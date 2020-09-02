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    Lenovo 16 GB RTX 3070 Ti’lı sistemini doğruladı: RTX 3000 CUDA sayısı neden son anda 2 katına çıktı?

    RTX Ampere kartların tanıtımının ardından gözler RTX 3080’in 16 GB bellekli bir seçeneğine çevrilmişti. Lenovo hazırladığı hazır sisteminde RTX 3070 Ti 16 GB modeline yer verdi.
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    Metehan Göktaş
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    Lenovo 16 GB RTX 3070 Ti’lı sistemini doğruladı: RTX 3000 CUDA sayısı neden son anda 2 katına çıktı?
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    RTX 3000 serisi heyecan verici düzeyde performans artışıyla geldi. Modeller GDDR6X bellekler sayesinde oldukça yüksek bant genişliğine erişebiliyor. Bununla birlikte bellek kapasitesinin bazı kullanıcılar tarafından az bulunması nedeniyle akıllara 16 GB VRAM’li RTX 3080 Super gelir mi sorusu geldi.

    Legion T7

    16 GB VRAM’li kart beklentisine ilk cevap Lenovo’dan geldi. Legion T7 hazır sisteminde Nvidia tarafından henüz duyurulmamış RTX 3070 Ti’ı listeleyen firma bundan daha çok kartın 16 GB kapasiteli GDDR6 bellekle donatılmasıyla dikkat çekti.

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    Son dakikada 2 katına çıkan CUDA sayısı

    16 GB VRAM’li RTX 3070 Ti bazı iş ortakları tarafından RTX 3070 olarak anılsa 16 GB’ın doğruluğuna dair şüpheler de mevcut. Zira bildiğiniz üzere dün akşam düzenlenen etkinliğe kadar CUDA sayılarını duyurulanın neredeyse yarısı kadar biliyorduk. Nvidia iş ortaklarına son birkaç güne kadar nihai BIOS yazılımını sağlamamış.

    Lenovo 16 GB RTX 3070 Ti’lı sistemini doğruladı: RTX 3000 CUDA sayısı neden son anda 2 katına çıktı?
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    Üstelik net bir şekilde CUDA sayısını da paylaşmayan firma donanımseverlere adeta son dakika golü atarak fazlasıyla heyecan uyandırmayı başardı. Diğer taraftan bazı üreticiler halen kartlarının teknik özellik sayfasını son duyurulan CUDA sayılarıyla güncellemiş değil.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia RTX 3000 ekran kartlarını duyurdu: RTX 3090 10496 CUDA ile geldi, RTX 3080 700$, 2080 Ti'dan hızlı RTX 3070 500$"

    Son olarak hazır sistemlerin sayfalarında yer verilen RTX 3080/3070 Ti/3070 modellerinin hiç birisinde GDDR6X ibaresi yer almaması da Lenovo’nun tam olarak bilgilendirilmemesinden kaynaklanabileceği gibi yeşil ekibin OEM’e özel GDDR6 bellekli seçenek hazırlayabileceği üzerinde duruluyor. Zira RTX 3090 ve RTX 3080’de GDDR6X belleklere yer verilecek.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3070-ti-spotted-with-16gb-gddr6-memory Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Professor X (Cüneyt T.) 1 hf. en beğenilen
    16 gb vram'e sahip 3070 ti
    10 gb vram'e sahip 3080
    Ne saçma iş yapıyorlar arkadaş.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    mczaga 1 hf.
    AMD ci fanboylar nerdesiniz ?
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    gokhyildiz 1 hf. mczaga
    amd bunun altında kalmayacak bence, kalırsa oyun dışı olur çünkü, onlarda yakın zamanda sürecekler ekran kartlarını diye tahmin ediyorum
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    cenktans90 (tan sarac) 1 hf.
    3080 10 gb net olarak cikti mi? 20gb ile mi gelicek ben anlamadim?
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    apollonx 1 hf. cenktans90
    17 eylül'de 10 gb olan 3080 çıkacak. 20gb 'lık 3080ti ne zaman çıkar belli değil.
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 1 hf.
    demeki süperler daha çıkmıcak
    3080ti 20gb
    3070ti 16gb
    diye gitcek
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    Professor X (Cüneyt T.) 1 hf. en beğenilen
    16 gb vram'e sahip 3070 ti
    10 gb vram'e sahip 3080
    Ne saçma iş yapıyorlar arkadaş.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Elsa 6 gün Professor X
    3080 20gb vramli modeli gelecek aib'ler tarafından
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