Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo IdeaPad U260, 15 Kasım'da satışa sunuluyor

8 yıl
11b
1
5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lenovo IdeaPad U260, 15 Kasım'da satışa sunuluyor
Tam Boyutta Gör

Lenovo ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan ultra-taşınabilir formdaki yeni dizüstü bilgisayar modeli IdeaPad U260'ı satışa sunuyor. 15 Kasım itibariyle raflardaki yerini alacağı bildirilen 12.5-inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayar, 0.71-inç kalınlığı ve magnezyum alaşım gövdesiyle tasarım anlamında dikkatleri üzerine çıkmayı başarıyor.

Bilek dayama kısmı deri kaplama olan ve çoklu dokunmatik touchpad ile gelen IdeaPad U260, Intel platformunu kullanıyor ve tercihe bağlı olarak Core i3 veya Core i5 işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 4GB'a kadar DDR3 bellekle donatılabilen dizüstü bilgisayar, depolama içinse 320GB kapasiteli sabit disk kullanıyor.

Ekran kartı olarak Intel'in işlemciye entegre gelen HD Graphics çözümünden güç alan bilgisayar, görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. 4 hücreli pil ile 4 saate kadar kullanım süresi vaad eden sistem, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 teknolojilerini destekliyor.

Üzerinde ışık sensörleri de bulunan ve ortamın ışık durumuna göre kendini ayarlayabilen dizüstü bilgisayar, Lenovo'nun yeni nesil pek çok modelinde olduğu gibi çiklet klavye ile geliyor. Intel'in yeni soğutma teknolojisi ile daha serin çalıştığı belirtilen IdeaPad U260, Kavhe Kahvrengisi ve Mandalina Turuncusu olmak üzere iki renk seçeneği ile geliyor.

Temel konfigürasyon fiyatı 899$ olan IdeaPad U260, yukarıda da belirttiğimiz gibi 15 Kasım itibariyle raflardaki yerini almaya başlayacak.

Lenovo IdeaPad U260, 15 Kasım'da satışa sunuluyor
Tam Boyutta Gör

Lenovo IdeaPad U260, 15 Kasım'da satışa sunuluyor
Tam Boyutta Gör

Lenovo IdeaPad U260, 15 Kasım'da satışa sunuluyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
iyi urun havasi yaratamişlar ama en temel eksikliği usb.3 ve eSATA dir.
bilinçli bir kullanici bu eksikliği görmezden gelmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nohackmove 7 yıl
bu seri 2010 da mı başlamış?
çok ilginç o zamanda ultrabook tasarımını mı düşünmüşler?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
colins547 8 yıl
yok artık lenovo ctrl ve fn tuşunu farklı yerleştirmiş. ekrsn ksrtı konusunda da bir nvidia optimus olsa süper olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 8 yıl
bıraksınlar bu mac klavye stilini allah aşkına parmaklarım hep aralarına giriyor klasvye yi tasarlarken parmaklar tuşların uzerınde buz pateni yapar gibi kayması lazım hızlı yazı yazma vss gibi durumlarda daha etkili oluyor eski klasvye tuşları biraz onların uzerınde uğraşsalar hiç bir şey demiyecem bütün notebook nesiller bu tuş takımı kullanıyor ne var bunda anlamış değilim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KadirCanCelik 8 yıl
Bütün firmalar düşük fiyatlı orta seviyeli ürünler çıkarmaya başladı.

Abicim koyacaksın bunun içine i7'yi,640 GB'yi,6GB'yi.Ondan sonra gör bakalım para nasıl akıyor!

Düşük ürün alacak olan gider C2d,i3 alır.O aralıkta da çok ürün var.

Lenovo çok kaliteli bir ürün yapmadıysa çok gereksiz olur.

Ayrıca İntel ekran kartı varsa,çok gereksiz.Switchable olsa iyi olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl ASUS Crosshair IV Extreme video inceleme 8 yıl Toyota ile Hybrid araçları Prius üzerine konuştuk 8 yıl Turkcell Superonline ile Gaziantep'teki fiber altyapı yatırımlarını konuştuk 8 yıl PowerColor ile Radeon HD 6900 serisinin performansını ve Fusion işlemcilerini konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim