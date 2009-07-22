Leadtek'den tek PCB GTX295 ve Quad SLI!

Bu videomuzda Nvidia'nın revize edilerek tek PCB'ye indirgenmiş yeni GTX295'ini ve Leadtek'in GTX295'i ile oluşturulmuş Quad SLI düzeninin performansını inceliyoruz!
CoreXXX bir crysisdir tutturdular ne var bu oyunda yav bi kere oynanıp uninstall edilip unutulacak bir oyun bence,düzgün bir hikayesi bile yok,sıradan bir fps oyununun biraz üstünde işte, ayrıca sadece crysis için quad sli yapack arkadaşlarada ne desem burdan acaba, 4000 lira felan eder quad sli ve ben türkiyede bu düzeneği gerçekden alıp pc kuran biri olduğuna inanmıyorum,çünkü komple sistem 7000 lira felan tutatr sanırım,eğer varsa burdan faturasıyla ispat etsin 100 tl değerinde herhangi bir pc parçası benden hediye, beğenirse 100 tl yi tabi.))
maliaslaner ya tek pcb ne demek quad sli ne demek?
bütün dünya bu oyunu beğenmişse bu aradan çıkan hiçbirşeyi beğenmeyen kendini beğenmişlerin ne olduğunu gösterir.
anlayana siviri sinek saz............
leadtek eski günlerine dönücek sanırım. güzel ürünler çıkartmaya başladılar.
o onun anakartının kuzey köprüsü soğutucusuna yetmez hocam naptın sen
tek pcb= 2 tane gpu nun tekbir karta oturtulmuş hali
birde bunun sandviç olanı var, çift pcb li o da 2 tane aynı kartın üsütste birleştirilmişi
Quad SLI= 4 tane ekran kartının aynı sistemde aynı anda kullanılması durumu.