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LaCie 5big Network; 7.5TB'lık harici depolama sistemi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
9,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LaCie 5big Network; 7.5TB'lık harici depolama sistemi
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Depolama çözümleri üzerine çalışan ve hazırladığı ürünleri ülkemizde de satılan LaCie'nin 4big Quadra adını verdiği depolama çözümünden geçtiğimiz günlerde bahsetmiştik. Kullanıcıların 6TB'lık depolama alanını tek harici kutu üzerinden kontrol edebilmesine olanak tanıyan ağ depolama çözümünden sonra firma daha da fazlasını isteyenler için 5big Network adını verdiği 5 sürücülü yeni ağ depolama sistemini duyurdu.

LaCie 5big Network firmanın diğer pek çok çözümünde olduğ gibi yine Neil Poulton tarafından tasarlandı. 2.5, 5 ve 7.5TB'lık üç farklı versiyonu bulunan yeni sistem 7 farklı RAID kurulumuna da olanak tanımakta. 220 x 196 x 173 mm boyutlarında olan 5bir Network üzerinde sistemler ile bağlantı için 1x USB ve 3x eSATA konnnektörü bulunuyor. Gigabit ethernet desteği de olan sistem 3 yıllık garanti ile kullanıma sunuluyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre LaCie 5big Network'ün yurt dışı satış fiyatı kapasitesine göre 900$'dan başlayacak ve 1900$'a kadar çıkacak.

LaCie 5big Network; 7.5TB'lık harici depolama sistemi
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labtek38 10 yıl
Bu aletler o parayı hak edecek kadar iş yapıyor mu acaba? Yaptığı iş disk yönetimi değil mi? Bunların fazla özellikli olmayanları da olsa iyi olurdu. Yani sadece HDD leri kasa dışında tutup gerektiğinde çalıştırabileceğimiz harici HDD lerin çoklu şekli olsa ev kullanıcıları için de kullanışlı olurdu.
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ExECaLiBuR 10 yıl
Getirin bana 1 günde doldurayım.
bu kapasitedeki usb bellekleri ne zaman göreceğiz.
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bbbbbbbbbbbbbbburak 11 yıl
biz 40 gb tı ancak doldurabilirken...vay bee
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ÇAĞ 11 yıl

Orjinalden alıntı: bbbbbbbbbbbbbbburak

biz 40 gb tı ancak doldurabilirken...vay bee


sen baya geride kalmışsın dostum 40gb nedirki artık :)
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