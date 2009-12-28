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Lenovo klavyeli uzaktan kumanda hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo klavyeli uzaktan kumanda hazırladı
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Dünyanın en büyük dördüncü bilgisayar üreticisi Lenovo, klavyeli uzaktan kumanda hazırladı. Avuç içine sığacak boyuttaki yeni kumanda ile kullanıcılar oturdukları yerden bilgisayarlarını kontrol edebilecek, temel görevler üzerinde çalışabilecekler. 2.4GHz kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen ve 10 metreye kadar kullanılabilen klavye üzerinde fare rolü biçilen bir adet kaydrıma topuna da yer veriliyor.

Windows 2000, Windows XP ve Windows 7 gibi işletim sistemleriyle uyumlu olan klavyeli uzaktan kumanda, bilgisayarını HTPC olarak kullanmak isteyenleri hedef alıyor.

Lenovo yeni kumandasını bir yıllık garanti ve 60$ 'lık yurt dışı satış fiyatı ile kullanıcıların beğenisine sunuyor.

 


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dmxerkan 9 yıl
Umarım bir an önce burda satılır.
Logitech in böyle bir ürünü var piyasada fakat çok pahalı.
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daol 9 yıl
güzel ve fiyatı uygun, birde kullanışlı ise htpc ler için çok uygun
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VenomS 9 yıl
birde kumanda foksiyonu evrensel olursa hemen alırım tamda aradığım bir şeydi evdeki kumandalarınıda tek bir yerde toplamak iyi olur birde üstüne klavye mouse özelliği benim için biçilmiş kaftan olur
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sahafiec 9 yıl
çok ilginç bir alet, özellikle sistemini multimedya için kullananlar kullanıcılar açısından.
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tanak 9 yıl
güzel tasarım.
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