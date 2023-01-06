Koruyucu aile robotu EBO X tanıtıldı

Robotik firması Enabot tarafından geliştirilen EBO X, evinizin hartasını doğru bir şekilde çıkarmak ve izleyebilmek için dahili stabilizasyonlu 4K kamerasını kullanıyor. Ayrıca robotun bünyesinde mikrofon ve V-SLAM teknolojisi de bulunuyor. Bu sayede yüz tanıma, tam hareket takibi ve algılama özellikleri kullanılabiliyor.
Evin akıllı robotu EBO X
EBO X, aile üyelerini EBO Home Uygulaması ve robotun 4K kamerası aracılığıyla birbirine bağlı tutarak iki yönlü iletişimi de mümkün kılıyor. Yani, bir görüntülü sohbet için akıllı telefon yerine yerden biraz yüksekte olan bir robotun kullanılması çok pratik durmasa da bazı durumlarda önemli olabilir.
EBO X içerisinde Harman AudioEFX hoparlörü aracılığıyla birinci sınıf ses sağlayan Alexa asistan da bulunuyor. Müzikten haberlere ve evdeki diğer cihazları kontrol etmeye kadar bu küçük koruyucu robotun kullanılması mümkün. Açıklananlara göre EBO X, yılın ikinci çeyreğinde 999 dolar fiyat ile satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..