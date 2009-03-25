Leadtek TV Pro 1920; LCD Monitörleri TV Yapın

Genel Yayın Yönetmeni
LCD monitörlerinizi Full HD LCDTV haline getirin! Bu videomuzda Winfast TV Pro 1920'yi inceliyoruz.
Ekran kartlarıyla yakından tanıdığımız Leadtek, Winfast markası altında TV Boxlar da ürtmekte. Bu videomuzda Leadtek Winfast TV Pro ailesinin en yeni üyesi Winfast TV Pro 1920'yi inceliyoruz.
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Donanım almadan önce ilgiyle takip ediyorum,incelemelerinizi.
- HDMİ yok
- DVİ yok
- Record ızledıgın seyi kaydetme özelliği yok
onun haricinde hersey var alınabilir.
Gelirse alıcam.. daha ıyısı varsa bu ozellıklerle Record ozellıgı gıbı onu alırım..