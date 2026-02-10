Giriş
    Tayvan: "Çip üretiminin çoğunluğunu ABD'ye taşımak imkansız"

    Tayvan, ABD’nin yarı iletken üretiminin büyük bölümünü ülkeye taşıma talebine açık bir dille karşı çıktı. Yetkililer, böyle bir adımın hem teknik hem de ekonomik olarak mümkün olmadığını söylüyor.

    Tayvan: 'Çip üretiminin çoğunluğunu ABD'ye taşımak imkansız' Tam Boyutta Gör
    Tayvan hükümeti, yarı iletken üretiminin yüzde 40'ının ABD’ye kaydırılması yönündeki beklentilere net bir yanıt verdi. Tayvan Başbakan Yardımcısı Cheng Li-chiun, Washington'a bu oranda bir üretim transferinin "imkânsız" olduğunu açıkça ilettiklerini söyledi.

    Tayvan'dan ABD'ye yanıt

    Kaçıranlar için Tayvan, bugün küresel ileri seviye yarı iletken üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını karşılıyor. On yıllar içinde oluşturulan bu üretim altyapısının büyük bir bölümünün başka bir ülkeye taşınması, yalnızca tedarik zincirini değil, ülke ekonomisinin tamamını etkileyecek bir risk olarak görülüyor. Yetkililer ise, böyle bir senaryonun mantıklı bir karşılığı bulunmadığını açıkladı.

    Cheng Li-chiun, Tayvan'ın en ileri üretim teknolojilerinin yurt dışına taşınmayacağını ve bu teknolojilerin araştırma-geliştirme süreçleri nedeniyle ülkede kalması gerektiğini vurguladı. Uluslararası yatırımlara kapının tamamen kapatılmadığını belirten Li-chiun, bu genişlemenin Tayvan'daki üretim ve Ar-Ge faaliyetlerini zayıflatmayacak şekilde planlandığını aktardı.

    ABD tarafında ise yarı iletken üretiminin coğrafi yoğunlaşmasına yönelik endişeler sürüyor. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ileri seviye çip üretiminin büyük kısmının Çin'e yakın bir bölgede toplanmasını stratejik bir risk olarak değerlendiriyor. Washington'un hedefi, uzun vadede ileri seviye yarı iletken üretiminde yüzde 40'lık bir paya ulaşmak.

    Buna rağmen iki ülke arasındaki iş birliği tamamen durmuş değil. ABD, geçtiğimiz ay Tayvan'dan yapılan ihracata uygulanan gümrük vergilerini düşürürken, Tayvan da ABD'deki yatırımlarını artırma taahhüdünde bulundu. TSMC'nin Arizona'da sürdürdüğü ve toplam değeri 165 milyar doları bulan fabrika projeleri, bu iş birliğinin en somut örnekleri arasında.

