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Dünyanın en büyük dördüncü bilgisayar üreticisi Lenovo, klavyeli uzaktan kumanda hazırladı. Avuç içine sığacak boyuttaki yeni kumanda ile kullanıcılar oturdukları yerden bilgisayarlarını kontrol edebilecek, temel görevler üzerinde çalışabilecekler. 2.4GHz kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen ve 10 metreye kadar kullanılabilen klavye üzerinde fare rolü biçilen bir adet kaydrıma topuna da yer veriliyor.

Windows 2000, Windows XP ve Windows 7 gibi işletim sistemleriyle uyumlu olan klavyeli uzaktan kumanda, bilgisayarını HTPC olarak kullanmak isteyenleri hedef alıyor.

Lenovo yeni kumandasını bir yıllık garanti ve 60$ 'lık yurt dışı satış fiyatı ile kullanıcıların beğenisine sunuyor.