Modüler PS5 kontrolcüsü "Project Leonardo" tanıtıldı

PS5 için modüler kontrolcü neler sunuyor?
PlayStation 5 için modüler kontrolcü Project Leonardo, masa üzerinde düz duracak şekilde tasarlanmış büyük, yuvarlak bir tabana sahip ve birkaç montaj seçeneği sunuyor. Kontrolcü tek başına kullanabildiği gibi iki kontrolcü birlikte kullanılabiliyor; DualSense kontrolcüsü de eklenebiliyor. Her bir Project Leonardo cihazının düğmeleri değiştirilebiliyor ve oyuncu, tuşları kendi istediği şekilde yeniden yapılandırabiliyor. Aynı işlev birden fazla düğmeye atanabildiği gibi, aynı düğmeye iki işlev atanabiliyor.
Temel Project Leonardo kontrolcüsü de özelleştirilebiliyor. Sony dışında bir markanın anahtarları, düğmeleri, analog çubukları da 3.5mm kulaklık girişi üzerinden takılabiliyor. Kontrolcüdeki diğer herhangi bir buton gibi yapılandırılabiliyorlar.
Sony, AbleGamers, SpecialEffect, StackUp ve diğer erişilebilirlik uzmanlarıyla birlikte çalışarak geliştirdiği modüler yapıda PS5 kontrolcüsünün hâlâ geliştirilme aşamasında olduğunu söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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