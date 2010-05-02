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Lamptron yeni fan kontrolcüsü FC6'yı satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,5b
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12
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lamptron yeni fan kontrolcüsü FC6'yı satışa sunuyor
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Lamptron Electronics, uzun süredir merakla beklenen FC6 isimli yeni fan kontrolcüsünü duyurdu. Alüminyum kasaya sahip olan ve 5.25-inç slotunu kullanan yeni fan kontrolcüsü dört kanal desteği sunuyor ve her kanal için 20 Watt'a kadar güç sağlayabiliyor. Aralarında Kırmızı, Sarı ve Yeşil'in de yer aldığı 7 renk destekli ekranıyla kullanıcılarına özelleştirebilmek olanağı tanıyan kontrolü sahip olduğu ekranda fan dönüş hızı ve sıcak bilgilerini gösterebiliyor.

Amerika satışına önümüzdeki hafta içerisinde başlanacak Lamptron FC6'nın, 46$'lık etiket fiyatıyla sunulacağı açıklandı.

Lamptron yeni fan kontrolcüsü FC6'yı satışa sunuyor
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Lamptron yeni fan kontrolcüsü FC6'yı satışa sunuyor
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ramdaa 9 yıl
İyms benimkndn iyı en azından:)
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zalman_1 9 yıl
7 renk seçeneğinin olması güzelmiş
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solidblue 9 yıl
Tasarımı beğendim ama kontrol ettiği fan sayısı yetersiz kalabilir. Bu ürün yerine Zalman MFC1 tercih ederdim. 6 fan destekliyor, tasarımı çok benziyor. Daha uygun fiyatlı üstelik

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CriticalWave 9 yıl
bende bişey sandım-.- güzel değilmiş...
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Melih Vayvalak 9 yıl
Kaze Master'a cok benziyor
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Whole Lotta Rosie 9 yıl
Sıcaklığı nasıl ölçüyor anlamadım.Isı problarıyla mı ?
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Furkán 9 yıl

mert_Allen

Sıcaklığı nasıl ölçüyor anlamadım.Isı problarıyla mı ?

Evet.
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