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    Koronavirüs vaka sayıları yine 1000 sınırında (4 Haziran)

    Son 24 saatte 54234 kişiye koronavirüs testi ile yeni bir rekora imza atıldı. Testlerde 988 yeni vaka tanısı konurken iyileşen sayısı ise 926 rakamında kaldı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs vaka sayıları yine 1000 sınırında (4 Haziran)
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    miktar yükseliş var. 800 altına indiğimiz sonrasında 1000 vaka sayısına doğru tırmanma başladı.

    4 Haziran koronavirüs tablosu

    Açıklanan verilere göre son 24 saat içerisinde 54234 adet koronvirüs testi yapıldı ve süreçteki en yüksek test sayısı elde edildi. Özellikle örneklem yoluyla halk içerisinde ve organize sanayi bölgelerinde ekstra olarak toplam 150 bin test yapılacağı açıklanmıştı.

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    Testlerde 988 kişiye vaka tanısı kondu ve toplam pozitif vaka sayısı 167 bin 410 olarak gerçekleşti. Toplam test sayısı ise 2 milyon 209 bin seviyesine çıktı. Vaka sayısı bir miktar artsa da pozitiflik oranı yüzde 2 civarında kaldı.

    Vakalar içerisinde 21 hasta vefat ederken en düşük rakama gerilenmiş oldu. Toplam vefat sayısı ise 4630’a yükseldi. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 602’ye gerilerken entübe sayısında ise 265 ile bir miktar yükselmiş.

    İyileşen hasta sayısında 926 ile yeniden yeni vaka sayısının gerisine düşülmüş oldu. Toplam iyileşen sayısı 131778 olurken aktif vaka sayısı ise 31000 civarına yükseldi.



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    FlyingUnderpants 11 sa. en beğenilen
    2 hafta sonra 5bin.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 11 sa.
    Çok çok erken normalleşme kararı aldık biraz daha beklenmeliydi.
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    CleanCoders (Fatih ) 2 sa. Technotronic
    Normalleşme değil, yeni normal, herkes yeni normali eski günler gibi algılıyor olsa gerek. yeni normalde sosyal mesafe uyulmak zorunda.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 sa.
    Maske mesafe dinleyen yok herkes odun böyle olduğu sürece grip, kanser gibi hayatımızda herzaman duracak bu salgın. İlaç, aşı 💉 olmadığı için bu sıkıntı böyle gider.

    Antalyada herkes iç içe geziyor şaka gibi maske takan yok.
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    f.saricam 2 sa.
    Halk hükümetin normalleşme kararını almasını bekler gibi otobüslere metrolara meydanlara hücum etti. Devlet iradesi başkadır halk iradesi başkadır. Burada görmüş olduk ki kimse kendi aklı ile etmemiş hükümetin aklı ile hareket etmiş. Alınan normalleşme kararı ekonomik sebeplerden olsa da halk bunu çok çabuk gezip tozmaya yordu. Hükümetin aldığı normalleşme kararından ziyade halkın iradesini eleştirmek gerek. Ayrıca başlığa aldanmadan 52 bin test olduğunu da unutmamak gerek.
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    firat_kilic 6 sa.
    bunca suriyeliyi aldın içeri test ettin mi yok... hepimizi hasta ettin.. oralarda covid türü mers var... şimdi seni bu kafa ile ve vucud ile kimse avrupaya sokmaz... bi daha dau nutun bilgisayar cep tel teknoloji her şeyi unutun... geçti geçmiş olsun... afganistana döndük gmt+3... temizleyin bakalım nasıl temizleyeceksiniz.. gelen giden olmaz istemezler.. iyice parasızda kalacağız... bitti... değişmeden umut beklemeyin..
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    mokoko_TR 8 sa. yeni yorumcu
    hastaneler yogun deil,bir şekilde yada yavaş yavas hasta olanların idare edilebilecegi düşünülüyor ki normalleşme başladı.. büyük ekenomiler ve salgın sürecini kötü yönetenler bile normaleşmeye çokdan girdi,yok yere eleştirmek anlamsız
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    lterlemez 9 sa.
    5 Gün hayatımı para için riske edeceğim, sonra iki gün yatacağım. Nasıl bir korunma yöntemi anlamadım ben. Ne yapmaya çalışıyorlar ya?
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 11 sa.
    Çok çok erken normalleşme kararı aldık biraz daha beklenmeliydi.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    CleanCoders (Fatih ) 2 sa. Technotronic
    Normalleşme değil, yeni normal, herkes yeni normali eski günler gibi algılıyor olsa gerek. yeni normalde sosyal mesafe uyulmak zorunda.
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    FlyingUnderpants 11 sa. en beğenilen
    2 hafta sonra 5bin.
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