    TSMC üretim kapasitesini genişletiyor: 45 milyar dolar ve dahası

    TSMC, Ocak 2026 gelir sonuçlarının ardından tarihindeki en yüksek sermaye harcamasına onay verdi. Şirket, 45 milyar dolara yaklaşan yatırım paketiyle üretim kapasitesini artırmaya hazırlanıyor.

    TSMC üretim kapasitesini genişletiyor: 45 milyar dolar ve dahası
    TSMC, son paylaştığı finansal raporlara göre Ocak 2026'da 401,26 milyar NT$ (yaklaşık 12,76 milyar dolar) gelir elde etti. Bu rakam bir önceki aya göre yüzde 19,8, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 36,8 artış anlamına geliyor. Gelirlerde yaşanan bu artış ise, şirketin agresif yatırım planlarını beraberinde getirdi. Şirket, rekor seviyede 45 milyar dolarlık sermaye harcamasına onay verdi.

    TSMC çıtayı yükseltiyor

    TSMC yönetim kurulu, 2026 yılı için 44,96 milyar dolarlık sermaye harcamasını onayladı. TSMC tarihindeki en yüksek CapEx seviyesi olarak açıklanan bu rakam, hem üretim kapasitesi hem de ileri üretim teknolojilerini büyütmeye odaklanacak. Ayrıca 2025 için planlanan çeyreklik harcamaların önemli bir kısmının 2026'ya kaydırıldığı da paylaşılan detaylar arasında. Böylece asıl büyük yatırım dalgası bu yıl devreye alınacak.

    Yeni bütçenin yüzde 70 ila 80'lik kısmı gelişmiş üretim düğümlerine ayrılacak. 2 nm ve angstrom sınıfına uzanan ileri süreçler, yatırımın ana odağını oluşturuyor. Yüzde 10-20'lik bölüm gelişmiş paketleme ve maske üretimine yönlendirilecek. Kalan yaklaşık yüzde 10'luk pay ise özel teknolojilere ayrılmış durumda. Silikon fotonik gibi alanların burada öne çıkması bekleniyor.

    Dikkat çeken bir diğer nokta ise olgun üretim süreçlerine verilen önem. Otomotiv başta olmak üzere birçok sektör hâlâ nispeten eski üretime bağımlı. TSMC, yalnızca en ileri düğümlere değil, mevcut ve olgun hatlara da kapasite artırımı planlıyor. Özetle TSMC'nin 45 milyar dolarlık CapEx kararı, yalnızca kapasite artışı değil, aynı zamanda angstrom döneminde liderliği koruma hamlesi olarak okunabilir. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

