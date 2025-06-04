Volkswagen'de büyük ayrılık: 20 bin çalışanla anlaşıldı

Alman otomotiv devinin Wolfsburg’daki genel merkezinde düzenlenen son şirket toplantısında konuşan İnsan Kaynakları Direktörü Gunnar Kilian, yaklaşık 20 bin çalışanın ayrılığı için sözleşmelerin şimdiden imzalandığını doğruladı. Bu kişilerin işten çıkarılmadığı, ayrılıkların erken emeklilik ve tazminat paketleri yoluyla gerçekleştiği belirtildi.
Şirket, 20 bin çalışanın ayrılmasıyla ara hedefine ulaştı. Önümüzdeki dönemde, 1969 ve 1970 doğumlu yaş gruplarına yönelik tekliflerle hedefin tamamen tutturulacağı belirtiliyor. Volkswagen, iş gücü maliyetlerini düşürmek için 2026’dan itibaren yıllık stajyer alımını da 1400’den 600’e düşürecek.
Volkswagen'in kurtuluş planı sadece işten çıkarmalarla sınırlı değil. Şirket, üretim kapasitesini mevcut talebe uyarlamak amacıyla Almanya’daki üretimini azaltmayı planlıyor. Bu doğrultuda birçok tesiste değişiklik yapılacak. Mevcut Emden fabrikası ID.4 ve ID.7 üretimine devam edecek. Dresden fabrikasında üretilen ID.3’ün üretimi sonlandırılacak ve bu tesis üçüncü taraflara yönelik bir yapıya dönüştürülecek.
İşten ayrılmalar yalnızca alt kademe çalışanları etkilemeyecek. Son raporlara göre, yönetim kurulu üyelerinin maaşları ve yıllık primleri de 2025 ve 2026’da %11 oranında azaltılacak. Bu kesintiler, 2027’de %8,5, 2028’de %6,5 ve 2029’da %5,5 oranında devam edecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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