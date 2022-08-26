LastPass hacklendi: Kullanıcı şifrelerine erişilemedi!

En popüler parola yöneticileri arasında olan LastPass, geçtiğimiz haftalarda hacklendi. Şirketin ilk araştırması, yazılım geliştirmeyle ilişkin dahili sistemlere sızıldığı yönünde; kullanıcı şifreleriyle ilgili herhangi bir veriye erişme durumu söz konusu değil.
Hangi veriler çalındı?
LastPass, geçtiğimiz haftalarda tespit ettikleri güvenlik ihlaline ilişkin olarak “Yetkisiz biri, ele geçirilen tek bir geliştirici hesabı aracılığıyla LastPass geliştirme bölümlerine erişim etmiştir. Kaynak kodu ve bazı özel LastPass teknik bilgilerinin alındığını belirledik. Bu olayın kullanıcı verilerine ve şifrelenmiş parola kasalarına herhangi bir erişim sağlandığına dair bir ize rastlamadık.” açıklamasında bulundu.
Araştırma sürüyor
LastPass, olayı derinlemesine araştırmak işin önde gelen bir siber güvenlik şirketiyle çalışmalara başladıklarını ve ihlale rağmen tüm LastPass ürün ve hizmetlerinin normal şekilde çalıştığını belirtti.
Master şifreler güvende
LastPass, ayrıca kendilerinin dahi göremediği ve saklamadığı master şifrelerin de güvende olduğunu bildirdi. Şirketin açıklamasına göre, kullanıcının ekstra koruma için iki adımlı doğrulamayı açmak dışında yapması gereken bir şey yok. LastPass, araştırma ilerledikçe kullanıcıları bilgilendirmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: