GTX 970 8GB VRAM ile modifiye edildi: İşte sonuçlar

GTX 970 8GB VRAM modlandı
Kaçıranlar için GTX 970, TSMC'nin 28nm sürecini temel alan GPU, 256 bit veri yolu, 1.050Mhz saat hızı, 56 ROP ve toplam 1.664 CUDA çekirdeği ile kullanıcılara sunuldu. Dolayısıyla 8GB GDDR5 bellekli modifiye edilmiş sürümü için yazılım tarafında da bazı ayarlamalar yapılmış durumda. Peki bu artış performansa nasıl yansıyor?
|Oyun
|Performans Farkı
|Red Dead Redemption 2
|-
|GTA 5 Enhanced
|-
|Counter-Strike 2
|%3
|Plague Tale Requiem
|-
|Cyberpunk 2077 Low
|%5
|Cyberpunk 2077 High
|%16
|Horizon Forbidden West in DLC Burning Shores
|%40
|The Last of Us Part II Remastered
|%24
Daha düşük bellek tüketen oyunlarda ise (Red Dead Redemption 2, Plague Tale Requiem, GTA 5) herhangi bir performans farkı yok. Yani 8GB VRAM her zaman daha hızlı anlamına gelmiyor ancak yoğun bellek kullanan senaryolarda avantaj sunabiliyor. Nitekim AMD'nin de 1080p çözünürlükte 8GB VRAM’i yeterli gördüğünü hatırlamakta fayda var.
Sonuç olarak GTX 970 gibi 11 yaşına yaklaşan bir kartın hâlâ potansiyel barındırması ve modifiye ile bu potansiyelin ortaya çıkması etkileyici. Elbette bu tür projelerin profesyonel düzeyde ve deneyimli kişiler tarafından yapılması gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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