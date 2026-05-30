    Xiaomi HyperOS 4 güncellemesi hangi cihazlara gelecek? İşte modeller

    HyperOS 4, Xiaomi, Redmi ve Poco cihazlar için bir sonraki büyük güncelleme olacak. Peki, hangi cihazlar Android 17 alacak? İşte HyperOS 4 güncellemesini alması beklenen modeller:

    Xiaomi HyperOS 4 hakkında henüz hiçbir şey açıklamamış olsa da, ilk sızıntılar büyük bir yükseltme olacağını gösteriyor. Birçok Xiaomi kullanıcısı, cihazlarının yeni HyperOS 4 güncellemesini alıp almayacağını merak ediyor. Xiaomi güncelleme takvimini açıklamamış olsa da, Android 17 güncellemesini alabilecek modelleri tahmin etmek zor değil.

    Xiaomi 17 serisi HyperOS 4 (Android 17) güncellemesini ilk alacak cihazlar olacak

    Xiaomi 18 serisi HyperOS 4 yazılımıyla gelecek ve Xiaomi 17 modelleriyle birlikte Redmi K90 ve K90 Pro Max, Android 17 tabanlı güncellemeyi alacak ilk cihazlar olacak. Yılın ilerleyen aylarında diğer Xiaomi, Redmi ve Poco cihazların katılmasıyla liste genişleyecek. Xiaomi, henüz HyperOS 4 güncelleme takvimini yayınlamadı ancak markanın politikalarına göre güncellenecek modeller az çok belli.

    HyperOS 4 alması beklenen Xiaomi cihazlar listesi

    • Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17T, Xiaomi 17T Pro
    • Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro
    • Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14 Civi
    • Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro
    • Xiaomi Mix Flip

    HyperOS 4 alması beklenen Redmi cihazlar listesi

    • Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro+, Redmi Note 15 Special
    • Redmi Note 14 4G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro+, Redmi Note 14S
    • Redmi Turbo 5
    • Redmi 15, Redmi 15C, Redmi 15A
    • Redmi A7, Redmi A7 Pro, Redmi A5
    • Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 Pro, Redmi Pad 2 9.7

    HyperOS 4 alması beklenen Poco cihazlar listesi

    • POCO F8 Pro, POCO F8 Ultra
    • POCO F7, POCO F7 Pro, POCO F7 Ultra
    • POCO F6, POCO F6 Pro
    • POCO X8 Pro, POCO X8 Pro Max
    • POCO X7, POCO X7 Pro
    • POCO X6 Pro
    • POCO M8, POCO M8s, POCO M8 Pro
    • POCO M7 4G, POCO M7 Plus
    • POCO C85, POCO C85x, POCO C81, POCO C81 Pro, POCO C81x
    • POCO C71
    • POCO Pad X1, POCO Pad M1, POCO Pad C1

    Xiaomi, yakın zamanda HyperOS 4 sürümünün Temmuz veya Ağustos’ta yayınlanacağını doğruladı. Ancak güncelleme, eski cihazlara 2026 Ekim ayı civarında dağıtılmaya başlanacak.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/05/30/xiaomi-hyperos-4-android-17-update-full-list-of-eligible-devices/ https://www.huaweicentral.com/hyperos-4-coming-in-july-august-for-these-devices/
