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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook ve Instagram da yayın kalitesini düşürüyor

    İnternet trafiğinde içerik platformları kadar sosyal ağların video paylaşımları da büyük bir baskı oluşturuyor. Yayın kalitesini düşürme sırası sosyal ağlarda.
    6 sa.
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Facebook ve Instagram da yayın kalitesini düşürüyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle insanların evlerine kapanmaları haliyle internet kullanımını patlatmış durumda. Altyapıların yetersiz kalmaması için tedbir alan Avrupa Birliği içerik platformlarından yayın kalitesini düşürmesi istemişti. Konu sadece içerik platformları ile sınırlı kalmadı.

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    Sosyal ağlar da katıldı

    Netfix, YouTube, Amazon, Apple ve Disney+ platformları Avrupa’da bant genişliğini yüzde 25’e kadar kısma kararı almıştı. Bununla birlikte içerik platformları kadar bant genişliği kullanan bir diğer sektör var ki o da sosyal ağlar.

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    Sadece Facebook grubu uygulamalarının günde 2.3 milyar civarında aktif kullanıcıya sahip olması ve günlük paylaşılan videoların muazzam bir trafik oluşturması altyapılara uygulayacağı baskıyı anlamamızı sağlıyor.

    Bu bakımdan Facebook ve iştiraki Instagram Avrupa’daki yayın kalitesini düşürerek bant genişliğine destek olma kararı aldı. Böylece kıta çapında eğitim veya acil faaliyetler kesintiye uğramayacak. Avrupa’nın Facebook ve Instagram üzerinde günlük 300 milyon civarında aktif kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde kararın önemli bir etkisinin olacağı tahmin ediliyor.



    https://www.engadget.com/2020/03/22/facebook-and-instagram-lower-video-quality-in-europe/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    TITAN (S K) 3 sa.
    zaten 360p yapıyordu
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    The Dark NiGhT İs sOuL (Enes G) 3 sa.
    İnstagram daki yayın kalitesi zaten ahım şahım bir şey değildi ama olsun alınabilecek en mantıklı önlemlerden biri olmuş
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