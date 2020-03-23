Facebook ve Instagram da yayın kalitesini düşürüyor

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların evlerine kapanmaları haliyle internet kullanımını patlatmış durumda. Altyapıların yetersiz kalmaması için tedbir alan Avrupa Birliği içerik platformlarından yayın kalitesini düşürmesi istemişti. Konu sadece içerik platformları ile sınırlı kalmadı.

İlginizi Çekebilir

Facebook tüm mesajlaşma uygulamalarını birleştirme niyetinde

Sosyal ağlar da katıldı

Netfix, YouTube, Amazon, Apple ve Disney+ platformları Avrupa’da bant genişliğini yüzde 25’e kadar kısma kararı almıştı. Bununla birlikte içerik platformları kadar bant genişliği kullanan bir diğer sektör var ki o da sosyal ağlar.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Tab A 8.4 (2020) görselleri sızdırıldı"

Sadece Facebook grubu uygulamalarının günde 2.3 milyar civarında aktif kullanıcıya sahip olması ve günlük paylaşılan videoların muazzam bir trafik oluşturması altyapılara uygulayacağı baskıyı anlamamızı sağlıyor.

Bu bakımdan Facebook ve iştiraki Instagram Avrupa’daki yayın kalitesini düşürerek bant genişliğine destek olma kararı aldı. Böylece kıta çapında eğitim veya acil faaliyetler kesintiye uğramayacak. Avrupa’nın Facebook ve Instagram üzerinde günlük 300 milyon civarında aktif kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde kararın önemli bir etkisinin olacağı tahmin ediliyor.

https://www.engadget.com/2020/03/22/facebook-and-instagram-lower-video-quality-in-europe/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.