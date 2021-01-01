Lenovo RTX 3050, RTX 3050 Ti ve RTX 3060’ı doğruladı

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GPU devi stoklarda bulunamayan RTX 3000 ailesini genişletmeye devam ediyor. Önümüzdeki aylarda bizlerle olması beklenen giriş-orta segment Ampere’ler Lenovo’nun sayfasında listelendi.

Güncel ekran kartlı Legion modelleri

Comet Lake işlemcilere yer verilen yeni Legion masaüstülerin özellik tablosunda henüz duyurulmamış yeni kartlar dikkat çekti.

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RTX 3050 4 GB, RTX 3050 Ti 6 GB ve RTX 3060 12 GB’dan oluşan yeni üye listesinde daha önceden de paylaştığımız üzere RTX 3050 Ti ve RTX 3060 GA106’nın farklı varyantları üzerinde yükseliyor.

Daha önceleri RTX 3060 6 GB olarak bilinen kartın RTX 3050 Ti olarak adlandırılmış hali olan model 3584 CUDA çekirdeğiyle ağabeyinin 3840 işlem biriminden biraz azını barındırmasının yanı sıra VRAM kanadında da 12 GB GDDR6’dan 6 GB GDDR6’ya düşüş mevcut.

Listedeki GA107 GPU’lu tek seçenekse RTX 3050 olarak görülüyor. RTX 3050’de 2304 CUDA çekirdekli GPU’ya 4 GB GDDR6 bellek eşlik etmesi bekleniyor.

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90 watt civarında TGP çerçevesinde çalışması beklenen kart 75 watt sınırının biraz üzerinde. Dolayısıyla giriş segmentinde de artık ek güç girişi bulunacağa benziyor.

https://videocardz.com/newz/lenovo-confirms-geforce-rtx-3050-ti-6gb-rtx-3050-4gb-and-rtx-3060-12gb

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