GTX 970 8GB VRAM ile modifiye edildi: İşte sonuçlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Ekran kartı pazarında VRAM kapasitesi tartışmaları sürerken, eski nesil GPU’ların modifikasyonlarla yeniden değerlendirildiğine tanık oluyoruz. Bu kez sahnede, yıllar önce piyasaya sürülen GTX 970 yer alıyor. Bilindiği üzere bu model, teknik olarak 3.5GB + 0.5GB bellek yapılandırmasıyla tanıtılmıştı. Ancak Brezilyalı modder Paulo Gomes ve ekibi, kartın toplam VRAM kapasitesini 8 GB'a yükseltmeyi başardı. İşte detaylar.

GTX 970 8GB VRAM modlandı

Kaçıranlar için GTX 970, TSMC'nin 28nm sürecini temel alan GPU, 256 bit veri yolu, 1.050Mhz saat hızı, 56 ROP ve toplam 1.664 CUDA çekirdeği ile kullanıcılara sunuldu. Dolayısıyla 8GB GDDR5 bellekli modifiye edilmiş sürümü için yazılım tarafında da bazı ayarlamalar yapılmış durumda. Peki bu artış performansa nasıl yansıyor?

Tam Boyutta Gör Test sonuçlarına göre 8GB GTX 970, modern oyunlarda referans modele kıyasla önemli fark sağlıyor. Özellikle Horizon Forbidden West DLC Burning Shores senaryosunda %40’a varan bir fark görülürken, The Last of Us Part II ve Cyberpunk 2077 High gibi sistem dostu olmayan başlıklarda da sırasıyla %24 ve %16’ya varan artışlar ölçülmüş.

Oyun Performans Farkı Red Dead Redemption 2 - GTA 5 Enhanced - Counter-Strike 2 %3 Plague Tale Requiem - Cyberpunk 2077 Low %5 Cyberpunk 2077 High %16 Horizon Forbidden West in DLC Burning Shores %40 The Last of Us Part II Remastered %24

Daha düşük bellek tüketen oyunlarda ise (Red Dead Redemption 2, Plague Tale Requiem, GTA 5) herhangi bir performans farkı yok. Yani 8GB VRAM her zaman daha hızlı anlamına gelmiyor ancak yoğun bellek kullanan senaryolarda avantaj sunabiliyor. Nitekim AMD'nin de 1080p çözünürlükte 8GB VRAM’i yeterli gördüğünü hatırlamakta fayda var.

Bir dönemin sonu: GTX ekran kartları için destek kesiliyor 3 ay önce eklendi

Sonuç olarak GTX 970 gibi 11 yaşına yaklaşan bir kartın hâlâ potansiyel barındırması ve modifiye ile bu potansiyelin ortaya çıkması etkileyici. Elbette bu tür projelerin profesyonel düzeyde ve deneyimli kişiler tarafından yapılması gerektiğini hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

GTX 970 8GB VRAM ile modifiye edildi: İşte sonuçlar

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: