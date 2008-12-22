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Küresel Ekonomik Kriz: Foxconn çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayırıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Küresel ekonomik kriz, kurum ve kuruluşların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Başta otomotiv endüstrisi olmak üzere pek çok endüstriyel iş kolunda ekonomik daralmanın ağır faturası yıl sonu bilançolarıyla birlikte ortaya çıkmaya başlarken kara bulutlar donanım üreticilerini de kuşatmış durumda. Pek çok firma yara daha da derinleşmeden önlem alma yoluna giderken malesef en ağır fatura çalışanlara kesiliyor.

Bir süre önce kendi markasıyla anakart ve ekran kartı üretimini durduracağı iddia edilen alanında en büyük OEM üreticilerinden Foxconn'un ekonomik kriz karşısında çalışanlarının bir kısmıyla daha yollarını ayıracağı bildiriliyor. Kısa bir süre önce Macaristan tesislerindeki 1500 çalışanının işine son veren firmanın Tayvan'daki iş gücününü de %10-15 civarında bir kısmı ile yollarını ayıracağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Tabii global oyuncuların kemer sıkma politikaları ve işten çıkarma uygulamaları pek çok firmanın üretim üssü haline gelen Çin'deki iş gücü için de önemli bir tehlike. Foxconn'un da Çin'deki binlerce çalışanının da işine son vereceği ayrıca baskılı devre üretim kapasitesini ülkenin güney kesimlerindeki tesislerine taşıyacağı belirtiliyor.


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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
By.DeaD 10 yıl
Valla anlamadım ne zaman bitcek bu kriz...
bu seferki durum acaip vahim.. umarım 2009da bi çaresi bulunur..
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
foxconn'u da vurduysa bu kriz batsın bu dünya
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pirasa 10 yıl
kriz var diye kimse elini cebine atmazsa bu kriz bitmez
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