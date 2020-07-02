Kovid-19’a karşı yürütülen aşı çalışmalarından sevindirici haberler gelmeye başladı

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Fırtınanın bir türlü dinmediği Koronavirüs salgını kapsamında yürütülen aşı çalışmalarında toplam sayı 200’e yaklaşmış durumda. Artık, çoğunda insanlı test sonuçlarının da alınmaya başladığı çalışmaların bazılarından sevindirici haberler gelmeye başladı. Kovid-19’u alt etmek için verilen mücadelede, Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği AZD1222 ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerikan Pfizer ortaklığında geliştirilen BNT162b1 isimli aşılardan umut vadeden sonuçlar alındı.

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Oxford Üniversitesi önderliğinde sürdürülen çalışmalar kapsamında geliştirilen ve üçüncü faz insanlı aşı denemelerinde 8 bin kişiye uygulanan AZD1222’nin virüse karşı etkili olduğu ve aşılanan kişilerin vücudunun virüse karşı direnç göstermeye başladığı duyuruldu. Ortaya çıkan gelişmeler sonuç bir açıklama yapan ve çalışmanın başındaki isim olan Prof. Sarah Gilbert, “Yaptığımız çalışmalar neticesinde virüse karşı bağışıklık geliştiren aşı da son noktaya geldiğimizi belirtebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Gelişmeler, umut verici

Aşının piyasaya sürülmesi için klinik deneylere devam edildiğine dikkat çeken açıklamada Gilbert, “Aşının kış aylarında hazır olacağını varsaymayın. En kötüsüne hazır olun” uyarısını yapmaktan da geri kalmadı. İngiliz-İsveç ortaklığı olan AstraZeneca tarafında üretilmesi planlanan aşı, hazır olduğunda ilk etapta 400 milyon doz olarak Almanya, Fransa ve Hollanda’ya dağıtım yapacak. Daha sonra İngiltere’ye 100 milyon ve ABD’ye ise 400 milyon doz ilaç üretecek şirket, sonrasında diğer ülkeler için üretime başlayacak.

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BioNTech ve Pfizer’ın geliştirdiği aşı ise şu ana kadar 24 gönüllü üzerinde denenmiş. 2 doz olarak uygulanan aşı neticesinde deneklerde yüksek miktarda antikor oluşumuna rastlandığı tespit edilmiş. Elde edilen sonuçlar kapsamında bir açıklama yapan BioNTech CEO’su Uğur Şahin, “ Elde edilen ilk test sonuçları oldukça umut verici. Aşının bağışıklık sistemini harekete geçirdiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Devam edecek çalışmalar sonrası daha fazla katılımcının yer alacağı denemeler yapmayı düşünüyoruz. En nihayetinde ise aşının gerçek hayatta karşılaşılan bir salgında işe yarayıp yaramayacağını tespit edeceğiz.”

Umarız, diğer aşı çalışmalarından da benzer şekilde sevindirici haberler almaya devam ederiz.

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