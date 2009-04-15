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LaCie, Ruggeg XL isimli yeni harici disk ailesini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LaCie, Ruggeg XL isimli yeni harici disk ailesini duyurdu
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Tasarım odaklı depolama çözümleriyle dikkat çekmeyi başaran LaCie, Rugged XL serisi yeni harici disklerini duyurdu. Turuncu renkli dış tasarımıyla aynı segmentteki rakiplerine karşı dikkat çekme konusunda pek sıkıntı yaşamayacak gibi görünen sürücü ailesi Alüminyum kasaya sahip.

Darbelere korşu korumalı olan harici diskler, gelişmiş şok koruması için dahili tamponla Ronatılmış. 1TB'a kadar farklı depolama kapasitelerine sahip olan Rugged XL serisi yeni sürücülerin 3 yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı ve fiyatların da yaklaşık 160$ seviyesinden başlayacağı belirtildi.


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max975 10 yıl
darbelerden koruyayım derken sıcaklığı da iyi olmuştur herhalde...
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murettep 10 yıl
çocuklar oyuncak zannedip oynarlar yemeye falan kalkarlarsa 160$+içindeki çoooook önmli bilgiler çocuğa afiyet olur kullanana bir bardak soğuk su içtirir.hiç espiri yapamıyorum kahretsin!:D
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ExECaLiBuR 10 yıl
Siyah modeli daha iyiydi. Bu biraz çocuklar için olmuş.
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a.saygili 10 yıl
Bunun Siyahı daha hoş durur gibi.
Ama bayan kullanıcılar için güzel olmuşda diyebiliriz.
Aynı WD nin Pembe hdd üretmesi gibi .
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