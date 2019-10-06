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    Genetiği değiştirilmiş sivrisinek çalışması olumsuz sonuçlandı

    Scientific Reports dergisinin yayımladığı infertil yani kısır edilmiş sivrisineklerin kısırlaştırma işleminden sonra doğaya bırakılmasıyla ilgili araştırma yazısının yanlış olduğu iddia ediliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Eylül ayında Scientific Reports dergisi, infertil yani kısır edilmiş sivrisineklerin kısırlaştırma işleminden sonra doğaya bırakılmasıyla ilgili bir araştırma yayımlamıştı

    Sivrisinekler ile ilgili araştırma, sivrisinek kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve hastalık taşıyan sivrisineklerin sayılarının azaltılması için yapılmış ancak 18 ay içerisinde sivrisinek popülasyonu tekrar artmıştı. Hatta sivrisinekler sayılarını artırmakla kalmamış, sivrisinek yavruları modifikasyon geçirmiş ve vahşi doğada bulunan sivrisineklerden daha güçlü hale gelmişlerdi.

    Bu sebeplerden ötürü, araştırmanın 10 yazarından 6'sı makalenin geri çekilmesi talebinde bulundu.

    Makalenin doğruluğu konusunda endişeler bulunuyor

    Genetiği değiştirilmiş sivrisinek çalışması olumsuz sonuçlandı
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    Araştırmanın yazarlarından Margareth Capurro; Brezilya basın ajansı Revista Questão de Ciência kurumuna verdiği röportajda Scientific Reports dergisinde yayımlanan makale ile yazdıkları makalenin farklı olduğunu iddia etti.

    Dr. Capurro'nun avukatı; doktorun makalede geçen inflamatuar dramatik ve spekülatif ifadeleri desteklemediğini ve bu ifadelere katılmadığını açıkladı.

    Ayrıca spesifik olarak araştırmada geçen; hibrit sivrisineklerin, normal sivrisineklere oranla daha zor öldürüldüğü iddiası da yalanlanan maddeler arasında yer alıyor.

    Araştırmanın baş yazarı Jeffrey Powel ise makalede geçen ifadelerin doğru olduğunu belirtiyor.

    Ayrıca Bkz. "Kandaki antibiyotik seviyesini ölçen yama geliştirildi"

    Fikir ayrılıkları dolayısıyla makalenin akıbetinin ne olacağı ve Scientific Reports dergisinin makaleyi yayında tutup tutmayacağı veya revize edip etmeyeceği ve makaleyi yayından çekip çekmeyeceği konusu akıllarda epey soru işareti bırakıyor.



    https://futurism.com/the-byte/gene-hacked-mosquito-study-battling Yorum Yaz
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    Ussuz 4 gün en beğenilen
    Her şeyle oynaya oynaya ileride bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz yaratıklar gerçek olacak
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    atilasat 3 gün
    keşke bu küçük canavarlara bir çare bulsalar.pandaların nesli tükeneceğine bunların nesli tükensin.
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    sheff2x 4 gün
    Bir o kalmıştı genetiğiyle oynamadıkları o da oldu sonunda. Yakında sivri sinek ısırınca, şişip kaşındırmasını aratacak şeyler olabilir.
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    Ussuz 4 gün en beğenilen
    Her şeyle oynaya oynaya ileride bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz yaratıklar gerçek olacak
    Yanıtla +7
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