Lenovo netbook modeli IdeaPad S10'da fiyat indirimine gitti

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, netbook modeli IdeaPad S10'un fiyatında indirim yaptı. Geçtiğimiz gün Mini 1000 modelinde fiyat indirimine giden HP'den sonra Lenovo da yurt dışında yaklaşan tatil sezonu öncesi satışlarını arttırabilmek adına S10 modelinde fiyat indirmine gidiyor. 1.6GHz'lik Atom N270 işlemcisinden güç alan netbook modelinde 512MB bellek ve 80GB sabit disk bulunuyor.

Yapılan 50$'lık indirim ile Siyah ve Beyaz renkli modelleri 399$'dan 349$'a gerileyen IdeaPad S10'un Pembe, Kırmızı ve Mavi renkli modelleri ise yine 50$'lık indirim ile 409$'dan 359$'a çekildi. Ayrıca 1GB belleğe ve 160GB'lık sabit diske sahip olan Siyah ve Beyaz renkli IdeaPad S10 modelleri 449$'dan 399$'a, Pembe, Kırmızı ve Mavi renkli modelleri ise 459$'dan 409$'a çekildi.