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    Kuşlara hafızasal bilgiler öğretildi

    University of Texas Southwestern kurumundan bir grup araştırmacı; daha önceden müzik sesi duymayan kuşların beyinlerinin içine, müzikle ilgili anıları ışık enerjisi kullanarak aktarmayı başardı.
    3 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Zebra ispinozları olarak adlandırılan kuşlar şarkı söylemeyi ebeveynlerini taklit ederek öğreniyor.

    University of Texas Southwestern kurumundan bir grup araştırmacı; daha önceden müzik sesi duymayan kuşların beyinlerinin içine, müzikle ilgili anıları ışık enerjisi kullanarak aktarmayı başardı.

    Işık enerjisi ile kuşlara müzik öğretildi

    Kuşlara hafızasal bilgiler öğretildi
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    Perşembe günü Science dergisinde yayımlanan araştırma yazısında bilim insanları; kuşlarda bulunan ve müziksel bilgilerin öğrenilmesinden sorumlu olan bazı özelleşmiş nöronlara gen dizilerini nasıl eklediklerini açıkladı. Bilim insanları eklenen genler sayesinde ışık enerjisi ile gen eklenen nöronları aktive edebildi.

    Bilim insanaları bazzı özel nöron yolaklarına verdikleri ışık maruziyetini artırdıkça kuşların söyledikleri notanın hece süresinin de arttığını keşfetti.

    Araştırmacılar kuşlara verdikleri ışık miktarını ve ışık maruziyeti süresini değiştirerek kuşlara müzik ''hafızasını'' öğretmeyi başardılar.

    Araştırma sayesinde bazı beyin bölgelerinin davranışsal hedefleri hafızasal olarak üstlendiği kanıtlandı. Canlılar bu hafızasal bilgiler sayesinde davranışsal eylemleri meydana getirebiliyor, başka bir deyişle piyano çaldığımız veya konuştuğumuz zaman bu davranışsal hafıza verilerini kullanarak bu eylemleri meydana getiriyoruz.

    Her ne kadar araştırma birçok özellik açısından ilkleri teşkil etse de bu çalışma şu an için insanların beyinlerine çeşitli hafızasal verileri ekleyebileceğimiz anlamına gelmiyor.

    Ayrıca Bkz. "Genetiği değiştirilmiş sivrisinek çalışması olumsuz sonuçlandı"

    İnsan beyni ve beyinde bulunan yolaklar kuşların beyinlerine göre çok daha karmaşık ve çok daha kompleks yapıda bulunuyor. Ancak araştırma nörobilim ve nöroloji açısından birçok ilki de beraberinde getiriyor.



    https://futurism.com/the-byte/zap-birds-brains-implant-memories Yorum Yaz
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    Askaparta 10 sa.
    Kuş diliyle haber yapılmalıydı.
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    RaptorFX 2 gün
    Yakında karışık yükleriz.
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    SEO19 3 gün
    traş edilmiş dazlak bir kuş ve üzerindeki elektrotlardan kafanını bile kaldıramıyor. keşke resimleri ortaya koysalardı. yapılan bilimsel çalışmadan daha çok hayvana yapılan eziyet ve işkencenin resmi ortaya çıkardır !
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    Samura ii 3 gün
    what is the matrix
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    alaz1903 3 gün
    Bazılarına "kuş beyinli" diyerek kuşlara hakaret ettiğimizi öğrenmiş olduk.
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    3qzotix 3 gün
    hafızasal ne demek ? Sözlükte anlamı yok.
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    alaz1903 3 gün 3qzotix
    Bilişsel dense daha uygun olurdu sanki. Eğitim psikolojisinde öğrenmenin bilişsel yönünden söz edilir ve bütün bilişsel beceriler kısa ve uzun süreli hafıza (bellek) ile direkt ilintilidir.
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    smart1978 3 gün
    Yolak :
    tdk.gov.tr/...
    Komik ceviri :)
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    DoubleDragon 3 gün smart1978
    Evlerinin önü yoldur yolaktır
    Başımızda dönen derttir dolaptır
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