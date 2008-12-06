Küresel Ekonomik Kriz: TSMC çalışanlarının ücretsiz izne çıkmasını istiyor

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Geçtiğimiz günlerde yarıiletken dünyasının parlayan yıldızı olarak değerlendirilen ve aralarında ATi ve Nvidia da olmak üzere fabrikası olmayan veya GPU üretimine şu an için el vermeyen (AMD-ATi için) firmalar adına hacimli üretim gerçekleştiren Tayvan merkezli TSMC firmasının yılın son çeyreği ile ilgili gelir beklentilerinde güncellemeye giderek aşağı çektiğini sizlerle paylaşmıştık.

Yaşanan global gelişmelere ve düşen talebe paralel olarak maliyetleri kısmak fakat çalışanlarıyla da yollarını ayırmak istemeyen firmanın üretim hattındaki çalışanlarıyla düşük kullanım katsayısından ötürü 5 günlük ücretsiz izin uygulamasını görüştüğü bildiriliyor. Öte yandan diğer departmanlarda çalışan personel için de önümüzdeki yıldan itibaren haftada bir gün ücretsiz iznin gündemde olduğu bildiriliyor.

Ayrıca firma yetkilileri yaşanan ekonomik sıkıntı doğrultusunda maliyetleri düşürmek zordunda olduklarını fakat çalışanlarını korumak için ellerinden gelen tüm çabayı da göstereceklerini açıkladı.Yılın ilk üç çeyreğinde dikkat çekici rakamlara ulaşan firma, son çeyrek gelirlerinin ilk tahminlerin aksine yaşanan kriz dolayısıyla %8 daha düşük olacağını açıklamıştı.