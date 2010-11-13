Lenovo IdeaPad U260, 15 Kasım'da satışa sunuluyor

Lenovo ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan ultra-taşınabilir formdaki yeni dizüstü bilgisayar modeli IdeaPad U260'ı satışa sunuyor. 15 Kasım itibariyle raflardaki yerini alacağı bildirilen 12.5-inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayar, 0.71-inç kalınlığı ve magnezyum alaşım gövdesiyle tasarım anlamında dikkatleri üzerine çıkmayı başarıyor.

Bilek dayama kısmı deri kaplama olan ve çoklu dokunmatik touchpad ile gelen IdeaPad U260, Intel platformunu kullanıyor ve tercihe bağlı olarak Core i3 veya Core i5 işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 4GB'a kadar DDR3 bellekle donatılabilen dizüstü bilgisayar, depolama içinse 320GB kapasiteli sabit disk kullanıyor.

Ekran kartı olarak Intel'in işlemciye entegre gelen HD Graphics çözümünden güç alan bilgisayar, görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. 4 hücreli pil ile 4 saate kadar kullanım süresi vaad eden sistem, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 teknolojilerini destekliyor.

Üzerinde ışık sensörleri de bulunan ve ortamın ışık durumuna göre kendini ayarlayabilen dizüstü bilgisayar, Lenovo'nun yeni nesil pek çok modelinde olduğu gibi çiklet klavye ile geliyor. Intel'in yeni soğutma teknolojisi ile daha serin çalıştığı belirtilen IdeaPad U260, Kavhe Kahvrengisi ve Mandalina Turuncusu olmak üzere iki renk seçeneği ile geliyor.

Temel konfigürasyon fiyatı 899$ olan IdeaPad U260, yukarıda da belirttiğimiz gibi 15 Kasım itibariyle raflardaki yerini almaya başlayacak.