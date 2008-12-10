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Lenovo netbook modeli IdeaPad S10'da fiyat indirimine gitti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
41,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo netbook modeli IdeaPad S10'da fiyat indirimine gitti
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, netbook modeli IdeaPad S10'un fiyatında indirim yaptı. Geçtiğimiz gün Mini 1000 modelinde fiyat indirimine giden HP'den sonra Lenovo da yurt dışında yaklaşan tatil sezonu öncesi satışlarını arttırabilmek adına S10 modelinde fiyat indirmine gidiyor. 1.6GHz'lik Atom N270 işlemcisinden güç alan netbook modelinde 512MB bellek ve 80GB sabit disk bulunuyor.

Yapılan 50$'lık indirim ile Siyah ve Beyaz renkli modelleri 399$'dan 349$'a gerileyen IdeaPad S10'un Pembe, Kırmızı ve Mavi renkli modelleri ise yine 50$'lık indirim ile 409$'dan 359$'a çekildi. Ayrıca 1GB belleğe ve 160GB'lık sabit diske sahip olan Siyah ve Beyaz renkli IdeaPad S10 modelleri 449$'dan 399$'a, Pembe, Kırmızı ve Mavi renkli modelleri ise 459$'dan 409$'a çekildi.


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kelimeyounu 9 yıl
Benimde acilen birtane almam lazım siz hangisini önerirsiniz...?
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PEGASUS BİLGİSAYAR 10 yıl
PEGASUS BİLGİSAYAR - ESKİŞEHİR
0 222 230 04 11 - 230 03 94
LENOVO Ideapad S10 Atom 1.6GHz 1GB 160GB 10" XP Home 59-017152
469$ + KDV STOKLARIMIZDA...
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vyc 10 yıl
arkadaslar ben aldım geçen perşembe günü 10 gün oldu neredeyse vatandan aldım kdv indirimi dolar sabitti birde yapıkredi kredikartına %12 inidirim vardı 750 liraya aldım tam kullanamadım ama bence gayet güzel performansı malzeme kalitesi falan gayet iyi bundan önce asus701 ve asus 900 kullanmıstım bu aldıgım ilk 10'' lik cihaz büyük baya ama hafif eee1000 gibi değil kutusundan tasıma kılıfı cıkmadı maalesef yazıcıoğlundan 20 liraya çok kaliteli bi kılıf aldım süper oldu ama 2 tane usb girişi var oyüzden logitech v470 mouse un beyazından alacaktım bulamadım hiçbirde
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PEGASUS BİLGİSAYAR 10 yıl
PEGASUS BİLGİSAYAR - ESKİŞEHİR
0 222 230 04 11 - 230 03 94
LENOVO Ideapad S10 Atom 1.6GHz 1GB 160GB 10" XP Home 59-017152
469$ + KDV STOKLARIMIZDA...
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sailorsaturn 10 yıl

Orjinalden alıntı: PEGASUS BİLGİSAYAR

PEGASUS BİLGİSAYAR - ESKİŞEHİR

0 222 230 04 11 - 230 03 94



LENOVO Ideapad S10 Atom 1.6GHz 1GB 160GB 10" XP Home 59-017152



469$ + KDV STOKLARIMIZDA...







adres verseydin arkadasım gelip alırdık hemen..reklam yok
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cuoresportivo 10 yıl
S10 türkiyede yok diye biliyorum ben doğrumudur?
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sailorsaturn 10 yıl
dogrudur yok zaten.. zaten bu özellikler turkıyeyı kaldırmaz... s9 modeli zaten 399+kdv gibi yakında kampanyaya girecek .. ne yanı:D
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