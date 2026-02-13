POCO X8 Pro Max resmen doğrulandı: Devasa batarya ve dahası

POCO X8 Pro Max resmen doğrulandı
Ocak ayı sonunda ortaya çıkan bilgilere göre X8 Pro Max, tam 8.500 mAh kapasiteli batarya ile gelecek. Standart X8 Pro modelinde ise 6.500 mAh batarya yer alacak. Her iki modelin de 100W kablolu hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor.
Donanım tarafında X8 Pro Max'in MediaTek Dimensity 9500s işlemciden güç alması bekleniyor. Cihazda 6,83 inç büyüklüğünde, 1280x2772 çözünürlüklü, 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran bulunacak. Panelin 3.840Hz PWM karartma ve 3.500 nit tepe parlaklık sunacağı da gelen bilgiler arasında. RAM tarafında 12 GB ve 16 GB, depolamada ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunacak.
Kamera kurulumu tarafında ise X8 Pro Max'in 50 MP OIS destekli ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 20 MP ön kamerayla gelmesi bekleniyor. Bu yapı, serinin standart modeliyle büyük ölçüde benzer. Öte yandan Poco X8 Pro’nun, Redmi Turbo 5'in yeniden markalanmış versiyonu olacağı, X8 Pro Max'in ise Redmi Turbo 5 Max'i temel alacağı konuşuluyor. Ancak batarya kapasitelerinde farklılık bulunacak.
Özellikle X8 Pro Max, batarya kapasitesiyle segmentinde ciddi ses getirebilir. Lansman tarihi henüz netleşmiş değil, ancak sertifikasyon sürecinin tamamlanması tanıtımın çok uzak olmadığını doğruluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: