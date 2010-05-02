Lamptron yeni fan kontrolcüsü FC6'yı satışa sunuyor

Lamptron Electronics, uzun süredir merakla beklenen FC6 isimli yeni fan kontrolcüsünü duyurdu. Alüminyum kasaya sahip olan ve 5.25-inç slotunu kullanan yeni fan kontrolcüsü dört kanal desteği sunuyor ve her kanal için 20 Watt'a kadar güç sağlayabiliyor. Aralarında Kırmızı, Sarı ve Yeşil'in de yer aldığı 7 renk destekli ekranıyla kullanıcılarına özelleştirebilmek olanağı tanıyan kontrolü sahip olduğu ekranda fan dönüş hızı ve sıcak bilgilerini gösterebiliyor.

Amerika satışına önümüzdeki hafta içerisinde başlanacak Lamptron FC6'nın, 46$'lık etiket fiyatıyla sunulacağı açıklandı.