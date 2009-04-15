LaCie, Ruggeg XL isimli yeni harici disk ailesini duyurdu

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Tasarım odaklı depolama çözümleriyle dikkat çekmeyi başaran LaCie, Rugged XL serisi yeni harici disklerini duyurdu. Turuncu renkli dış tasarımıyla aynı segmentteki rakiplerine karşı dikkat çekme konusunda pek sıkıntı yaşamayacak gibi görünen sürücü ailesi Alüminyum kasaya sahip.

Darbelere korşu korumalı olan harici diskler, gelişmiş şok koruması için dahili tamponla Ronatılmış. 1TB'a kadar farklı depolama kapasitelerine sahip olan Rugged XL serisi yeni sürücülerin 3 yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı ve fiyatların da yaklaşık 160$ seviyesinden başlayacağı belirtildi.