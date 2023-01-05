Modüler PS5 kontrolcüsü "Project Leonardo" tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Sony, engelli oyuncular daha kolay, daha konforlu ve daha uzun süre oyun oynamalarına yardımcı olacak PS5 kontrolcüsünü tanıttı: Project Leonardo.

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PS5 için modüler kontrolcü neler sunuyor?

PlayStation 5 için modüler kontrolcü Project Leonardo, masa üzerinde düz duracak şekilde tasarlanmış büyük, yuvarlak bir tabana sahip ve birkaç montaj seçeneği sunuyor. Kontrolcü tek başına kullanabildiği gibi iki kontrolcü birlikte kullanılabiliyor; DualSense kontrolcüsü de eklenebiliyor. Her bir Project Leonardo cihazının düğmeleri değiştirilebiliyor ve oyuncu, tuşları kendi istediği şekilde yeniden yapılandırabiliyor. Aynı işlev birden fazla düğmeye atanabildiği gibi, aynı düğmeye iki işlev atanabiliyor.

Tam Boyutta Gör Joystickler prize takılı çalışabiliyor ve oyuncunun erişilebilirlik ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli boyutlarda geliyor. Joystick ile kontrolcü arasındaki mesafe gerektiği gibi ayarlanabiliyor, yönü de değiştirilebiliyor. Düğme atamaları ve diğer yapılandırmalar oyuncunun profiline kaydediliyor ve en fazla üç yapılandırmaya izin veriliyor.

Temel Project Leonardo kontrolcüsü de özelleştirilebiliyor. Sony dışında bir markanın anahtarları, düğmeleri, analog çubukları da 3.5mm kulaklık girişi üzerinden takılabiliyor. Kontrolcüdeki diğer herhangi bir buton gibi yapılandırılabiliyorlar.

Sony, AbleGamers, SpecialEffect, StackUp ve diğer erişilebilirlik uzmanlarıyla birlikte çalışarak geliştirdiği modüler yapıda PS5 kontrolcüsünün hâlâ geliştirilme aşamasında olduğunu söyledi.

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