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    Lenovo bu sefer de RTX 3070 Super’li sistemini listeledi

    RTX 3070 Ti’ın ardından Lenovo oyuncu hazır sisteminde Super son ekli bir karta da yer verdi. RTX 3070 Super beklense de temkinli yaklaşmakta fayda var.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Lenovo bu sefer de RTX 3070 Super’li sistemini listeledi

    RTX Ampere modellerinin detaylanmasının ardından Lenovo RTX 3070 Ti’lı oyuncu bilgisayarıyla gündeme gelmişti. Şimdi de bir Super ekran kartlı hazır sistem listelenmiş durumda.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 3060 Ti/Super gün yüzüne çıktı

    Legion T5

    Core i7-10700, 32 GB DDR4-3200 MHz RAM ve B460 yongasetli anakart içeren Legion T5 çözümünün heyecan verici kısmı RTX 3070 Super ekran kartı. Nvidia henüz Ampere tabanlı Super kartlarını duyurmasa da donanım dünyasında RTX Turing’de olduğu gibi bir Super güncellemesi bekleniyor.

    Diğer taraftan kartın 16 GB bellekle geleceği tahmin edilirken Lenovo’nun sayfasında 8 GB GDDR6 bellek belirtilmiş. Her ne kadar Lenovo daha önce GTX 1180’lı sistemini listelese de öyle bir model duyurulmamıştı. Bu açıdan Lenovo’ya iletilen bilgiler yanlış ve güncelliğini yitirmiş olabilir.

    Lenovo bu sefer de RTX 3070 Super’li sistemini listeledi
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    Ayrıca Bkz. "Lenovo 16 GB RTX 3070 Ti’lı sistemini doğruladı: RTX 3000 CUDA sayısı neden son anda 2 katına çıktı?"

    Bununla birlikte daha önce yol haritalarında RTX 3070 Super’in görüldüğü de biliniyor. Son olarak GA104 GPU’sunu temel alan RTX 3060 Super’in geleceğinin de konuşulduğunu ekleyelim.


     



    https://videocardz.com/newz/lenovo-also-lists-nvidia-geforce-rtx-3070-super Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. en beğenilen
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    extagon (mehmet tatar) 1 hf. (düzenlendi)
    amd ye geçmiş olsun. yazılım sorunları bir yana artık performans olarakta karşılık verebileceğini sanmıyorum. not:15 yıllık amd ürünleri kullanıcısıyım.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 1 hf.
    amd baya sağlam geliyor galiba nvidiya napıcanı şaşırdı :)
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    Erkin59 2 gün huseyincarnege
    Bunlar boş hayaller - umutlar - beklentiler ... Amd yıllardır nvidia rakip olamıyor sadece ucuzcu kitlelere oynuyor . Beklentilerimiz işlemcileri yönünde , ordan da iyi bir sonuç çıkmasa amd bu yılı standart kapatacak
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    gokhyildiz 1 hf.
    haydaa buralar karışır
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. en beğenilen
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 1 hf. yeni yorumcu Cem300
    Eski günler daha güzeldi ya, sanal ortamda gerçek yerine eğlenceli olanı tercih ederim. Amd'nin cevabının da yabana atılır olmayacağını düşünüyorum, öldü bitti derken ryzenle çıkagelmişti, unutmamak lazım..
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    extagon (mehmet tatar) 1 hf. (düzenlendi)
    amd ye geçmiş olsun. yazılım sorunları bir yana artık performans olarakta karşılık verebileceğini sanmıyorum. not:15 yıllık amd ürünleri kullanıcısıyım.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Asmodax 1 hf. yeni yorumcu extagon
    Nvidia ile yarışamazsın. Intel yendiği sürece AMD nin kafası rahat zaten.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. extagon
    Gtx 1000 serisinde de amd geri kalmıştı ama amd bence pr ve yazılımda kaybediyor.
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