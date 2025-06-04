Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen'de büyük ayrılık: 20 bin çalışanla anlaşıldı

    Volkswagen’in Almanya’daki dönüşüm planı hızlı ilerliyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2030’a kadar planlanan 35 bin kişilik işten çıkarmanın 20 bini gönüllü ayrılıkla sağlandı.

    Volkswagen'de büyük ayrılık: 20 bin çalışanla anlaşıldı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, altı ay önce Almanya genelinde 2030 yılına kadar 35.000’den fazla çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurmuştu. Bu iddialı plan ilk açıklandığında kulağa zorlayıcı gelse de şimdiden 20 bin çalışanın gönüllü olarak ayrılmayı kabul ettiği ortaya çıktı.

    Alman otomotiv devinin Wolfsburg’daki genel merkezinde düzenlenen son şirket toplantısında konuşan İnsan Kaynakları Direktörü Gunnar Kilian, yaklaşık 20 bin çalışanın ayrılığı için sözleşmelerin şimdiden imzalandığını doğruladı. Bu kişilerin işten çıkarılmadığı, ayrılıkların erken emeklilik ve tazminat paketleri yoluyla gerçekleştiği belirtildi.

    Şirket, 20 bin çalışanın ayrılmasıyla ara hedefine ulaştı. Önümüzdeki dönemde, 1969 ve 1970 doğumlu yaş gruplarına yönelik tekliflerle hedefin tamamen tutturulacağı belirtiliyor. Volkswagen, iş gücü maliyetlerini düşürmek için 2026’dan itibaren yıllık stajyer alımını da 1400’den 600’e düşürecek.

    Volkswagen'in kurtuluş planı sadece işten çıkarmalarla sınırlı değil. Şirket, üretim kapasitesini mevcut talebe uyarlamak amacıyla Almanya’daki üretimini azaltmayı planlıyor. Bu doğrultuda birçok tesiste değişiklik yapılacak. Mevcut Emden fabrikası ID.4 ve ID.7 üretimine devam edecek. Dresden fabrikasında üretilen ID.3’ün üretimi sonlandırılacak ve bu tesis üçüncü taraflara yönelik bir yapıya dönüştürülecek.

    İşten ayrılmalar yalnızca alt kademe çalışanları etkilemeyecek. Son raporlara göre, yönetim kurulu üyelerinin maaşları ve yıllık primleri de 2025 ve 2026’da %11 oranında azaltılacak. Bu kesintiler, 2027’de %8,5, 2028’de %6,5 ve 2029’da %5,5 oranında devam edecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

    Profil resmi
    turkelvis 6 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    audi a4 1.4 tfsi kronik sorunlar kan uykusu nedir ses sistemi muayeneden geçer mi sevgilim günlük ev kiralamak istiyor beyzadem optik

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Poco X6 5G
    Poco X6 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum