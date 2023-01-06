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    Koruyucu aile robotu EBO X tanıtıldı

    Enabot tarafından geliştirilen EBO X, akıllı robot statüsünde. Koruyucu olarak konumlandırılan robot gelişmiş haritalandırma ve yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor.
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    Koruyucu aile robotu EBO X tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Star Wars’ta bulunan BB8’ten daha sevimli olan ancak “akıllı koruyucu” olarak nitelendirilen Enabot EBO X, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2023’te tanıtıldı. Ancak firmanın bahsettiği koruyucu ibaresi sizi yanıltmasın zira robot daha çok ailenin korunması üzerine bir dizi gelişmiş yetenekler sunuyor.

    Robotik firması Enabot tarafından geliştirilen EBO X, evinizin hartasını doğru bir şekilde çıkarmak ve izleyebilmek için dahili stabilizasyonlu 4K kamerasını kullanıyor. Ayrıca robotun bünyesinde mikrofon ve V-SLAM teknolojisi de bulunuyor. Bu sayede yüz tanıma, tam hareket takibi ve algılama özellikleri kullanılabiliyor.

    Evin akıllı robotu EBO X

    Koruyucu aile robotu EBO X tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Robotun, bir aile üyesinin örneğin yaşlı birisinin düşüp düşmediğini algıladığı bildiriliyor. Aynı zamanda eğer ağlayan veya yardım isteyen birisi olduğunda uygulama üzerinden bir bildirim göndererek ile durumun takibinin gerçekleştirilmesini sağlıyor. Bununla birlikte gelişmiş haritalama yeteneği sayesinde evinizin veya odanızın bir kısmını “sınırlı alan” olarak atayabiliyor ve bu alana birisi yaklaştığında uygulamadan bildirim alabiliyorsunuz.

    EBO X, aile üyelerini EBO Home Uygulaması ve robotun 4K kamerası aracılığıyla birbirine bağlı tutarak iki yönlü iletişimi de mümkün kılıyor. Yani, bir görüntülü sohbet için akıllı telefon yerine yerden biraz yüksekte olan bir robotun kullanılması çok pratik durmasa da bazı durumlarda önemli olabilir.

    EBO X içerisinde Harman AudioEFX hoparlörü aracılığıyla birinci sınıf ses sağlayan Alexa asistan da bulunuyor. Müzikten haberlere ve evdeki diğer cihazları kontrol etmeye kadar bu küçük koruyucu robotun kullanılması mümkün. Açıklananlara göre EBO X, yılın ikinci çeyreğinde 999 dolar fiyat ile satışa çıkacak.

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    abstergo78GHOST 4 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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