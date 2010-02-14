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LaCie'den çevresel koşullara dayanıklı harici depolama sürücüsü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LaCie'den çevresel koşullara dayanıklı harici depolama sürücüsü
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Tasarım odaklı depolama çözümleriyle tanınan ve hazırladığı ürünler ülkemiz pazarında da satılan LaCie, çevresel koşullara dayanıklı taşınabilir diskini tanıttı. Rugged eSATA olarak tanımlanan ve adından da anlaşılabileceği üzere eSATA ara birimine destek sunan yeni sürücü, 90 x 145 x 25 mm boyutlarında ve 239 gram ağırlığında. Çizilmeye ve aşınmaya karşılıklı dayanıklı Alüminyum kasaya ve darbe etkilerini emen iç padlere sahip olan harici depolama çözümü, 7200 devir/dakika hızlarında çalışan 500GB kapasiteli sabit disk kullanılıyor.

Hem eSATA hem de USB 2.0 ara birimlerini kullanan yeni sürücü, eSATA üzerinden 90MB/sn, USB 2.0 üzerindense 36MB/sn veri transfer hızına ulaşabiliyor. LaCie tarafından üç yıllık garanti ile satışa sunulacak yeni sürücünün, yurt dışında 160 dolar seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.

LaCie'den çevresel koşullara dayanıklı harici depolama sürücüsü
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sotoxs 9 yıl
1,8 inç lik olsa süper olurdu.
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TELESCOPE 9 yıl
haber için teşekkürler,kullanım alanı oldukça geniş bir ürün bu
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