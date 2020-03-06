Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ötegezegenler, radyoaktivite sayesinde güneş ışığı olmadan da sıvı okyanuslara sahip olabilir

    Yaşanabilir bölge dışında kalan ötegezegenlerde yaşam ihtimali üzerinde araştırma yapan bilim insanları, radyoaktivite sayesinde bu gezegenlerin yüzeyinde sıvı okyanuslar bulunabileceğini belirtiyor.
    2 hf.
    2,2b
    1
    4
    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Ötegezegenler, radyoaktivite sayesinde güneş ışığı olmadan da sıvı okyanuslara sahip olabilir
    Tam Boyutta Gör

    Astronomlar, bir gezegenin yıldızına olan uzaklığının, gezegenin yüzeyinde sıvı su bulundurabilmesine olanak tanıdığı alanı yaşanabilir bölge olarak kabul ediyor. Bu tür gezegenlerin yıldızlarına yüzeyde bulunan buzu eritecek kadar yakın olması gerekiyor. Ancak bu yakınlığın da bir sınırı bulunuyor. Örneğin güneş sistemimizdeki Venüs örneğinde olduğu gibi gezegen yıldızına çok yakın olursa bir tür sera etkisi meydana geliyor ve su, gezegenden yok oluyor.

    Ayrıca Bkz. "Araştırmacılar, depreme dayanıklı bükülebilir beton geliştirdi"

    Harvard Üniversitesi ile Florida Teknoloji Enstitüsü’nde görev yapan Manasvi Lingam ve Abraham Loeb isimli bilim insanları ise bu tezin aksini iddia eden bir araştırma ortaya koydu. Yüzeylerinde su tutabilmeleri için belli bir sıcaklığa ihtiyaç duyan gezegenlerin ısınması için tek yolun ev sahibi yıldızların sağladığı enerjinin olmadığını ifade eden araştırmacılar, farklı eylemlerin de benzer bir ısınmaya neden olabileceği görüşünde. Lingam ve Loeb, gezegenlerin merkezinde meydana gelen radyoaktif çürüme ve primordiyal sıcaklığın da (gezegenler oluşurken ortaya çıkan ısıdan kalan ve çekirdekte bulunan enerji) yüzeyi ısıtabileceği görüşünde.

    İlginizi Çekebilir Avatar Olmaması gereken bir yerde bulunan gezegen tespit edildi

    Ötegezegenler, radyoaktivite sayesinde güneş ışığı olmadan da sıvı okyanuslara sahip olabilir
    Tam Boyutta Gör

    Araştırmacılar, söz konusu gezegenlerin Dünya’dakinden farklı yaşam formlarına ev sahipliği yapabileceği fikrinden yola çıkarak tezlerini üç tür sıvı üzerinde yoğunlaştırmışlar. Bunlar su ve etan olarak belirlenmiş. Ayrıca bilim insanlarının, radyoaktif materyalde bulunan farklı tür izotopların değişiklik gösteren sürelerde ısı yaydığı gerçeğini de atlamadığını hatırlatalım.

    Yapılan simülasyonlar neticesinde güneş ışığı olmadan uzun ömürlü okyanuslara sahip olabilecek ince bir atmosfere sahip olan dağlık bir süper dünyanın, Gezegenimizin aksine bin kat daha fazla radyoaktif izotopa ihtiyaç duyacağı bulunmuş. Bunun yanında etan okyanuslar için bu değerin sadece 100 kat olduğu ifade ediliyor.

    James Webb Teleskobu, yeni kapılar aralayabilir

    Bu tür ötegezegenlerin ise şişkinlik olarak bilinen ve daha büyük bir oluşum içindeki sıkışık yıldızların oluşturduğu bölgede yer alma ihtimali var. Bu gölgeler galaksilerin merkezine yakın olan ve radyoizotop üreten nötron yıldızı birleşmelerinin sık görüldüğü yerler olarak biliniyor. Benzer türde ötegezegenleri galaksilerin gaz fakiri bölgelerinde görmek de ayrıca mümkün. Zira buralar da radyoizotop bakımından zengin yerler olarak düşünülüyor. Tüm bu olasılıklar, söz konusu gezegenlerin yüzeylerinde sıvı bulundurma olasılıklarını artıran faktörler.

    Ötegezegenler, radyoaktivite sayesinde güneş ışığı olmadan da sıvı okyanuslara sahip olabilir
    Tam Boyutta Gör

    Lingam ve Loeb’e göre yaşanabilir bölgenin dışında bulunan gezegen sayıları bu bölge içinde kalan gezegenlere kıyasla onlarca kat fazla olabilir. Bu da yaşanabilir bölgenin dışında kalan gezegenlerde yaşamın var olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor.

    Tüm bu heyecan verici bilgiler tamamen teorilerden de oluşsa belki bir bu iddiaların gerçek olduğunu kanıtlayabiliriz. Yakın bir tarihte görevine başlayacak gezegen avcısı James Webb Uzay Teleskobu, bu konuda bize inanılmaz fırsatlar sunabilir.



    https://interestingengineering.com/radioactive-exoplanets-might-host-long-lived-oceans-without-starlight Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Walmart, koronavirüs salgını nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
    19 sa.
    American Airlines, en son 1984 yılında yaptığı ve sadece kargo taşıdığı uçuşlara yeniden başlıyor
    20 sa.
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Blue- 2 hf. yeni yorumcu
    Bazı gezegenlerin uydularında okyanuslar falan var diye yazı okumuştum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    nebulabado 2 hf.
    Konu uzay olunca fantazi dünyası sınır tanımıyor.

