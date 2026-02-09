Giriş
    Küresel çip satışlarında yeni rekor: 1 trilyon dolar aşılabilir

    Yapay zekâ yatırımlarının hız kesmeden sürmesi, yarı iletken sektörünü tarihi bir eşiğe taşıyor. Küresel çip satışlarının 2026'da 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

    Küresel çip satışlarında yeni rekor: 1 trilyon dolar aşılabilir Tam Boyutta Gör
    Küresel yarı iletken sektörü, yapay zekâ odaklı yatırımların etkisiyle 2026'ya rekor bir ivmeyle başladı. Sektör, bu yıl toplamda 1 trilyon dolarlık satış hacmine ulaşma yolunda ilerliyor. Kısa vadede siparişler zirve yaparken, bu büyümenin ne kadar sürdürülebilir olduğu ise hâlâ belirsiz. Özellikle AI eğitimi ve çıkarım süreçlerinde kullanılan gelişmiş hesaplama çipleri, sektörün gelir yapısını kökten değiştirmiş durumda.

    Yapay zekâ sayesinde rekor

    Semiconductor Industry Association (SIA) verilerine göre küresel çip gelirleri 2025'te 791,7 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 25,6'lık artış anlamına geliyor. Büyümenin ana kaynağını, veri merkezleri için geliştirilen yapay zekâ odaklı yüksek performanslı işlemciler oluşturdu. Nvidia, AMD ve Intel’in liderlik ettiği bu segment, 2025'te toplam 301,9 milyar dolarlık satış hacmine ulaştı.

    Bu da yıllık bazda yaklaşık yüzde 40'lık bir büyümeye işaret ediyor. Bellek tarafı ise büyümenin ikinci büyük ayağı konumunda. Yapay zekâ uygulamalarının yüksek veri ihtiyacı, DRAM ve diğer bellek türlerine olan talebi ciddi biçimde artırdı. 2025'te bellek satışları yüzde 34,8 artışla 223,1 milyar dolara çıktı. 

    SIA Başkanı ve CEO’su John Neuffer, Reuters'a yaptığı açıklamada sektör genelinde benzer bir tabloyla karşılaştıklarını belirtiyor. Neuffer'a göre sipariş defterleri tamamen dolu olsa da, yapay zekâ yatırımlarının bir yıl sonra nasıl bir seyir izleyeceğini net olarak öngörmek zor. Bu da çip üreticilerini kapasite artırımı konusunda temkinli davranmaya zorluyor. 

