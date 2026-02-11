Intel Nova Lake-S işlemciler netleşmeye başladı: İşte beklenenler

52 çekirdek, 74 TOPS NPU ve dahası
Öncelikle Nova Lake-S işlemciler, LP-E çekirdek tarafında önemli bir sınırlama ile geliyor. Arctic Wolf mimarisini temel alan bu düşük güç çekirdekleri hız aşırtma desteği sunmuyor. Ayrıca BCLK veya ECLK ayarlarından da etkilenmiyor. Hız aşırtma yalnızca ana compute tile üzerindeki P-Core ve E-Core'lar için geçerli olacak. Kilidi açık Core Ultra 400-K modelleri IA, BCLK ve bellek hız aşırtmasını destekleyecek ancak bu özellikler büyük ölçüde üst seviye Z990 anakartlarla sınırlı kalacak.
Nova Lake ile birlikte çekirdek kümelenme yapısı da değişiyor. Artık yalnızca E-Core'lar değil, P-Core'lar da küme mantığında çalışacak. İki P-Core bir küme oluşturacak ve her küme 4 MB L2 önbellek taşıyacak. Çekirdekler tek tek değil, küme bazında devre dışı bırakılabilecek. Yani bir P-Core kümesi kapatıldığında iki çekirdek birden devre dışı kalacak.
Yapay zekâ tarafında ise ciddi bir sıçrama söz konusu. Sızıntılara göre Nova Lake'in NPU performansı 74 TOPS seviyesine ulaşıyor. Bu değer, mevcut Arrow Lake nesline kıyasla yaklaşık 5,6 kat artış anlamına geliyor.