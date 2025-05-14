Microsoft, 6000 çalışanının işine son verecek

Organizasyonel amaçlı olduğu belirtiliyor
Microsoft bu işten çıkarmaları, şirketin dinamik bir pazarda başarıya ulaşması için gerekli organizasyonel değişiklikler olarak açıklıyor. İş gücü kesintisini, Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn ve bazı uluslararası ofisler dahil olmak üzere şirketin tüm seviyelerini etkilyeceği belirtiliyor.
Microsoft CFO'su Amy Hood, geçtiğimiz haftalarda şirketin yönetim katmanlarında azalmaya gideceğini ima eden bir açıklamada bulunmuştu. Hood, "Daha az yöneticiyle katmanları azaltarak yüksek performanslı ekipler kurmaya ve çevikliğimizi artırmaya odaklanmaya devam ediyoruz" sözlerini sarfetmişti. Microsoft ayrıca bu yılın başlarında yüzlerce çalışanı içeren "performansa dayalı" işten çıkarmalar gerçekleştirmişti.
Microsoft'n en son büyük iş gücü kesintisi, geçtiğimiz sene Mayıs ayında Activision Blizzard ve Xbox bölümlerinde yapılmış ve 1900 çalışanın işine son verilmişti. Şirket ayrıca, Haziran ayında HoloLens ve Azure bulut ekiplerinden yaklaşık 1.000 çalışanı işten çıkarmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli