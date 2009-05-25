Lenovo IdeaPad S12; Nvidia ION tabanlı ilk netbook

Bugün Nvidia adına önemli bir ilk daha yaşandı ve ION platformunu temel alan ilk netbook gün ışığına çıktı. ION tabanlı ilk nettop olarak lanse edilen Acer AspireRevo ve ZOTAC'ın sistem üreticileri için hazırladığı ION tabanlı ilk anakartların lanse edilmesinden sonra bir süredir dedikoduları yapılan ilk netbook ta tanıtıldı. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden birisi olan Çin merkezli Lenovo tarafından hazırlanan IdeaPad S12 isimli yeni netbook, üzerine inşa edildiği platform itibariyle segmentine yeni bir soluk getiriyor.
Intel ve Nvidia arasında yaşanan gerilime daha önceki haberlerimizde pek çok kez yer verdik. Kısaca hatırlamak gerekirse, alanlarında iddialı iki firmanın arası önce SLI teknolojisinin kullanım haklarına yönelik tartışmayla açılmış ardından her iki firma daha önce yapılan ve yonga seti üretimini konu olan karşılıklı lisans anlaşmasına yönelik anlaşmazlıkla mahkemelik olmuşlardı. Bu iki önemli tartışma nedeniyle ilişkileri etkilenen firmalar arasındaki son tartışma ise Nvidia'nın geliştirdiği Atom işlemcili ION platformu üzerine yaşanmıştı.
Maliyet gözetilerek hazırlanan ultra-taşınabilir bilgisayarların yani netbook'ların yüksek satış rakamlarına ulaşmış ve küresel ekonomik krize rağmen geleceğe yönelik olumlu sinyaller vermeleri pek çok donanım üreticisi gibi Nvidia'yı da etkilemişti. Firma netbook pazarına segmentin en zayıf halkası olarak eleştrilen düşük 3B başarımı ve yüksek tanımlı (HD) video oynatımı konusundaki sıkıntılar üzerinden girmeye karar vererek Intel çözümlerine nazaran daha yüksek grafik performansı vaat eden ION platformunu geliştirmişti.
Nvidia'nın ION platformu temel olarak Intel'in Atom işlemcisinden ve Nvidia'nın MCP79 yonga setinden oluşuyor. Bu arada özellikle üzerinde durulan birkaç önemli nokta var. Intel'in yaygın olarak kullanılan Atom çözümlerinde işlemciye, GMA 950 IGP'li 945 yonga seti (GC/GSE) eşlik ediyor. Özellikle entegre grafik işlemci performansıyla eleştirilen yonga seti, bu açıdan DirectX 10 desteği sunamadığı ve dolayısıyla güncel oyunları düşük ayarlarda dahi oynamatıdığı gibi HD videolar için donanımsla hızlandırma da yapamıyor.
ION platformu ise Intel çözümlerinin aksine MCP79 yonga seti ile gelen DirectX 10 destekli GeForce 9400 IGP'si ile hem yüksek tanımlı videoları (1080p desteği) oynatabiliyor hem de Call of Duty 4, World of Warcraft ve Spore gibi güncel oyunları belli ayar ve çözünürlüklerde oynatabiliyor. Öte yandan GeForce 9 mimarisini temel aldığı için paralel işlemci tasarımıyla CUDA teknolojisine destek veren ve gerçek zamanlı video-dönüştürme uygulamalarına yatkın olan platform, Windows 7'nin kullanıcı arabirimine de tam destek sunuyor.
Lenovo tarafından ilk duyurusu yapılan IdeaPad S12 isimli yeni netbook ta Nvidia ION platformunu temel alıyor. 1280x800 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12-inç ekranıyla netbook segmentinin en büyük temsilcilerinden biri olması beklenen yeni sisteme, 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisi güç veriyor. 1GB DDR2 bellek, 320GB'a kadar sabit disk seçenekleri, WiFi, Bluetooth, Ethernet, 3 x USB 2.0 portu, çok formatlı kart okuyucusu, ExpressCard slotu ve VGA/HDMI çıkışları gibi detaylarla donatılan sistem, ION platformunun avantajlarından sonuna kadar yararlanması ve GeForce 9400 IGP'si ile yukarıda altını çizdiğimiz HD Video ve 3B yeteneklerini kullanıcılarının emrine sunması bekleniyor.
Tam boyutlu klavyeye sahip olan ve bu açıdan herhangi bir kullanım sıkıntısı yaratmayacağı belirtilen Lenovo IdeaPad S12'nin pil tüketimi konusunda da iddialı olacağı belirtiliyor. Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile satışa sunulacağı belirtilen sistemin kullanıcılarla buluşması ise yaz sonunu muhtemelen Ağustos ayını bulacak gibi görünüyor. Yurt dışı satış fiyatının 600$'ın altında olması beklenen Lenovo IdeaPad S12'nin yanı sıra diğer bazı üreticilerin de Nvidia ION tabanlı netbook'larını Computex fuarında göstermesi bekleniyor.
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Notebook perfonmansı almanız için bence XP şart. Windows XP ile birlikte perfonmansı katlanıyor resmen. Tam olarak "notebook" keyfini bu netbookta yaşadım diyebilirim. Ama yeni alacaklara tavsiye çift çekirdekli işlemci ve ION2 li tabanlı modelinide beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü bence en olumsuz yönü tek çekirdekli işlemcisi ve bunun getirdiği takılma ve yavaşlamalar. Zaten şuan bu modeli satan yer yok gibi.
Pil süresi olarak, ekran parlaklığını makul bir değerde tutarsaniz 5 saatte fazla internette surf yapabilirsiniz. En parlak ekranda film izleyeyim derseniz 3.5 saat civari dayaniyor.
Beni şaşırtan bir başka özelliği ise tuşları benim 15.4" notebookumdan daha büyük.
teknodonanim.com/...
1- Z550 işlemci
2- Nvidia Ion
3- 12" ile 10" arası çerçevesiz(ekranın kenarlarında 1-2 inc boşluktan nefret ediyorum), hd ekran.
4- Windows lisansı olmasın.
Çok şey mi istiyorum?
istediğin gibi bir netbook olması için ION platformu yeterli zaten. Atom 330 bu platformun işlemcisini oluşturuyo ki çift çekridekli yapısı ile z550 den daha performanslı bi işlemci.
çerçevesiz ekran olayı da klavye nedeniyle biraz problemli aslında. ekrana göre çerçeve yaptığın zaman klavye nispeten küçük kalıyo. bu seferde klavye neden küçük diye eleştir geliyo. sakal ve bıyık olayı anlayacağın.
Pil ömrünü artırmaları gerek.
Yukarda herkes INTEL'e atıp tutmuş. 2-3 watt güç harcamasıyla çalışan ATOM işlemci INTEL tarafından geliştirilip üretilmese yukarıdaki ION platformunu NVIDIA münasip bir şekilde kullanırdı ancak.
INTEL'e haksızlık yapmayın.
Ben esasında AMD/ATI'den ATOM'a ve ION'a cevap bekliyorum..
şahsen 10"-12" arası Ion platformlu tablet netbookları bekliyorum....
IBM ile ne alakası var?
Lenovo'yu IBM'i sanıyosun. Geçelim bunları IBM üzerinden artık reklam yapmazsın.
ne alakası var lenovo zaten IBM in..
Reklam değil, tamamen gerçek