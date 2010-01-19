Lenovo Atom 2 işlemcili tablet bilgisayarını satışa sunuyor: IdeaPad S10-3t

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7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nın bu seneki yıldızlarından biri de Lenovo oldu. Tasarım özellikleriyle öne çıkan çok sayıda yeni bilgisayar modelini fuar ile eş zamanlı olarak endüstrinin beğenisine sunan Çin merkezli firma, Atom 2 platformunu kullanan tablet bilgisayarı için hazırlıkların tamamlandığını ve satışına başlanacağını duyurdu.

IdeaPad serisi altında hazırlanan S10-3t isimli tablet bilgisayar, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve çoklu dokunmatik yeteneğine sahip olan LED backlit ekranla geliyor. Döndürülebilir yapıdaki ekran sayesinde hem bir netbook hem de bir tablet bilgisayar olarak kullanılabilen Lenovo IdeaPad S10-3t, 2GB bellek, 320GB sabit disk, WiFi ve Bluetooth 2.1 gibi özelliklerle geliyor.

İki farklı işlemci konfigürasyonuyla sunulan tablet bilgisayar, 1.66GHz'de çalışan Atom N450 veya 1.83GHz'de çalışan Atom N470 işlemcileriyle donatılabiliyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen GMA 3150 IGP'sinin kullanıldığ IdeaPad S10-3t'ye işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium eşlik ediyor. 8 iş günü içerisinde satışa sunulacak tablet bilgisayarın fiyatı ise 649$.

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