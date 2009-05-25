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Lenovo IdeaPad S12; Nvidia ION tabanlı ilk netbook

Nettop ve anakartlardan sonra Nvidia'nın ION platformunu temel alan ilk netbook sistem de gün ışığına çıktı; Lenovo IdeaPad S12.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bugün Nvidia adına önemli bir ilk daha yaşandı ve ION platformunu temel alan ilk netbook gün ışığına çıktı. ION tabanlı ilk nettop olarak lanse edilen Acer AspireRevo ve ZOTAC'ın sistem üreticileri için hazırladığı ION tabanlı ilk anakartların lanse edilmesinden sonra bir süredir dedikoduları yapılan ilk netbook ta tanıtıldı. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden birisi olan Çin merkezli Lenovo tarafından hazırlanan IdeaPad S12 isimli yeni netbook, üzerine inşa edildiği platform itibariyle segmentine yeni bir soluk getiriyor.

Lenovo IdeaPad S12; Nvidia ION tabanlı ilk netbook
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Intel ve Nvidia arasında yaşanan gerilime daha önceki haberlerimizde pek çok kez yer verdik. Kısaca hatırlamak gerekirse, alanlarında iddialı iki firmanın arası önce SLI teknolojisinin kullanım haklarına yönelik tartışmayla açılmış ardından her iki firma daha önce yapılan ve yonga seti üretimini konu olan karşılıklı lisans anlaşmasına yönelik anlaşmazlıkla mahkemelik olmuşlardı. Bu iki önemli tartışma nedeniyle ilişkileri etkilenen firmalar arasındaki son tartışma ise Nvidia'nın geliştirdiği Atom işlemcili ION platformu üzerine yaşanmıştı.

Lenovo IdeaPad S12; Nvidia ION tabanlı ilk netbook
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Maliyet gözetilerek hazırlanan ultra-taşınabilir bilgisayarların yani netbook'ların yüksek satış rakamlarına ulaşmış ve küresel ekonomik krize rağmen geleceğe yönelik olumlu sinyaller vermeleri pek çok donanım üreticisi gibi Nvidia'yı da etkilemişti. Firma netbook pazarına segmentin en zayıf halkası olarak eleştrilen düşük 3B başarımı ve yüksek tanımlı (HD) video oynatımı konusundaki sıkıntılar üzerinden girmeye karar vererek Intel çözümlerine nazaran daha yüksek grafik performansı vaat eden ION platformunu geliştirmişti.

Lenovo IdeaPad S12; Nvidia ION tabanlı ilk netbook
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Nvidia'nın ION platformu temel olarak Intel'in Atom işlemcisinden ve Nvidia'nın MCP79 yonga setinden oluşuyor. Bu arada özellikle üzerinde durulan birkaç önemli nokta var. Intel'in yaygın olarak kullanılan Atom çözümlerinde işlemciye, GMA 950 IGP'li 945 yonga seti (GC/GSE) eşlik ediyor. Özellikle entegre grafik işlemci performansıyla eleştirilen yonga seti, bu açıdan DirectX 10 desteği sunamadığı ve dolayısıyla güncel oyunları düşük ayarlarda dahi oynamatıdığı gibi HD videolar için donanımsla hızlandırma da yapamıyor.

Lenovo IdeaPad S12; Nvidia ION tabanlı ilk netbook
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ION platformu ise Intel çözümlerinin aksine MCP79 yonga seti ile gelen DirectX 10 destekli GeForce 9400 IGP'si ile hem yüksek tanımlı videoları (1080p desteği) oynatabiliyor hem de Call of Duty 4, World of Warcraft ve Spore gibi güncel oyunları belli ayar ve çözünürlüklerde oynatabiliyor. Öte yandan GeForce 9 mimarisini temel aldığı için paralel işlemci tasarımıyla CUDA teknolojisine destek veren ve gerçek zamanlı video-dönüştürme uygulamalarına yatkın olan platform, Windows 7'nin kullanıcı arabirimine de tam destek sunuyor.

Lenovo IdeaPad S12; Nvidia ION tabanlı ilk netbook
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Lenovo tarafından ilk duyurusu yapılan IdeaPad S12 isimli yeni netbook ta Nvidia ION platformunu temel alıyor. 1280x800 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12-inç ekranıyla netbook segmentinin en büyük temsilcilerinden biri olması beklenen yeni sisteme, 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisi güç veriyor. 1GB DDR2 bellek, 320GB'a kadar sabit disk seçenekleri, WiFi, Bluetooth, Ethernet, 3 x USB 2.0 portu, çok formatlı kart okuyucusu, ExpressCard slotu ve VGA/HDMI çıkışları gibi detaylarla donatılan sistem, ION platformunun avantajlarından sonuna kadar yararlanması ve GeForce 9400 IGP'si ile yukarıda altını çizdiğimiz HD Video ve 3B yeteneklerini kullanıcılarının emrine sunması bekleniyor.

Lenovo IdeaPad S12; Nvidia ION tabanlı ilk netbook
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Tam boyutlu klavyeye sahip olan ve bu açıdan herhangi bir kullanım sıkıntısı yaratmayacağı belirtilen Lenovo IdeaPad S12'nin pil tüketimi konusunda da iddialı olacağı belirtiliyor. Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile satışa sunulacağı belirtilen sistemin kullanıcılarla buluşması ise yaz sonunu muhtemelen Ağustos ayını bulacak gibi görünüyor. Yurt dışı satış fiyatının 600$'ın altında olması beklenen Lenovo IdeaPad S12'nin yanı sıra diğer bazı üreticilerin de Nvidia ION tabanlı netbook'larını Computex fuarında göstermesi bekleniyor.


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DH Misafiri 9 yıl
sürekli kullanımda pil süresi 3,5 saat gibi
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DH Misafiri 9 yıl
sürekli kullanımda pil süresi 3,5 saat gibi.
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DH Misafiri 9 yıl
Merhabalar geçen hafta içi aldık bu ürünü baya güzel bi notebook kullanıcısı olarak hiçte fena değil diyebilirim. Aslında pek netbook denecek bi model değil. Notebook lara daha yakın bi cihaz. Almayı düşünen arkadaşlara kesinlikle tavsiye ederim.
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hsezen 9 yıl
DH Misafiri

Merhabalar geçen hafta içi aldık bu ürünü baya güzel bi notebook kullanıcısı olarak hiçte fena değil diyebilirim. Aslında pek netbook denecek bi model değil. Notebook lara daha yakın bi cihaz. Almayı düşünen arkadaşlara kesinlikle tavsiye ederim.


Notebook perfonmansı almanız için bence XP şart. Windows XP ile birlikte perfonmansı katlanıyor resmen. Tam olarak "notebook" keyfini bu netbookta yaşadım diyebilirim. Ama yeni alacaklara tavsiye çift çekirdekli işlemci ve ION2 li tabanlı modelinide beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü bence en olumsuz yönü tek çekirdekli işlemcisi ve bunun getirdiği takılma ve yavaşlamalar. Zaten şuan bu modeli satan yer yok gibi.

Pil süresi olarak, ekran parlaklığını makul bir değerde tutarsaniz 5 saatte fazla internette surf yapabilirsiniz. En parlak ekranda film izleyeyim derseniz 3.5 saat civari dayaniyor.

Beni şaşırtan bir başka özelliği ise tuşları benim 15.4" notebookumdan daha büyük.
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CoRTeZ_Tr 9 yıl
Arkadaşlar Lenovo s12 ile ilgili bilginin bulunduğu bir site buldum incelemenizi tavsiye ederim.

teknodonanim.com/...
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linuxuzman 10 yıl
İstediğim 4-4 lük netbooğu bir çıkartmıyorlar en son kendim yapacağım :D
1- Z550 işlemci
2- Nvidia Ion
3- 12" ile 10" arası çerçevesiz(ekranın kenarlarında 1-2 inc boşluktan nefret ediyorum), hd ekran.
4- Windows lisansı olmasın.
Çok şey mi istiyorum?
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trulli 10 yıl
Orjinalden alıntı: linuxuzman

İstediğim 4-4 lük netbooğu bir çıkartmıyorlar en son kendim yapacağım :D

1- Z550 işlemci
2- Nvidia Ion
3- 12" ile 10" arası çerçevesiz(ekranın kenarlarında 1-2 inc boşluktan nefret ediyorum), hd ekran.
4- Windows lisansı olmasın.

Çok şey mi istiyorum?


istediğin gibi bir netbook olması için ION platformu yeterli zaten. Atom 330 bu platformun işlemcisini oluşturuyo ki çift çekridekli yapısı ile z550 den daha performanslı bi işlemci.

çerçevesiz ekran olayı da klavye nedeniyle biraz problemli aslında. ekrana göre çerçeve yaptığın zaman klavye nispeten küçük kalıyo. bu seferde klavye neden küçük diye eleştir geliyo. sakal ve bıyık olayı anlayacağın.
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Rainbow6 10 yıl
netbooklar amaçlarından sapmış ürünlerdir ilk çıktıklarında 250-280 dolar gibi bi fiyatla satılırken daha hızlı ürünler yapıp 150 dolara satıcaz bilgisayarsız okul öğrenci fakir fukara kalmayacak falan diyorlardı şimdi ise olay tam tersine döndü makinaları daha güçlü yaptılar evet ama fiyatları da arttı nerdeyse tam boy cd dvd gibi medyalarıda kullanabileceğiniz bu makinalardan çok daha güçlü laptoplarla aynı fiyata geldi tek avantajı taşıma kolaylığı monitörleride git gide büyüyor yakında o avantajda kalmayacak ... birde piyasadaki birçok netbooku kullandım kasalarında falan kullanılan malzeme hp hariç bana çok ucuzmuş gibi geldi sanki çin malı oyuncak gibi hp ninde zaten dışına değil içine bakacaksın :) yani benim düşüncem ucuza üretip pahalıya satıyolar bide bu atomun çift çekirdeklisi çıktı performansı onunda pek iç açıcı değil
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fujhen 10 yıl
ülkemizde yeni piyasaya girmiş olan acer aspireone 751e tasarım olarak ve sunduğu portlar olarak çok benziyor. aspireoneda kullanılan gma500 de hd video hızlandırmayı ve directx10u destekliyor(oyun oynatamaz tabiki) üstelik daha az güç tüketiyor. 11.6inç 16:9 1366*768 led aydınlatmalı ekranı var fiyatı da 800 lira :)
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dec_chaos 10 yıl
12" ekran fazla olmuş , 11" iyi bir karar olurdu. Aynen VAIO'larda olduğu gibi..
Pil ömrünü artırmaları gerek.
Yukarda herkes INTEL'e atıp tutmuş. 2-3 watt güç harcamasıyla çalışan ATOM işlemci INTEL tarafından geliştirilip üretilmese yukarıdaki ION platformunu NVIDIA münasip bir şekilde kullanırdı ancak.
INTEL'e haksızlık yapmayın.
Ben esasında AMD/ATI'den ATOM'a ve ION'a cevap bekliyorum..

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El_domingo 10 yıl
Netbook da rakebet baya sıkı ve pazar tabi buyuk firmlar olumlu farklılıklar oluşturbildikçe daha iyi satış adetlerine ulaşabilirler..bunu da ya fiyatlarıyla yada sundukları yeniliklerle sağlayabilirler acer ve lenovo bu konuda en hızlıları...Ancak katetmeleri gereken daha uzun bi yol var.....
şahsen 10"-12" arası Ion platformlu tablet netbookları bekliyorum....
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OtoTurk 10 yıl
10.2 inch sonrası bence netbook olmaktan çıkıyor bu makinalar.
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bkozen 10 yıl
@HoLY.oNE
IBM ile ne alakası var?
Lenovo'yu IBM'i sanıyosun. Geçelim bunları IBM üzerinden artık reklam yapmazsın.
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HoLY.oNE 10 yıl

Orjinalden alıntı: bkozen

@HoLY.oNE

IBM ile ne alakası var?

Lenovo'yu IBM'i sanıyosun. Geçelim bunları IBM üzerinden artık reklam yapmazsın.




ne alakası var lenovo zaten IBM in..
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Z-DGİ 10 yıl

Orjinalden alıntı: bkozen

@HoLY.oNE

IBM ile ne alakası var?

Lenovo'yu IBM'i sanıyosun. Geçelim bunları IBM üzerinden artık reklam yapmazsın.




Reklam değil, tamamen gerçek
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