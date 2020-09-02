Lenovo 16 GB RTX 3070 Ti’lı sistemini doğruladı: RTX 3000 CUDA sayısı neden son anda 2 katına çıktı?

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RTX 3000 serisi heyecan verici düzeyde performans artışıyla geldi. Modeller GDDR6X bellekler sayesinde oldukça yüksek bant genişliğine erişebiliyor. Bununla birlikte bellek kapasitesinin bazı kullanıcılar tarafından az bulunması nedeniyle akıllara 16 GB VRAM’li RTX 3080 Super gelir mi sorusu geldi.

Legion T7

16 GB VRAM’li kart beklentisine ilk cevap Lenovo’dan geldi. Legion T7 hazır sisteminde Nvidia tarafından henüz duyurulmamış RTX 3070 Ti’ı listeleyen firma bundan daha çok kartın 16 GB kapasiteli GDDR6 bellekle donatılmasıyla dikkat çekti.

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Son dakikada 2 katına çıkan CUDA sayısı

16 GB VRAM’li RTX 3070 Ti bazı iş ortakları tarafından RTX 3070 olarak anılsa 16 GB’ın doğruluğuna dair şüpheler de mevcut. Zira bildiğiniz üzere dün akşam düzenlenen etkinliğe kadar CUDA sayılarını duyurulanın neredeyse yarısı kadar biliyorduk. Nvidia iş ortaklarına son birkaç güne kadar nihai BIOS yazılımını sağlamamış.

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Üstelik net bir şekilde CUDA sayısını da paylaşmayan firma donanımseverlere adeta son dakika golü atarak fazlasıyla heyecan uyandırmayı başardı. Diğer taraftan bazı üreticiler halen kartlarının teknik özellik sayfasını son duyurulan CUDA sayılarıyla güncellemiş değil.

Ayrıca Bkz. "Nvidia RTX 3000 ekran kartlarını duyurdu: RTX 3090 10496 CUDA ile geldi, RTX 3080 700$, 2080 Ti'dan hızlı RTX 3070 500$"

Son olarak hazır sistemlerin sayfalarında yer verilen RTX 3080/3070 Ti/3070 modellerinin hiç birisinde GDDR6X ibaresi yer almaması da Lenovo’nun tam olarak bilgilendirilmemesinden kaynaklanabileceği gibi yeşil ekibin OEM’e özel GDDR6 bellekli seçenek hazırlayabileceği üzerinde duruluyor. Zira RTX 3090 ve RTX 3080’de GDDR6X belleklere yer verilecek.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3070-ti-spotted-with-16gb-gddr6-memory

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