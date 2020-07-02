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    Kovid-19’a karşı yürütülen aşı çalışmalarından sevindirici haberler gelmeye başladı

    Etkisi halen devam eden koronavirüs salgını kapsamında yürütülen aşı çalışmalarından sevindirici haberler gelmeye başladı. Denemelerde elde edilen sonuçlar, umut verici.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Kovid-19’a karşı yürütülen aşı çalışmalarından sevindirici haberler gelmeye başladı
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    Fırtınanın bir türlü dinmediği Koronavirüs salgını kapsamında yürütülen aşı çalışmalarında toplam sayı 200’e yaklaşmış durumda. Artık, çoğunda insanlı test sonuçlarının da alınmaya başladığı çalışmaların bazılarından sevindirici haberler gelmeye başladı. Kovid-19’u alt etmek için verilen mücadelede, Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği AZD1222 ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerikan Pfizer ortaklığında geliştirilen BNT162b1 isimli aşılardan umut vadeden sonuçlar alındı.

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    Oxford Üniversitesi önderliğinde sürdürülen çalışmalar kapsamında geliştirilen ve üçüncü faz insanlı aşı denemelerinde 8 bin kişiye uygulanan AZD1222’nin virüse karşı etkili olduğu ve aşılanan kişilerin vücudunun virüse karşı direnç göstermeye başladığı duyuruldu. Ortaya çıkan gelişmeler sonuç bir açıklama yapan ve çalışmanın başındaki isim olan Prof. Sarah Gilbert, “Yaptığımız çalışmalar neticesinde virüse karşı bağışıklık geliştiren aşı da son noktaya geldiğimizi belirtebiliriz.” ifadelerini kullandı.

    Gelişmeler, umut verici

    Aşının piyasaya sürülmesi için klinik deneylere devam edildiğine dikkat çeken açıklamada Gilbert, “Aşının kış aylarında hazır olacağını varsaymayın. En kötüsüne hazır olun” uyarısını yapmaktan da geri kalmadı. İngiliz-İsveç ortaklığı olan AstraZeneca tarafında üretilmesi planlanan aşı, hazır olduğunda ilk etapta 400 milyon doz olarak Almanya, Fransa ve Hollanda’ya dağıtım yapacak. Daha sonra İngiltere’ye 100 milyon ve ABD’ye ise 400 milyon doz ilaç üretecek şirket, sonrasında diğer ülkeler için üretime başlayacak.

    Kovid-19’a karşı yürütülen aşı çalışmalarından sevindirici haberler gelmeye başladı
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    BioNTech ve Pfizer’ın geliştirdiği aşı ise şu ana kadar 24 gönüllü üzerinde denenmiş. 2 doz olarak uygulanan aşı neticesinde deneklerde yüksek miktarda antikor oluşumuna rastlandığı tespit edilmiş. Elde edilen sonuçlar kapsamında bir açıklama yapan BioNTech CEO’su Uğur Şahin, “ Elde edilen ilk test sonuçları oldukça umut verici. Aşının bağışıklık sistemini harekete geçirdiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Devam edecek çalışmalar sonrası daha fazla katılımcının yer alacağı denemeler yapmayı düşünüyoruz. En nihayetinde ise aşının gerçek hayatta karşılaşılan bir salgında işe yarayıp yaramayacağını tespit edeceğiz.”

    Umarız, diğer aşı çalışmalarından da benzer şekilde sevindirici haberler almaya devam ederiz.



