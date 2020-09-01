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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia RTX 3000 ekran kartlarını duyurdu: RTX 3090 10496 CUDA ile geldi, RTX 3080 700$, 2080 Ti'dan hızlı RTX 3070 500$

    Nvidia'nın uzun süredir merakla beklediğimiz RTX 3000 kartları nihayet detaylandı. RTX 3090, RTX 3080 ve RTX 3070'in tanıtıldığı etkinlikte oyun dünyasına yön verecek yeni teknolojiler de tanıtıldı.
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Yeşil ekip tahmin edildiği üzere Titan ailesini RTX sınıfıyla birleştirdi. RTX 3090’ı en iyisini isteyenlere yönelik geliştiren firma bununla özdeşleşecek şekilde bir fiyat etiketi de belirlemiş.

    Ampere mimarisinin getirileri

    Ampere ile Turing’in üzerine 1.9 kat enerji verimliliği getiren Nvidia shader performansı tarafında Turing’in 2.7 katını sunarken yenilenmiş RT çekirdekleri sayesinde %70 iyileşme vadediyor. Tensor çekirdeklerindeki gelişme ise %170’i bulacak.

    Çift eksenli yeni soğutucu tasarımı sayesinde %55 daha fazla akımı sağlanarak soğutucu bloğun verimliliği %30 oranında arttırılmış. Bunun kullanıcılara getirisi ise 3 kat daha sessiz çalışan bir ekran kartı olarak dönecek.

     

     

    RTX 3090: dünyanın ilk 8K oyuncu kartı

    RTX 3090 30 TFLOPS hesaplama kapasitesi sunarken 58 RT-TFLOPS gücünde. Tensor çekirdekleri ise 238 Tensor-TFLOP kapasitesine sahip. 24 milyar transistör içeren kart 10496  adet CUDA çekirdeği barındırıyor.

    Nvidia RTX 3000 ekran kartlarını duyurdu: RTX 3090 10496 CUDA ile geldi, RTX 3080 700$, 2080 Ti'dan hızlı RTX 3070 500$
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    Modelde 24 GB kapasiteli GDDR6X belleklere yer verilmiş. 19 Gbps’lik GDDR6X birimleri GPU’ya 384-bit veri yolu üzerinden 936 GB/s bant genişliği sağlayacak. Yeşil ekip GPU başlığında Samsung’un 8 nm süreci için el sıkışırken VRAM ünitesi için Micron ile anlaşmış.

    Nvidia RTX 3000 ekran kartlarını duyurdu: RTX 3090 10496 CUDA ile geldi, RTX 3080 700$, 2080 Ti'dan hızlı RTX 3070 500$
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    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 3090, 3080 ve 3070’in özelleştirilmiş tasarım fiyatları paylaşıldı

     DLSS ile 8K60 deneyimi sunacak kart AV1 kodeğine donanımsal destek sunuyor. Nvidia’ya göre ilk 8K oyuncu kartı olan çözüm 1499 dolarlık fiyat etiketiyle 24 Eylül’den itibaren satışa sunulacak.

     

    12-pin güç konnektörü içeren model oldukça kompakt yapıya sahip çentikli PCB’sinde 18 fazlı bir VRM ünitesi de barındırıyor. Güç konnektörünün dikey konumlandırıldığını da ekleyelim.

    O kadarına gerek yok diyenlere: RTX 3080

    RTX 3090 fazlasıyla heyecan verici. Fiyatıyla heyecanınızı katlayan karttan sonra RTX 3080’e geçelim. Nvidia üst seviye oyuncu ekran kartı olarak lanse ettiği kart sızıntılardan takip ettiğimiz kadarıyla RTX 3090’a görmeyi beklediğimiz CUDA sayısının dahi neredeyse iki katını içeriyor.

    Nvidia RTX 3000 ekran kartlarını duyurdu: RTX 3090 10496 CUDA ile geldi, RTX 3080 700$, 2080 Ti'dan hızlı RTX 3070 500$
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    8704 CUDA içeren GPU 10 GB 19 Gbps GDDR6X belleklerle kombine edilmiş. 320-bit veriyolu üzerinden 760 GB/s bant genişliğine ulaşılacak kartın resmi slaytlara göre RTX 2080’in iki katı performans sunarken RTX 2080 Ti’dan bir hayli hızlı.

    Nvidia RTX 3000 ekran kartlarını duyurdu: RTX 3090 10496 CUDA ile geldi, RTX 3080 700$, 2080 Ti'dan hızlı RTX 3070 500$
    Tam Boyutta Gör

    700 dolarlık fiyat etiketiyle gelecek kart bu haliyle hem RTX 2080 Ti’dan daha düşük fiyatla gelirken hacimli performans artışı sunacak. 320 watt TDP’ye sahip Bir RTX 3080 edinmek isteyenlerin 17 Eylül’ü beklemesi gerekecek.

    Uygun fiyatlı ama halen kaslı: RTX 3070

    Son olarak RTX 3070’e gelecek olursak model hem yüksek performans isteyen hem de fiyatı çok cep yakmasın diyen oyuncuların tercih ettiği 70 serisinin en kaslı üyesi olarak karşımıza çıkıyor.

    Nvidia RTX 3000 ekran kartlarını duyurdu: RTX 3090 10496 CUDA ile geldi, RTX 3080 700$, 2080 Ti'dan hızlı RTX 3070 500$
    Tam Boyutta Gör

    RTX 3070 performans olarak halen RTX 2080 Ti’dan bir tık hızlı iken aynı fiyat seviyesindensatışa sunulan RTX 2070 Super’e yaklaşık %50 fark atıyor.

    Nvidia RTX 3000 ekran kartlarını duyurdu: RTX 3090 10496 CUDA ile geldi, RTX 3080 700$, 2080 Ti'dan hızlı RTX 3070 500$
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Apple’ın GPU’su Intel iGPU’sundan daha performanslı olabilir"

    5888 CUDA içeren GA104-300 GPU’suna ise 8 GB GDDR6X bellekler eşlik ediyor. 16 Gbps hızda görev yapan GDDR6X birimlerinin 256-bit veriyolu üzerinden sağladığı bant genişliği ise 512 GB/s seviyesinde. Kartın TDP’si 220 watt olarak belirlenirken 500 dolarlık fiyatla ekim ayında raflardaki yerini alacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bloodin 1 hf. en beğenilen
    Teşekkürler AMD, sayende bir kez daha Nvidia'dan adam gibi yükseltme ve düşük fiyatlar gördük. Zamanında RX400 serisinden korkup GTX1000 serisinde GTX900 serisini fiyat/performans olarak anında öldüren, geçtiğimiz aylarda RX5000 serisine karşı koyabilmek için Super kartları çıkaran Nvidia, şimdi de Big Navi'den korkusuna RTX2000 serisini fiyat/performans olarak anında öldürecek bir hamle yaptı. 1200 dolara satılan RTX 2080 Ti'ı geçen kartı 500 dolara sundu ki ABD Amazon'da 2080 Ti 1200 dolara bulunamıyor bile. İyi ki varsın AMD :)
    Teşekkürler AMD, sayende bir kez daha Nvidia'dan adam gibi yükseltme ve düşük fiyatlar gördük. Zamanında RX400 serisinden korkup GTX1000 serisinde GTX900 serisi...
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    5 Yanıt Yanıtla +65
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    Skywalkerx 1 hf.
    2080TI alanların gözleri yaşlı
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    crazywinner3 1 hf. Bloodin
    Rekabet her zaman iyidir. Amd şu 2 yılda büyük işler yaptı gerçekten de
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    Yorumlar (62) Yorum Yaz Forumda Gör
    OPTİMİST (Hakan Deniz) 1 hf. (düzenlendi)
    1080 ti bile hala ilk 5 te iken 2080 ti 'yi öldürdünüz ya. 6 Bin liradan aşağı düşmez o kart. rtx 3070 çıksa bile ilk 4'teki yerini korur. 1080 ti artık ele ayağa düşer..
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    Ken Block43 (Ken Block) 1 hf.
    lan mart ayında 3480 liraya msi rtx 2060 super almıştım
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    darkmoon34 (ercan yardak) 1 hf.
    Milletin hesap etmediği bu ekran kartına göre sistemini güncelleme si gerektiği... Monitör dahil.. en azından çoğu kişiler için bu geçerli...



    Hala 2k yı destekleyen tonla monitörü olan insanlar var... Dar boğaz olayı var kısaca bu kartı sadece almakla bitmiycek..



    Sistemini komple yenileme yada revizyon istiycek.. buda kartın parçasının yanına ek bir para hesabı.daha eklemeniz demek...
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf.
    Millet 3070 varken 2080ti'a o para verilmez 3070 performans olarak onu geçmiş diyor. Doğrudur, 2080ti bu durumda fiyat düşüşü yaşamak zorunda ama yine de sonuçta aynı kartlar değil. 2080ti belleği 11gb 3070'in 8 gb. Performansı daha iyi olsa da bir süre sonra bazı oyunlarda bellek yetmemeye başlayacatır. Çıkış yılından itibaren ürünün ölümüne kadar geçen süreye bakarsak 2080ti 3070'ten tahmini olarak daha uzun süre yaşayacaktır. Tamam fiyatı ölecek olsa da yine de durum o kadar da kötü değil. Kartın avantajlı olduğu tarafı var.
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    VETERINARY (Eren Çalışkan) 1 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    extagon (mehmet tatar) 1 hf.
    bi telefona 6 bin lira verirken hic biriniz butce meselesini konusmuyorsunuz,mevzu ekran karti olunca hepiniz fakirsiniz nedense.

    halbuki bu durumun aciklamasi;

    onceliklerdir,ben s3 mini kullanir 3070 imide kasama takarim,sende kafende iphoneni masaya koyarsin,hangisinin daha islevsel oldugu ise tartisilir
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    emre1393 (Emre K......) 1 hf. (düzenlendi)
    hayallerde yaşıyor bazı ikinci el 2080/s/ti satıcıları, nvidia darmaduman etti hepsini ﻿
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    Mr. Jingles 1 hf.
    GDDR6X HBM2’den daha mı iyi?
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    NaziErBaşı (Cnr T.) 1 hf.
    Adamlar son nesili 700 birime alabiliyorken burda 14-15000 birim olması ne acı. 15 kat daha pahalıya geliyor ne hikmetse😡
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    tdsi (Mehmet Açıkgöz) 1 hf. NaziErBaşı
    Hocam sen dua et bunlarada +vergi uygulamasınlar.
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    mrthr3535 (murat hür) 1 hf.
    2 ay olmadı daha 2080 vardı msi aero tek fanlı 4300 e filan almıştım 2350 TL + msi gaming x 5700 xt karşılığında sattım yeni seri geleceğini bildiğim için, şuan o kadar başım göğe erdi ki , elimdeki kartı 3 K ya satsam bile 5bini geçik 3070 alıcak kadar bütçe hiç birşey yapmadan yaratmış oldum, fiyatlar hoşuma giderse 3080 bile alabilirim şöyle 7 binden olursa :)
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. mrthr3535
    İyi de eğer yeni kartların fiyatı denildiği gibi olursa ve performan da anlatıldığı gibiyse sen o akartı 3000 liraya nasıl satacaksın kardeş? 3060 bile neredeyse yaklaşacak söylenene göre çünkü 3070 geçiyor sendeki kartı.
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