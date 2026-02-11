Giriş
    Intel Nova Lake-S işlemciler netleşmeye başladı: İşte beklenenler

    700W iddiasının ardından Nova Lake-S için yeni teknik detaylar paylaşıldı. Hız aşırtma sınırları, güç limitleri ve 74 TOPS'a ulaşan NPU performansı ile geliyor.

    Intel Nova Lake-S işlemciler netleşmeye başladı: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Intel'in yıl sonuna kullanıcılara sunacağı Nova Lake-S masaüstü işlemciler için sızıntılar netleşmeye başladı. Daha önce Çift compute tile'lı üst seviye modellerde 700W’ı aşan tüketim iddiasına ek olarak şimdi de hız aşırtma desteği, çekirdek mimarisi ve NPU performansına dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

    52 çekirdek, 74 TOPS NPU ve dahası

    Öncelikle Nova Lake-S işlemciler, LP-E çekirdek tarafında önemli bir sınırlama ile geliyor. Arctic Wolf mimarisini temel alan bu düşük güç çekirdekleri hız aşırtma desteği sunmuyor. Ayrıca BCLK veya ECLK ayarlarından da etkilenmiyor. Hız aşırtma yalnızca ana compute tile üzerindeki P-Core ve E-Core'lar için geçerli olacak. Kilidi açık Core Ultra 400-K modelleri IA, BCLK ve bellek hız aşırtmasını destekleyecek ancak bu özellikler büyük ölçüde üst seviye Z990 anakartlarla sınırlı kalacak.

    Nova Lake ile birlikte çekirdek kümelenme yapısı da değişiyor. Artık yalnızca E-Core'lar değil, P-Core'lar da küme mantığında çalışacak. İki P-Core bir küme oluşturacak ve her küme 4 MB L2 önbellek taşıyacak. Çekirdekler tek tek değil, küme bazında devre dışı bırakılabilecek. Yani bir P-Core kümesi kapatıldığında iki çekirdek birden devre dışı kalacak. 

    Yapay zekâ tarafında ise ciddi bir sıçrama söz konusu. Sızıntılara göre Nova Lake'in NPU performansı 74 TOPS seviyesine ulaşıyor. Bu değer, mevcut Arrow Lake nesline kıyasla yaklaşık 5,6 kat artış anlamına geliyor. 

    Intel Nova Lake-S işlemciler netleşmeye başladı: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Güç tüketimi konusuna gelindiğinde, 700W üzeri değerlerin tüm güç limitleri kaldırılmış bir senaryoda ölçüldüğü belirtiliyor. PL1 seviyesinin 125–150W bandında kalması, PL2 değerlerinin ise 250W ile 450W aralığında konumlanması bekleniyor. 700W+ tüketim ise daha çok üst sınır güç eşiği olan PL4 senaryolarına yakın bir tabloyu işaret ediyor. Yani bu değerler günlük kullanım için değil, sınırları zorlayan testler için geçerli.