    Kaynakça https://interestingengineering.com/biontech-and-pfizers-covid-19-vaccine-shows-positive-results https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-ingilizler-mujdeyi-verdi-asi-basarili-oldu-5905512/ https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202007011042368511-oxford-universitesi-8-bin-kiside-denenen-kovid-19-asisinin-basarili-oldugunu-acikladi/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    labtek38 1 hf. en beğenilen
    Aşı üretime başladığında zengin ülkelerden fakire doğru yayılacağını da düşünmek lazım. Kendi aşımızı üretemezsek dışardan almak İçin 2021 sonuna zor gelir gibi.
    Aşı üretime başladığında zengin ülkelerden fakire doğru yayılacağını da düşünmek lazım. Kendi aşımızı üretemezsek dışardan almak İçin 2021 sonuna zor gelir gi...
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    2 Yanıt Yanıtla +9
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    monacomen 1 hf. labtek38
    Amerika şimdiden üç aylık rezervi aldı zaten. Sıraya girmek lazım önce zenginler.
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    imsoserious 6 gün labtek38
    Biz zaten çoktan ürettik aşıyı günde binlerce kişiye yapılıyor
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    cheytac07 1 hf.
    Bu kaçıncı iyi haber artık sayamıyorum. Zaten 50 kere kovid aşısını bulduk(!)
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    Yanfo (Yavuz ) 1 hf.
    'aşı yaptırmayın, bizi kısır edecekler' diyenler gelmemiş henüz!
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    001ATB (Ahmet Turan) 4 gün
    Şu an ki teknolojik şartlar altında 1 aşı 1 yıldan önce bulunamaz arkadaşlar o da en iyi ihtimalle 1 yıl daha uzun sürmesi muhtemel ve bulunan aşının tüm dünyada kullanılır hale gelmesi de aşı bulunduktan sonra 6 ay dan önce olmaz hatta covid için bu süre kat kat daha uzun. Yani işin özü bu haberler tıklanma almak adına yapılıyor o yüzden koyun gibi bu tür haberleri her gördüğünüzde balıklama dalmayın rica ediyorum.
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    Mesut3435 4 gün
    Aşı bulundu Şükürler olsun
    https://www.kimediyom.com/koronanin-asisi-bulundu/03/07/2020/
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    Mesut3435 4 gün
    Evet arkadaşlar İngiltere de Oxford Üniversitesi Aşıyı buldu. Nisanda hayvanlarda başarılı oldu. Haziranda da 8000 insan denekte denedi ve hepsi bağışıklık kazandı. Asıl soru dağıtımı ve ücretlendirmesi nasıl olacak? Dünyadaki herkes yararlana bilecek mi? Adalet nasıl sağlanacak. Bu konu hakkında hazırlanmış güzel bir video var. Aşı gelişmelerinden bahsediyor linkini buraya bırakıyorum. [DHTUBE=https://www.youtube.com/watch?v=KIzJh2pKw2Y&feature=youtu.be]
    https://www.youtube.com/watch?v=KIzJh2pKw2Y&feature=youtu.be
    1 Yanıt Yanıtla
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    çağrı yılmaz 6 gün yeni yorumcu
    bu kaçınçı bulduk haberi ya biz yorulduk okumaktan, siz yorulmadınız yazmaktan
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    CoreXXX (fatih tat) 6 gün
    acaba pil teknolojileri ve aşı haberleri için özel bloklama yapmayı hedefleyen ayar koysalar siteye olurmu:)
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 6 gün
    O aşı bize gelene kadar corona vereceği zararı çoktan vermiş olur zaten. Neyse yine de güzel gelişmeler bunlar.
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    gothamcity (Sinan ) 6 gün
    8 milyar insana aşı ne kadar sürede ulaşacak? Asıl soru bu
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    fero01 (ferhat özalp) 6 gün gothamcity
    O is bitene kadar hastalik biter zaten. Sonra asi olanlara nolacak onu beklemek lazim.
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    Ata (Ata ) 6 gün
    Haberlerde bazı yerleri kırpmışlar. Mesela açıklama yapan profesör HIV'i iyi tanımamıza rağmen bir çözüm bulamadık diyor. O yüzden gaza gelip önlemleri bırakmayın. Yapılan tahminlere göre covid-19 böyle giderse 1.7 milyar insanın ölümüne sebep olabilir.
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    singlemalt (Orcun ) 6 gün Ata
    1.7 milyar ölü mü? Plague Inc. oynuyorsunuz galiba
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    ajira (Yunus Emre Uygun) 6 gün
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    comm 6 gün
    Zaten daha aşı piyasaya sürülmeden çoğu zengin ülke şimdiden yüklü sipariş girdi.Yani piyasaya sürülse bile Türkiye'ye gelmesi daha geç olacak.Bu yüzden umarım yerli aşı çalışmalarından güzel sonuç alınır.
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