    Zaten gözlemleme imkanı yok. Salla gitsin...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    darkaura 2 hf.
    gezegenin yuzeyinin tamamen isinmasina gerek yok. europa ve enceladus uydularindaki gezegen buyuk miktarda suyla kapliysa kalin buz tabakasinin altinda yasama uygun devasa sivi okyanuslar olabilir. kalin buz tabakasi gezegeni battaniye gibi sararak uzayin sogundan koruyacaktir. o zaman cok daha az miktarda radyoaktif izotop gezegeni isitmaya yetebilir. yada europa ve encaladus ornegindeki gibi buyuk bir gezegenin cevresinde donen ayin ici yorunge hareketlerinin yarattigi gel git surtunmesiyle de isinabilir. ay diyorum ama saturn ve jupiterin merkur gezegeni kadar aylari var ve yorunge hareketlerinin yarattigi isi buzlarin altinda dev okyanuslari sivi halde tutmaya yetiyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Sahsen gunes gibi alevler icinde lavlar icinde yasayabilen canli turleri bekliyorum. Illa dunyevi dunyakine baz alinarak bir canlilik formu beklenmemeli. Ya da kezzap gibi sivi ortamlarda da yasayabilen yasam formlari da cikabilir. Onyargilar yikilmalidir ve kainatin merkezinde dunya ve insan yoktur :) .
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Zen 3 tabanlı Ryzen 4000 ailesi bu yıl sonuna geliyor 2 hf. Tom Hanks'li yeni savaş filmi Greyhound'tan etkileyici fragman 2 hf. Xiaomi yeni bir kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlanıyor 2 hf. Airdots gibi değil, peki nasıl? "Haylou GT1 TWS incelemesi" 2 hf. Amazon.com.tr'de kitaplarda büyük indirim başladı 2 hf. AMD Navi 2x mimarisi yüzde 50 performans artışı ile geliyor 2 hf. Servet değerinde Galaxy S20 Ultra Fortune koleksiyonu satışa çıktı 2 hf. Motorola'nın yeni amiral gemisi telefonu Edge Plus'ın görüntüleri sızdı! 2 hf. Bol ödüllü Mercedes-Benz StartUP 2020 yarışması için başvurular başladı 2 hf. DxOMark'a yeni bir kral geldi: Oppo Find X2 Pro 2 hf. Oppo Watch tanıtıldı: Apple Watch'a yeni rakip 2 hf. AMD’den önemli hamle: Sunucu tarafında CDNA mimarisi kullanılacak 2 hf. Oppo Find X2 serisi tanıtıldı: 120Hz ekran, 60x yakınlaştırma, 65W hızlı şarj 2 hf. Uygun fiyatlı iPhone 9'a koronavirüs darbesi: Lansmanın ertelendiği bildiriliyor 2 hf. PSA grubunun CEO’su Carlos Tavares'ten dikkat çekici elektrikli araç yorumu 2 hf. DuckDuckGo, kullanıcı verileri toplayan binlerce web izleyicisinin listesini yayınladı 2 hf. Türk SİHA’ları şimdi de Fransız basınında gündemde 2 hf. 2020'nin ilk 2 ayında Türkiye SUV pazarının lideri Dacia Duster 2 hf. SpaceX seneye Uzay İstasyonu için turist taşımaya başlayacak 2 hf. Etiya, ağ dilimleme yapabilen yerli akıllı 5G platformu geliştirildi 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Ötegezegenler, radyoaktivite sayesinde güneş ışığı olmadan da sıvı okyanuslara sahip olabilir Sonraki 3 arka kameralı Moto G8 tanıtıldı 2 hf. iPhone 12 modellerinin detayları netleşmeye başladı 2 hf. Google Stadia, tarayıcı üzerinden 4K desteği sunmaya başladı 2 hf. iOS 13 ile bildirimlerde reklam dönemi başlıyor 2 hf. Yarasalardan ilham alan drone modelleri geliyor 2 hf. NASA, yeni Mars gözlem aracının ismini açıkladı: Perseverance 2 hf. TCL, iki yeni katlanabilir akıllı telefon konseptini sergiledi 2 hf. vivo NEX 3s 5G'nin resmi tanıtım videosu yayınlandı 2 hf. İlk kez satışa çıkan Huawei Mate Xs saniyeler içinde tükendi 2 hf. Aston Martin "üstü açık" süper arabası V12 Speedster'ı tanıttı 2 hf. The Last of Us dizisi resmen duyuruldu: HBO tarafından hazırlanıyor 2 hf. 2021 Genesis G80’den ilk görüntüler geldi 2 hf. Arnold Schwarzenegger’den Rus robot üreticisine 10 milyon dolarlık tazminat davası 2 hf. Microsoft koronavirüs tehlikesi nedeniyle evden çalışmaya izin verdi 2 hf. La Casa de Papel 4. Kısım fragmanı nihayet yayınlandı 2 hf. İstanbul Maltepe’ye Mi Store açılıyor 2 hf. Realme 6 serisi tanıtıldı: İlk kez Snapdragon 720G yonga seti ve uygun fiyat 2 hf. Realme Band satışa çıkıyor: İşte fiyatı 2 hf. Öğrencilerle firmaları buluşturan CreaTech+ etkinliği, 10-11 Mart'ta İzmir'de düzenleniyor 2 hf. AMD Zen 4 çekirdeği şimdiden bir süper bilgisayar ihalesi kazandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim