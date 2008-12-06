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Küresel Ekonomik Kriz: TSMC çalışanlarının ücretsiz izne çıkmasını istiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Küresel Ekonomik Kriz: TSMC çalışanlarının ücretsiz izne çıkmasını istiyor
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Geçtiğimiz günlerde yarıiletken dünyasının parlayan yıldızı olarak değerlendirilen ve aralarında ATi ve Nvidia da olmak üzere fabrikası olmayan veya GPU üretimine şu an için el vermeyen (AMD-ATi için) firmalar adına hacimli üretim gerçekleştiren Tayvan merkezli TSMC firmasının yılın son çeyreği ile ilgili gelir beklentilerinde güncellemeye giderek aşağı çektiğini sizlerle paylaşmıştık.

Yaşanan global gelişmelere ve düşen talebe paralel olarak maliyetleri kısmak fakat çalışanlarıyla da yollarını ayırmak istemeyen firmanın üretim hattındaki çalışanlarıyla düşük kullanım katsayısından ötürü 5 günlük ücretsiz izin uygulamasını görüştüğü bildiriliyor. Öte yandan diğer departmanlarda çalışan personel için de önümüzdeki yıldan itibaren haftada bir gün ücretsiz iznin gündemde olduğu bildiriliyor.

Ayrıca firma yetkilileri yaşanan ekonomik sıkıntı doğrultusunda maliyetleri düşürmek zordunda olduklarını fakat çalışanlarını korumak için ellerinden gelen tüm çabayı da göstereceklerini açıkladı.Yılın ilk üç çeyreğinde dikkat çekici rakamlara ulaşan firma, son çeyrek gelirlerinin ilk tahminlerin aksine yaşanan kriz dolayısıyla %8 daha düşük olacağını açıklamıştı.


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sadtneverdie 10 yıl
100 senede bir yasanacak bir krizin icindeyiz. zaten farkındaydım ama hondanın cekılmesı daha bır dokundu
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Netscout 10 yıl
WhyTheyCallMeInsane 06.12.2008 Saat: 14:07
zaten olan büyüklere olur bakkal hüseyine kriz ne yapsın
dediğin çok saçma para olmayınca bakkal hüseyin den alış-veriş kim yapacak hele pos cihazı yoksa
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Hersh 10 yıl
Hondada çekilmiş f1'den galiba hepsi yavaş yavaş dökülüyor.Hadi hayırlısı.
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Netscout 10 yıl
Bunlar hep morgage nin etkileri bence
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ozturert 10 yıl
firma ne kadar buyuk olursa etkilenme olasiligi o kadar buyuk oluyor yazik ki
100,000 bankaci isinden olmus (ve sayi daha da artiyor). bu krizin en buyuk sorumlulari bankalar, bankacilik sistemi ve borsa. parayla para kazanma devri bitsin artik da rahatlayalim...
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DarkSidesOfMe 10 yıl
vay be bu kadar buyuk firmalarda etkileniyor daha dogrusu herkes etkılenmeye basladı 2009 ölü dog
acak gibi
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