LaCie 5big Network; 7.5TB'lık harici depolama sistemi

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Depolama çözümleri üzerine çalışan ve hazırladığı ürünleri ülkemizde de satılan LaCie'nin 4big Quadra adını verdiği depolama çözümünden geçtiğimiz günlerde bahsetmiştik. Kullanıcıların 6TB'lık depolama alanını tek harici kutu üzerinden kontrol edebilmesine olanak tanıyan ağ depolama çözümünden sonra firma daha da fazlasını isteyenler için 5big Network adını verdiği 5 sürücülü yeni ağ depolama sistemini duyurdu.

LaCie 5big Network firmanın diğer pek çok çözümünde olduğ gibi yine Neil Poulton tarafından tasarlandı. 2.5, 5 ve 7.5TB'lık üç farklı versiyonu bulunan yeni sistem 7 farklı RAID kurulumuna da olanak tanımakta. 220 x 196 x 173 mm boyutlarında olan 5bir Network üzerinde sistemler ile bağlantı için 1x USB ve 3x eSATA konnnektörü bulunuyor. Gigabit ethernet desteği de olan sistem 3 yıllık garanti ile kullanıma sunuluyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre LaCie 5big Network'ün yurt dışı satış fiyatı kapasitesine göre 900$'dan başlayacak ve 1900$'a kadar çıkacak.

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