Nvidia RTX 3000 ekran kartlarını duyurdu: RTX 3090 10496 CUDA ile geldi, RTX 3080 700$, 2080 Ti'dan hızlı RTX 3070 500$

Yeşil ekip tahmin edildiği üzere Titan ailesini RTX sınıfıyla birleştirdi. RTX 3090’ı en iyisini isteyenlere yönelik geliştiren firma bununla özdeşleşecek şekilde bir fiyat etiketi de belirlemiş.

Ampere mimarisinin getirileri

Ampere ile Turing’in üzerine 1.9 kat enerji verimliliği getiren Nvidia shader performansı tarafında Turing’in 2.7 katını sunarken yenilenmiş RT çekirdekleri sayesinde %70 iyileşme vadediyor. Tensor çekirdeklerindeki gelişme ise %170’i bulacak.

Çift eksenli yeni soğutucu tasarımı sayesinde %55 daha fazla akımı sağlanarak soğutucu bloğun verimliliği %30 oranında arttırılmış. Bunun kullanıcılara getirisi ise 3 kat daha sessiz çalışan bir ekran kartı olarak dönecek.

RTX 3090: dünyanın ilk 8K oyuncu kartı

RTX 3090 30 TFLOPS hesaplama kapasitesi sunarken 58 RT-TFLOPS gücünde. Tensor çekirdekleri ise 238 Tensor-TFLOP kapasitesine sahip. 24 milyar transistör içeren kart 10496 adet CUDA çekirdeği barındırıyor.

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Modelde 24 GB kapasiteli GDDR6X belleklere yer verilmiş. 19 Gbps’lik GDDR6X birimleri GPU’ya 384-bit veri yolu üzerinden 936 GB/s bant genişliği sağlayacak. Yeşil ekip GPU başlığında Samsung’un 8 nm süreci için el sıkışırken VRAM ünitesi için Micron ile anlaşmış.

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RTX 3090, 3080 ve 3070’in özelleştirilmiş tasarım fiyatları paylaşıldı

DLSS ile 8K60 deneyimi sunacak kart AV1 kodeğine donanımsal destek sunuyor. Nvidia’ya göre ilk 8K oyuncu kartı olan çözüm 1499 dolarlık fiyat etiketiyle 24 Eylül’den itibaren satışa sunulacak.

12-pin güç konnektörü içeren model oldukça kompakt yapıya sahip çentikli PCB’sinde 18 fazlı bir VRM ünitesi de barındırıyor. Güç konnektörünün dikey konumlandırıldığını da ekleyelim.

O kadarına gerek yok diyenlere: RTX 3080

RTX 3090 fazlasıyla heyecan verici. Fiyatıyla heyecanınızı katlayan karttan sonra RTX 3080’e geçelim. Nvidia üst seviye oyuncu ekran kartı olarak lanse ettiği kart sızıntılardan takip ettiğimiz kadarıyla RTX 3090’a görmeyi beklediğimiz CUDA sayısının dahi neredeyse iki katını içeriyor.

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8704 CUDA içeren GPU 10 GB 19 Gbps GDDR6X belleklerle kombine edilmiş. 320-bit veriyolu üzerinden 760 GB/s bant genişliğine ulaşılacak kartın resmi slaytlara göre RTX 2080’in iki katı performans sunarken RTX 2080 Ti’dan bir hayli hızlı.

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700 dolarlık fiyat etiketiyle gelecek kart bu haliyle hem RTX 2080 Ti’dan daha düşük fiyatla gelirken hacimli performans artışı sunacak. 320 watt TDP’ye sahip Bir RTX 3080 edinmek isteyenlerin 17 Eylül’ü beklemesi gerekecek.

Uygun fiyatlı ama halen kaslı: RTX 3070

Son olarak RTX 3070’e gelecek olursak model hem yüksek performans isteyen hem de fiyatı çok cep yakmasın diyen oyuncuların tercih ettiği 70 serisinin en kaslı üyesi olarak karşımıza çıkıyor.

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RTX 3070 performans olarak halen RTX 2080 Ti’dan bir tık hızlı iken aynı fiyat seviyesindensatışa sunulan RTX 2070 Super’e yaklaşık %50 fark atıyor.

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Ayrıca Bkz. "Apple’ın GPU’su Intel iGPU’sundan daha performanslı olabilir"

5888 CUDA içeren GA104-300 GPU’suna ise 8 GB GDDR6X bellekler eşlik ediyor. 16 Gbps hızda görev yapan GDDR6X birimlerinin 256-bit veriyolu üzerinden sağladığı bant genişliği ise 512 GB/s seviyesinde. Kartın TDP’si 220 watt olarak belirlenirken 500 dolarlık fiyatla ekim ayında raflardaki yerini alacak.

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