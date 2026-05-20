Siber korsanlar GitHub’ın kaynak kodlarını satışa çıkardı

GitHub tarafından yapılan açıklamada, şirketin dahili depolarına yönelik yetkisiz erişim faaliyetlerinin incelendiği doğrulandı. Şirket, mevcut bulgular doğrultusunda müşteri kuruluşları, organizasyonlar veya kullanıcı depoları gibi GitHub’ın dahili sistemleri dışındaki müşteri verilerinin etkilendiğine dair bir kanıt bulunmadığını belirtti.
Bununla birlikte altyapının olası ikinci aşama saldırılar açısından yakından izlendiği vurgulandı.
TeamPCP: “GitHub’ın kaynak kodları elimizde”
Açıklamada bunun bir fidye operasyonu olmadığı özellikle vurgulanırken alıcı çıkmaması durumunda verilerin ücretsiz yayımlanabileceği tehdidinde bulunuldu.
GitHub daha sonra yaptığı ek açıklamada saldırının bir çalışan cihazının ele geçirilmesiyle bağlantılı olduğunu duyurdu. Şirketin değerlendirmesine göre saldırıda r Microsoft Visual Studio Code eklentisi kullanıldı. Olayın tespit edilmesinin ardından kritik kimlik bilgileri dahil olmak üzere yüksek etkili erişim bilgilerinin öncelikli olarak değiştirildiği ifade edildi.
GitHub, saldırganların öne sürdüğü 3.800 depo rakamının yürütülen soruşturmayla genel olarak uyumlu göründüğünü de kabul etti. Şirket ayrıca olayın şu anki değerlendirmelere göre yalnızca GitHub'ın dahili depolarıyla sınırlı olduğunu belirtti.
