    POCO X8 Pro Max resmen doğrulandı: Devasa batarya ve dahası

    Poco’nun yeni nesil X serisi için geri sayım hızlanıyor. Poco X8 Pro Max ise resmi sertifikasyon sürecinde ortaya çıktı. Model, özellikle dev batarya kapasitesi ve amiral gemisi donanımla geliyor.

    POCO X8 Pro Max resmen doğrulandı: Devasa batarya ve dahası Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markalarından POCO, POCO X7 serisinin halefi olacak POCO X8 serisi için hazırlıklarabaşladı. Son olarak serinin amiral gemisi modeli Poco X8 Pro Max, resmi sertifikasyon sürecinde ortaya çıktı. 2602BPC18G model numarasıyla görülen cihazın ismi daha önce IMEI veritabanında doğrulanmış, ayrıca Singapur IMDA ve Avrupa EEC belgelerinde de yer almıştı. İşte tüm bilinenler...

    POCO X8 Pro Max resmen doğrulandı

    Ocak ayı sonunda ortaya çıkan bilgilere göre X8 Pro Max, tam 8.500 mAh kapasiteli batarya ile gelecek. Standart X8 Pro modelinde ise 6.500 mAh batarya yer alacak. Her iki modelin de 100W kablolu hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor. 

    Donanım tarafında X8 Pro Max'in MediaTek Dimensity 9500s işlemciden güç alması bekleniyor. Cihazda 6,83 inç büyüklüğünde, 1280x2772 çözünürlüklü, 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran bulunacak. Panelin 3.840Hz PWM karartma ve 3.500 nit tepe parlaklık sunacağı da gelen bilgiler arasında. RAM tarafında 12 GB ve 16 GB, depolamada ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunacak.

    Kamera kurulumu tarafında ise X8 Pro Max'in 50 MP OIS destekli ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 20 MP ön kamerayla gelmesi bekleniyor. Bu yapı, serinin standart modeliyle büyük ölçüde benzer. Öte yandan Poco X8 Pro’nun, Redmi Turbo 5'in yeniden markalanmış versiyonu olacağı, X8 Pro Max'in ise Redmi Turbo 5 Max'i temel alacağı konuşuluyor. Ancak batarya kapasitelerinde farklılık bulunacak.

    Özellikle X8 Pro Max, batarya kapasitesiyle segmentinde ciddi ses getirebilir. Lansman tarihi henüz netleşmiş değil, ancak sertifikasyon sürecinin tamamlanması tanıtımın çok uzak olmadığını doğruluyor.

