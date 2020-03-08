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    Koronavirüs senaryolarının yer aldığı ilk ekonomik model, karanlık bir tablo ortaya koydu

    Koronavirüs salgınının dünya ekonomileri üzerinde yaratacağı tahribatı modelleyen ilk örnek Avustralya merkezli olarak yayınlandı. Sonuçlar pek iç açıcı bir tablo sunmuyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Koronavirüs senaryolarının yer aldığı ilk ekonomik model, karanlık bir tablo ortaya koydu

    Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, dünya çapında hızla yayılmaya devam ediyor. Bu sebeple virüsün merkez üssü olan Çin’e ilave olarak İran, İtalya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin de birer merkez haline geldiğini söyleyebiliriz.

    Her anlamda birbirine bağlı ve iç içe geçmiş bir ortamda yaşadığımız gerçeği ise virüsün yarattığı tahribatı insan ölümlerinin ve iş gücü kayıplarının ötesine taşıyor. Bu tahribatın da hangi alanda ortaya çıkabileceğini tahmin etmek ise zor değil.

    Bugün, dünya ticaretinin yedide birinden sorumlu olan Çin, irili ufaklı birçok şirket için hayati önem arz ediyor. Dolayısıyla ülkeden gelecek veriler, ekonomi için oldukça anlamlı. Virüsün yarattığı panik ortamı insanları para harcamaktan da alıkoyuyor Tüm bunlar ise küresel borsaları tepetaklak etmiş görünüyor.

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    Virüsün yarattığı korku ortamını terörizm tehditleri neticesinde ortaya çıkan psikolojik etkilere benzeten uzmanlar, bu tür korkuların ise uzun vadede olumsuz sonuçlar doğuracağını düşünüyor.

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    Koronavirüs salgınının bölge ve dünya ekonomisi üzerine olan etkilerini inceleyen birtakım uzman kuruluşlar, Avustralya başta olmak üzere Çin ve dünyanın geri kalanını kapsayan bir ekonomik model oluşturmuş. Bu model aynı zamanda koronavirüs senaryolarının ekonomi üzerine etkilerini inceleyen ilk örnek. Sonuçlar ise pek iç açıcı değil.

    Avustralya, Çin ve dünyanın geri kalanı

    Örneğin Uluslararası Para Fonu (IMF), Kovid-19’un Çin’in %5.6’lık büyüme hedefinden 0.4 puan tırpanlayacağını tahmin ederken küresel büyümenin ise 0.1 puan azalacağını öngörmüş. Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) Çin için tahmini ise 0.8 puanlık küçülme olarak gerçekleşirken bu tahminin Avustralya için 0.5 puan olduğu görülüyor.

    Avustralya Ulusal Üniversitesi’nde bulunan Nüfusun Yaşlanması Araştırmaları Mükemmeliyet Merkezi’nin (Centre for Excellence in Population Ageing Research-CEPAR) yürüttüğü bir proje kapsamında çalışmalar yapan Warwick McKibbin ve Roshen Fernando isimli araştırmacılar, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2003 ila 2006 yılları arasında SARS virüsü kapsamında elde ettiği verileri yedi farklı Kovid-19 senaryosuna uyarlamış.

    Beş başlık altında ele alınan senaryolarda; salgının sadece Çin’de mi yoksa küresel çapta mı görüldüğü, salgının şiddeti, virüsün Çin nüfusunun ne kadarına yayıldığı, ölüm oranı ile salgının sadece bir sefer mi görüldüğü yoksa her yıl tekrar mı ettiği konuları irdelenmiş. Salgının küresel ölçekte görülmeye başlaması üzerine kurgulanan dört senaryoda Avustralya gayri safi yurtiçi hasılasının %2 ila %7.9 oranında düşebileceği, geri kalan ülkelerde ise büyüme oranlarındaki sert bir düşünün ardından yavaş seyreden bir toparlanma öngörülmüş. McKibbin ve Fernando, yapılan tahminlerdeki sonuçların hükümetlerin salgınlara vereceği tepkiyle doğru orantılı olduğunu ifade ediyor.

    Koronavirüs senaryolarının yer aldığı ilk ekonomik model, karanlık bir tablo ortaya koydu
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    Kısa vadede merkez bankları aracılığıyla hayata geçirilecek para politikalarının, ekonomileri bir süre ayakta tutabileceği vurgulanırken kişisel hijyen alanındaki geniş çaplı ve düşük maliyetli uygulamalarla salgın kapsamının azaltılabileceği ve sosyal ile ekonomik maliyetin böylece bir nebze de olsa düşürüleceği belirtiliyor.

    Halk sağlığı, ihmal ediliyor

    Devletlerin uzun vade tepkileri ise araştırmacılara göre haliyle çok daha önemli. McKibbin ve Fernando’nun bu kapsamda dikkat çekmek istedikleri husus ise halk sağlığı konusu. Özellikle bulaşıcı hastalıkların yayılma potansiyeli bulunan az gelişmiş ülkelerdeki hükümetlerin halk sağlığına yeterli yatırımı yapmakta sergilediği isteksiz tavırlar, karşı karşıya kaldığımız salgınların önemli bir nedeni.

    Koronavirüs senaryolarının yer aldığı ilk ekonomik model, karanlık bir tablo ortaya koydu
    Tam Boyutta Gör

    Ne yazık ki birbirine bağlı bir ekonomik sistemle işleyen ülkelerin de kendilerini bu tür durumlarda soyutlaması ise kaçınılmaz görünüyor. Kovid-19 salgınının da gösterdiği gibi virüs, fakir veya zengin ayırt etmiyor. Gelinen son aşamada, her tür sosyoekonomik gruptan insan maalesef virüsün kurbanı olmuş durumda. Araştırmacılara göre halk sağlığına yeterli yatırım yapılmaması durumu, fakir ülkelerin olduğu kadar zengin ekonomilerin de sorunu.

    McKibbin ve Fernando, küresel halk sağlığının iyileştirilerek yaşam kalitesinin artırılabileceğine yönelik ortaya konmuş birçok bilimsel ve ekonomik veri olmasına rağmen politikacıların bu konuda duyarsız kalmalarını önemli bir sorun olarak görüyor. Araştırmacılara göre aksi bakış açısı, hepimiz için ekonomik büyüme demek.



    https://theconversation.com/the-first-economic-modelling-of-coronavirus-scenarios-is-grim-for-australia-the-world-132759 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Nat Alianovna 1 hf.
    Bu yeni virüs normal bir influenzaya kıyasla daha yüksek mortality rate (ölüm oranı) ve bir kişinin üç kişi hasta etme potansiyelinin bulunduğu görece yüksek bulaşıcılık düzeyiyle tüm dünyada ciddi bir tehdit algısı yarattı. Ekonomi tehditlere karşı oldukça hasas bir düzen salgın üstüne insanların en temel ekonomik faaliyetlere dahi girişememesine - fuarların vb iptaline - yol açıyor. Belli ki insanoğlu corona tipi virüslere karşı yeterince hazırlıklı ve bilgili değil. Bu virüsün yerini ileride pek çok şey alacak... Küresel ısınmayla değişen - Venüsleşen - iklim, gerileyen tarım, kıtlık, tatlı su kaynaklarının tükenmesi, petroleumun tükenmesi vs. Bu virüs - bence - yine hiçbir şey. Onlarca büyük sorun var. İnsanların mevcut sistemi neredeyse kaçınılmaz biçimde iflasın eşiğinde. Bu yüzyıl içinde veya iyimser tahminle öbür yüzyılda insan popülasyonu azalacak ve ekonomiler de gerileyecek gibi görünüyor. Kıtlık da varken yeni bir virüsün yayıldığını hayal edin. Kendinizi bir cep telefonu ve arabayla Ortaçağ'da yaşıyor gibi hissedebilirsiniz.
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    formgonder2055 (regaip duman) 1 hf.
    Havalar ısındı bu hafta itibariyle virüs artık yalan oldu, felaket tellallarına ve maske stokçularına geçmiş olsun.
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    KaleyDeskop (ali ) 1 hf.
    sar ile birliktr coronoda çin meşeli. çin devlet lideri bizi tanrı bile yıkamaz demişti, şimdi bakıyoruz bir virüs tıpkı bir sineğin firavuna yaptığı gibi çini mahvediyor. Hatırlarım sars virüsüde o dönem çok haber olmuştu şimdi ise ismi geçmiyor. Sanki bu virüsler birilerinin elinden çıkmış gibi..
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    monacomen 1 hf.
    Konu yeme kültürü olunca kendini öven ülkelerin, eğer yarasa çorbası virüse iyi geldiği ispatlanır ise her gün yarasa çorbası içecekleri gerçektir. İnsan canı tatlı kimse kusura bakmasın herkes atıp tutuyor, doğduğu coğrafyayı ve dini öve öve bitiremiyor yeri gelince de satıyor. Öte yandan, artık av eti yemenin ve avlanmanın ve yaban hayattan da uzaklaşmanın vakti geldi geçiyor. Çiftlik hayvanları bile hastalanırken, deli dana, kuş gribi gibi gibi, şehir dışındaki yaban hayvanlarının da çoğu hasta. Küresel kirlenme ile zayıf ve bağışıklıkları düşük ve çoğu bir çok virüs tarafından ele geçirilmiş iken onları doğada avlayarak tüketen ve yiyen başta avcılar olmak üzere bir çok insan tehdit altında. Bu hayvanlar hasta mı, kanser mi, verem mi, grip virüsü mü var bilinmeden hemen tutulup kesilip yeniyor veya şehirlere getiriliyor. Bir süre avcılığın yasaklanması ve av etinin şehirlere sokulmaması gerekiyor bana göre. Sonra kimse uzak doğulular için yarasa yiyolağ, fare yiyolağ diye hönkürmesin. Tavşanı, kekliği, geyiği avlayıp yiyon dolapta tavuğun, pirzolan varken. Belki o tavşan da virüslü ne biliyon, içini açıp laboratuvarda inceleyen var mı?
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    alemburda34 1 hf.
    Yanliz bu Turkiye'deki piyasaya yurtdisindan oldukça talep oldu. Bircok firmada valla isler iyi koronavirusden sonra cok acildi cinden urun alanlar artik bizden almaya basladi diyorlar.
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    joven 1 hf.
    Atalar söylerse doğru söyler ne ekersen onu biçersin demiş atalar Çinliler
    bence önce her önüne geleni yeme kültürünü bırakmalı zaten hastalıklar salgınlar hijyen ve sağlıksız yenen şeylerden sıklıkla tekrar etmekte islam
    ülkelerinde bu vakaların pek yaşanmaması islam kültürünün bir etkisidir.
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