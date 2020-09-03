Lenovo bu sefer de RTX 3070 Super’li sistemini listeledi

RTX Ampere modellerinin detaylanmasının ardından Lenovo RTX 3070 Ti’lı oyuncu bilgisayarıyla gündeme gelmişti. Şimdi de bir Super ekran kartlı hazır sistem listelenmiş durumda.

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Legion T5

Core i7-10700, 32 GB DDR4-3200 MHz RAM ve B460 yongasetli anakart içeren Legion T5 çözümünün heyecan verici kısmı RTX 3070 Super ekran kartı. Nvidia henüz Ampere tabanlı Super kartlarını duyurmasa da donanım dünyasında RTX Turing’de olduğu gibi bir Super güncellemesi bekleniyor.

Diğer taraftan kartın 16 GB bellekle geleceği tahmin edilirken Lenovo’nun sayfasında 8 GB GDDR6 bellek belirtilmiş. Her ne kadar Lenovo daha önce GTX 1180’lı sistemini listelese de öyle bir model duyurulmamıştı. Bu açıdan Lenovo’ya iletilen bilgiler yanlış ve güncelliğini yitirmiş olabilir.

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Ayrıca Bkz. "Lenovo 16 GB RTX 3070 Ti’lı sistemini doğruladı: RTX 3000 CUDA sayısı neden son anda 2 katına çıktı?"

Bununla birlikte daha önce yol haritalarında RTX 3070 Super’in görüldüğü de biliniyor. Son olarak GA104 GPU’sunu temel alan RTX 3060 Super’in geleceğinin de konuşulduğunu ekleyelim.





https://videocardz.com/newz/lenovo-also-lists-nvidia-geforce-rtx-3070-super

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