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    Anlık Bildirim

    Microsoft, 6000 çalışanının işine son verecek

    Microsoft, tüm iş gücünün yaklaşık %3'üne denk gelen 6.000'den fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Microsoft bu işten çıkarmaların organizasyonel değişikliklerden kaynaklandığını belirtiyor.

    Microsoft, 6000 çalışanının işine son verecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft, tüm iş gücünün yaklaşık %3'üne denk gelen 6.000'den fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Bu hamle, 2023'te 10.000 çalışanın işine son verilmesinden bu yana şirketin yaptığı en büyük işten çıkarma olacak. Yazılım devinin dünya çapında 228.000 çalışanı bulunuyor.

    Organizasyonel amaçlı olduğu belirtiliyor

    Microsoft bu işten çıkarmaları, şirketin dinamik bir pazarda başarıya ulaşması için gerekli organizasyonel değişiklikler olarak açıklıyor. İş gücü kesintisini, Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn ve bazı uluslararası ofisler dahil olmak üzere şirketin tüm seviyelerini etkilyeceği belirtiliyor. 

    Microsoft CFO'su Amy Hood, geçtiğimiz haftalarda şirketin yönetim katmanlarında azalmaya gideceğini ima eden bir açıklamada bulunmuştu. Hood, "Daha az yöneticiyle katmanları azaltarak yüksek performanslı ekipler kurmaya ve çevikliğimizi artırmaya odaklanmaya devam ediyoruz" sözlerini sarfetmişti. Microsoft ayrıca bu yılın başlarında yüzlerce çalışanı içeren "performansa dayalı" işten çıkarmalar gerçekleştirmişti.

    Microsoft'n en son büyük iş gücü kesintisi, geçtiğimiz sene Mayıs ayında Activision Blizzard ve Xbox bölümlerinde yapılmış ve 1900 çalışanın işine son verilmişti. Şirket ayrıca, Haziran ayında HoloLens ve Azure bulut ekiplerinden yaklaşık 1.000 çalışanı işten çıkarmıştı.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 3 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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