak biz bulsak o kadar kötümüyüz tıpda doktorları bu yüzden alkışlamıyorum biz bulalım çıkmasını beklemeyelim....
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    mehmethabil 9 sa. yeni yorumcu
    herkese yapamazlar sadece belirti gösteren hastalara yapılır çünkü gelen test kitleri yetersiz
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    alito (A. Teyfik Görmez) 9 sa. en beğenilen
    Vaka sayısında, dünyada ilk 20 içine girmek üzereyiz. sokağa çıkma yasağı bir an önce gelmeli. Yapacak çok fazla bir şey yok, kimse söz dinlemiyor.
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    Mehmet_Ali61 (Mehmet Yılmaz) 9 sa.
    keşke ekipler oluştursalar her mahalle için ve her daireye girip test yapsalar veya örnek alıp en son laboratuvar da baksalar tabi sadece bir fikir. inşallah bir anca önce atlatırız.
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