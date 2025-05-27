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    GTX 970 8GB VRAM ile modifiye edildi: İşte sonuçlar

    GeForce GTX 970, 8GB VRAM'e yükseltilerek yeniden test edildi. Özelleştirilen GPU, modern oyunlarda referans modele kıyasla %40'a varan performans artışı sağlıyor.

    GTX 970 8GB VRAM ile modifiye edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı pazarında VRAM kapasitesi tartışmaları sürerken, eski nesil GPU’ların modifikasyonlarla yeniden değerlendirildiğine tanık oluyoruz. Bu kez sahnede, yıllar önce piyasaya sürülen GTX 970 yer alıyor. Bilindiği üzere bu model, teknik olarak 3.5GB + 0.5GB bellek yapılandırmasıyla tanıtılmıştı. Ancak Brezilyalı modder Paulo Gomes ve ekibi, kartın toplam VRAM kapasitesini 8 GB'a yükseltmeyi başardı. İşte detaylar.

    GTX 970 8GB VRAM modlandı

    Kaçıranlar için GTX 970, TSMC'nin 28nm sürecini temel alan GPU, 256 bit veri yolu, 1.050Mhz saat hızı, 56 ROP ve toplam 1.664 CUDA çekirdeği ile kullanıcılara sunuldu. Dolayısıyla 8GB GDDR5 bellekli modifiye edilmiş sürümü için yazılım tarafında da bazı ayarlamalar yapılmış durumda. Peki bu artış performansa nasıl yansıyor?

    GTX 970 8GB VRAM ile modifiye edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Test sonuçlarına göre 8GB GTX 970, modern oyunlarda referans modele kıyasla önemli fark sağlıyor. Özellikle Horizon Forbidden West DLC Burning Shores senaryosunda %40’a varan bir fark görülürken, The Last of Us Part II ve Cyberpunk 2077 High gibi sistem dostu olmayan başlıklarda da sırasıyla %24 ve %16’ya varan artışlar ölçülmüş. 
    Oyun Performans Farkı
    Red Dead Redemption 2 -
    GTA 5 Enhanced -
    Counter-Strike 2 %3
    Plague Tale Requiem -
    Cyberpunk 2077 Low %5
    Cyberpunk 2077 High %16
    Horizon Forbidden West in DLC Burning Shores %40
    The Last of Us Part II Remastered %24

    Daha düşük bellek tüketen oyunlarda ise (Red Dead Redemption 2, Plague Tale Requiem, GTA 5) herhangi bir performans farkı yok. Yani 8GB VRAM her zaman daha hızlı anlamına gelmiyor ancak yoğun bellek kullanan senaryolarda avantaj sunabiliyor. Nitekim AMD'nin de 1080p çözünürlükte 8GB VRAM’i yeterli gördüğünü hatırlamakta fayda var. 

    Sonuç olarak GTX 970 gibi 11 yaşına yaklaşan bir kartın hâlâ potansiyel barındırması ve modifiye ile bu potansiyelin ortaya çıkması etkileyici. Elbette bu tür projelerin profesyonel düzeyde ve deneyimli kişiler tarafından yapılması gerektiğini hatırlatalım.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 3 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 3 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 5 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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