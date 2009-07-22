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Leadtek'den tek PCB GTX295 ve Quad SLI!

9 yıl
81,4b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Nvidia'nın tek PCB GTX295 çözümü mercek altında!

Bu videomuzda Nvidia'nın revize edilerek tek PCB'ye indirgenmiş yeni GTX295'ini ve Leadtek'in GTX295'i ile oluşturulmuş Quad SLI düzeninin performansını inceliyoruz!


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aktuz 9 yıl
kartın arkasına "dokunmayın sıcak yüzey" işareti koymuşlar. lakin dokunmak mümkün değil zaten o fiyattaki karta.
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leech 9 yıl
Emeğinize sağlık.
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(((TeAcHeR))) 9 yıl
beğenmeyen adam crysis oynamasın kardeşim.

bütün dünya bu oyunu beğenmişse bu aradan çıkan hiçbirşeyi beğenmeyen kendini beğenmişlerin ne olduğunu gösterir.

anlayana siviri sinek saz............
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fatihcanery 9 yıl
bu kart,göz alıcı performansa sahip
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Cinardali 9 yıl
performans farkı olması benim gibi çift pcb'li gtx 295 sahiplerine ayıp olurdu zaten :) sıcaklık olayı tabiki güzel bir gelişim olmuş. 20 derece çok iyi bir değer.

leadtek eski günlerine dönücek sanırım. güzel ürünler çıkartmaya başladılar.
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CoreXXX 9 yıl
bir crysisdir tutturdular ne var bu oyunda yav bi kere oynanıp uninstall edilip unutulacak bir oyun bence,düzgün bir hikayesi bile yok,sıradan bir fps oyununun biraz üstünde işte, ayrıca sadece crysis için quad sli yapack arkadaşlarada ne desem burdan acaba, 4000 lira felan eder quad sli ve ben türkiyede bu düzeneği gerçekden alıp pc kuran biri olduğuna inanmıyorum,çünkü komple sistem 7000 lira felan tutatr sanırım,eğer varsa burdan faturasıyla ispat etsin 100 tl değerinde herhangi bir pc parçası benden hediye, beğenirse 100 tl yi tabi.))
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msw 9 yıl

CoreXXX

bir crysisdir tutturdular ne var bu oyunda yav bi kere oynanıp uninstall edilip unutulacak bir oyun bence,düzgün bir hikayesi bile yok,sıradan bir fps oyununun biraz üstünde işte, ayrıca sadece crysis için quad sli yapack arkadaşlarada ne desem burdan acaba, 4000 lira felan eder quad sli ve ben türkiyede bu düzeneği gerçekden alıp pc kuran biri olduğuna inanmıyorum,çünkü komple sistem 7000 lira felan tutatr sanırım,eğer varsa burdan faturasıyla ispat etsin 100 tl değerinde herhangi bir pc parçası benden hediye, beğenirse 100 tl yi tabi.))


o onun anakartının kuzey köprüsü soğutucusuna yetmez hocam naptın sen
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yimmasabi 9 yıl
Walla elerinize sağlık, çok güzel olmuş ben de hep bunu merak ederdim quad SLI 295. Yalnız artık şu çözünürlüğü 1920x1200 e sabitlesek diyorum. Güçlü kartlar en iyi yüksek çözünürlüklerde anlaşılır.
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M1A2Abrams 9 yıl
inceleme için teşekkürler... zotac'dan gtx295 amp modelini bekliorm doğrusu ...
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ilgezer 9 yıl
quad sli gtx 295 crysis warhead'ta şow yapmış
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maliaslaner 9 yıl
ya tek pcb ne demek quad sli ne demek?
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MÜŞAVİR 9 yıl

maliaslaner

ya tek pcb ne demek quad sli ne demek?


tek pcb= 2 tane gpu nun tekbir karta oturtulmuş hali

birde bunun sandviç olanı var, çift pcb li o da 2 tane aynı kartın üsütste birleştirilmişi

Quad SLI= 4 tane ekran kartının aynı sistemde aynı anda kullanılması durumu.
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kolpaci 9 yıl
inceleme için teşekkürler Mesut bey 20 derece gibi bir sıcaklık farkı söz konusu bu da gerçekten iyi bence saygılar...
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eneshatipoglu 9 yıl
eskı gtx 295 le arasında 20 lıra fark var bence tabıkıde yenısını almak da mantıklı olur
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