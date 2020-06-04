Koronavirüs vaka sayıları yine 1000 sınırında (4 Haziran)

Tam Boyutta Gör

miktar yükseliş var. 800 altına indiğimiz sonrasında 1000 vaka sayısına doğru tırmanma başladı.

4 Haziran koronavirüs tablosu

Açıklanan verilere göre son 24 saat içerisinde 54234 adet koronvirüs testi yapıldı ve süreçteki en yüksek test sayısı elde edildi. Özellikle örneklem yoluyla halk içerisinde ve organize sanayi bölgelerinde ekstra olarak toplam 150 bin test yapılacağı açıklanmıştı.

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs vaka sayısı 900 altında devam ediyor (3 Haziran)

Ayrıca Bkz. "Yapay zekaya karşı mücadele ettiğiniz Hello Human çok kısa süreliğine ücretsiz"

Testlerde 988 kişiye vaka tanısı kondu ve toplam pozitif vaka sayısı 167 bin 410 olarak gerçekleşti. Toplam test sayısı ise 2 milyon 209 bin seviyesine çıktı. Vaka sayısı bir miktar artsa da pozitiflik oranı yüzde 2 civarında kaldı.

Vakalar içerisinde 21 hasta vefat ederken en düşük rakama gerilenmiş oldu. Toplam vefat sayısı ise 4630’a yükseldi. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 602’ye gerilerken entübe sayısında ise 265 ile bir miktar yükselmiş.

İyileşen hasta sayısında 926 ile yeniden yeni vaka sayısının gerisine düşülmüş oldu. Toplam iyileşen sayısı 131778 olurken aktif vaka sayısı ise 31000 civarına yükseldi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.