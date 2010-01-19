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Lenovo Atom 2 işlemcili tablet bilgisayarını satışa sunuyor: IdeaPad S10-3t

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,4b
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9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo Atom 2 işlemcili tablet bilgisayarını satışa sunuyor: IdeaPad S10-3t
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7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nın bu seneki yıldızlarından biri de Lenovo oldu. Tasarım özellikleriyle öne çıkan çok sayıda yeni bilgisayar modelini fuar ile eş zamanlı olarak endüstrinin beğenisine sunan Çin merkezli firma, Atom 2 platformunu kullanan tablet bilgisayarı için hazırlıkların tamamlandığını ve satışına başlanacağını duyurdu.

IdeaPad serisi altında hazırlanan S10-3t isimli tablet bilgisayar, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve çoklu dokunmatik yeteneğine sahip olan LED backlit ekranla geliyor. Döndürülebilir yapıdaki ekran sayesinde hem bir netbook hem de bir tablet bilgisayar olarak kullanılabilen Lenovo IdeaPad S10-3t, 2GB bellek, 320GB sabit disk, WiFi ve Bluetooth 2.1 gibi özelliklerle geliyor.

İki farklı işlemci konfigürasyonuyla sunulan tablet bilgisayar, 1.66GHz'de çalışan Atom N450 veya 1.83GHz'de çalışan Atom N470 işlemcileriyle donatılabiliyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen GMA 3150 IGP'sinin kullanıldığ IdeaPad S10-3t'ye işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium eşlik ediyor. 8 iş günü içerisinde satışa sunulacak tablet bilgisayarın fiyatı ise 649$.

Lenovo Atom 2 işlemcili tablet bilgisayarını satışa sunuyor: IdeaPad S10-3t
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DH Misafiri 9 yıl
SELAM BU CIHAZI NERDEN BULACAZ YARDIMCI OLURMUSUNUZ 1CG VAR BEN 2 CG LIK ISTIYORUM VARDSA BILEN YARDIMCI OLURSANIZ SEVINIRIM SU OZLEIKLERI ISTIYORUM ......IdeaPad serisi altında hazırlanan S10-3t isimli tablet bilgisayar, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve çoklu dokunmatik yeteneğine sahip olan LED backlit ekranla geliyor. Döndürülebilir yapıdaki ekran sayesinde hem bir netbook hem de bir tablet bilgisayar olarak kullanılabilen Lenovo IdeaPad S10-3t, 2GB bellek, 320GB sabit disk, WiFi ve Bluetooth 2.1 gibi özelliklerle geliyor.
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sotoxs 9 yıl
evet kalın çerçeve olmamış gerisi güzel oranlar çok iyi görünüyor
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kjhg 9 yıl
HeHe... TouchPadi görünce gülesim geldi.
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FBcoskunFB 9 yıl
kalın çerçeve çok itici gözüküyor cihazlarda.

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koxp94 9 yıl
amacı tabletpc olanlar için fiyatı da iyi
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Mertcan. 9 yıl
Tasarımı müthiş olmuş gerçekten , çok da kullanışlı görünüyor.
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1mpossible 9 yıl
gerçkten de albenisi yüksek bi ürün yapılmış atom 2 zaten cok begendiim bi teknolojiydi bunu tokunmatik ekranla birleştirmeleride ayrı bi hava katmış :)
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DavutGENC 9 yıl
Bu Adamlar İşini Proffessional yapıyor ya tasarım a bakarmısınız.
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DH Misafiri 9 yıl
windows işletim sistemli, 2ghz 4mb cache'si olan çiftçekirdekli,512 mb harici ekran kartlı bir tablet yapsalar bence çok iyi olur
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