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Leadtek TV Pro 1920; LCD Monitörleri TV Yapın

10 yıl
108,6b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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LCD monitörlerinizi Full HD LCDTV haline getirin! Bu videomuzda Winfast TV Pro 1920'yi inceliyoruz.

Ekran kartlarıyla yakından tanıdığımız Leadtek, Winfast markası altında TV Boxlar da ürtmekte. Bu videomuzda Leadtek Winfast TV Pro ailesinin en yeni üyesi Winfast TV Pro 1920'yi inceliyoruz.


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turgay26 8 yıl
vatanda 12 taksitli fiyatı 163 lira dostum hepsi burada da 136 lira civarı
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turgay26 8 yıl
sormak istediğim bişi var arkadaşlar hdcp desteği olmayan monitörlerde ps3'ü bağlamak için kullanbilir miyiz bunu.Gerçi vga ile bağlantı yapılıyor büyük ihtimalle olacaktır ama emin olmak istedim kullanan varsa cevaplayabilir mi elin xcm'si ile uğraşmayalım aynı kalitede verecekse görüntüyü :)
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@Majesty 8 yıl
Ürünün fiyatı da incelemelerde yer alsa keske
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astra06 9 yıl
mesut bey kafa iyimiydi bu videoda. :)
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Kocaday 8 yıl
İnceleme için teşekkürler.
Donanım almadan önce ilgiyle takip ediyorum,incelemelerinizi.

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fortunasuper 9 yıl
teleteks niye koymazlar bunlara anlamam.herhalde kalıbı büyütmek istemiyorlar.
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RemoteShoulder 10 yıl
eyvalah
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myd 10 yıl
kaç para ?
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pillout 10 yıl
Leadtek ürünleri, dağıtımcısıyla yaşadığı sorunlar yüzünden bir süredir gelmiyordu gibi bir bilgi aklımda kalmış. Ama ne net hatırlıyorum ne de eminim. (En son ne zaman Leadtek-Winfast ekran kartı gördünüz?) Bir araştırın isterseniz.
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EYUPBABAOVSKI 10 yıl
arkadaşlar ürün mükemmel bende kodak v1273 var yanında hd tv dock geldi.bu dock hd televizyonlara HD companent bağlantıyta bağlanıyo(mavi yeşil kırmızı) ben bu ürünü alarak docku monitörüme bağlayabilirmiyim?
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A ®h Pozitif 10 yıl
Ürün temin edilebilirmi ?
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KURSAD. 10 yıl
Ürünün eksileri ;
- HDMİ yok
- DVİ yok
- Record ızledıgın seyi kaydetme özelliği yok
onun haricinde hersey var alınabilir.
Gelirse alıcam.. daha ıyısı varsa bu ozellıklerle Record ozellıgı gıbı onu alırım..
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pandoras 10 yıl
inşallah fşyatı uygun ve satışı olurda alırız
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emre350z 10 yıl
hdmi girişinin olmaması çok kötü olmuş
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