Kuşlara hafızasal bilgiler öğretildi

Zebra ispinozları olarak adlandırılan kuşlar şarkı söylemeyi ebeveynlerini taklit ederek öğreniyor.

University of Texas Southwestern kurumundan bir grup araştırmacı; daha önceden müzik sesi duymayan kuşların beyinlerinin içine, müzikle ilgili anıları ışık enerjisi kullanarak aktarmayı başardı.

Işık enerjisi ile kuşlara müzik öğretildi

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Perşembe günü Science dergisinde yayımlanan araştırma yazısında bilim insanları; kuşlarda bulunan ve müziksel bilgilerin öğrenilmesinden sorumlu olan bazı özelleşmiş nöronlara gen dizilerini nasıl eklediklerini açıkladı. Bilim insanları eklenen genler sayesinde ışık enerjisi ile gen eklenen nöronları aktive edebildi.

Bilim insanaları bazzı özel nöron yolaklarına verdikleri ışık maruziyetini artırdıkça kuşların söyledikleri notanın hece süresinin de arttığını keşfetti.

Araştırmacılar kuşlara verdikleri ışık miktarını ve ışık maruziyeti süresini değiştirerek kuşlara müzik ''hafızasını'' öğretmeyi başardılar.

Araştırma sayesinde bazı beyin bölgelerinin davranışsal hedefleri hafızasal olarak üstlendiği kanıtlandı. Canlılar bu hafızasal bilgiler sayesinde davranışsal eylemleri meydana getirebiliyor, başka bir deyişle piyano çaldığımız veya konuştuğumuz zaman bu davranışsal hafıza verilerini kullanarak bu eylemleri meydana getiriyoruz.

Her ne kadar araştırma birçok özellik açısından ilkleri teşkil etse de bu çalışma şu an için insanların beyinlerine çeşitli hafızasal verileri ekleyebileceğimiz anlamına gelmiyor.

Ayrıca Bkz. "Genetiği değiştirilmiş sivrisinek çalışması olumsuz sonuçlandı"

İnsan beyni ve beyinde bulunan yolaklar kuşların beyinlerine göre çok daha karmaşık ve çok daha kompleks yapıda bulunuyor. Ancak araştırma nörobilim ve nöroloji açısından birçok ilki de beraberinde getiriyor.

https://futurism.com/the-byte/zap-birds-brains-implant-memories