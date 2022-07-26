Parola yöneticilerinin kilit özelliği Google Chrome’a geliyor

Çevrimiçi hesapları korumak için 2 adımlı doğrulama kullanmak kadar güçlü şifre oluşturmak da önemli. Her bir hesap için güçlü, tahmin edilmesi güç şifre bulmakta zorlanan kullanıcılar için parola yöneticileri harika araçlar. LastPass, 1Password vb. tarayıcı uzantıları (eklentileri), şifrenin gücünü göstererek zayıf şifre oluşturulması durumunda uyarı veriyorlar ve öneri doğrultusunda güçlü parolayı oluşturmuş oluyorsunuz. Şimdi bu özellik, Google Chrome’da yerleşik olarak bulunacak.

Google Chrome'a beklenen özellik geliyor: İşte detaylar 2 hf. önce eklendi

Chrome’a doğrudan tarayıcı içinde oluşturduğunuz şifrenin gücünü gösterecek yeni bir özellik geliyor. Son Chrome sürümünde keşfedilen şifre gücü göstergesi, kullanıcı yeni bir hesap oluştururken şifre girme aşamasında veya şifreyi değiştirdiği sırada çıkıyor.

Google da şifresiz sisteme geçiyor

Google, şifreyi kullanıcıların hayatından çıkarmak için biyometrik ve diğer yöntemlerini kullanan kimlik doğrulama için şifresiz bir çözüm olacak “passkeys” üzerinde çalışıyor.

Google Chrome’da kayıtlı şifreleri görme

Bilgisayarınızda Chrome’u açın. Sağ üstte profil resmininize, ardından anahtar simgesine tıklayın. Şifre simgesini bulamıyorsanız, ekranın sağ üst köşesinde üç noktaya tıklayın ve Ayarlar - Otomatik Doldurma - Şifreler yolunu izleyin. Kayıtlı şifreleri görmek için bilgisayar giriş/oturum açma parolanızı girmeniz gerekir.

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Google Chrome, zayıf şifre kullanımında kullanıcıları uyaracak