Lenovo RTX 3050, RTX 3050 Ti ve RTX 3060’ı doğruladı

GPU devi stoklarda bulunamayan RTX 3000 ailesini genişletmeye devam ediyor. Önümüzdeki aylarda bizlerle olması beklenen giriş-orta segment Ampere’ler Lenovo’nun sayfasında listelendi.
Güncel ekran kartlı Legion modelleri
Comet Lake işlemcilere yer verilen yeni Legion masaüstülerin özellik tablosunda henüz duyurulmamış yeni kartlar dikkat çekti.İlginizi Çekebilir RTX 3080 Ti ertelendi, RTX 3060 iki farklı bellek kapasitesiyle geliyor
RTX 3050 4 GB, RTX 3050 Ti 6 GB ve RTX 3060 12 GB’dan oluşan yeni üye listesinde daha önceden de paylaştığımız üzere RTX 3050 Ti ve RTX 3060 GA106’nın farklı varyantları üzerinde yükseliyor.
Daha önceleri RTX 3060 6 GB olarak bilinen kartın RTX 3050 Ti olarak adlandırılmış hali olan model 3584 CUDA çekirdeğiyle ağabeyinin 3840 işlem biriminden biraz azını barındırmasının yanı sıra VRAM kanadında da 12 GB GDDR6’dan 6 GB GDDR6’ya düşüş mevcut.
Listedeki GA107 GPU’lu tek seçenekse RTX 3050 olarak görülüyor. RTX 3050’de 2304 CUDA çekirdekli GPU’ya 4 GB GDDR6 bellek eşlik etmesi bekleniyor.
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90 watt civarında TGP çerçevesinde çalışması beklenen kart 75 watt sınırının biraz üzerinde. Dolayısıyla giriş segmentinde de artık ek güç girişi bulunacağa benziyor.
https://videocardz.com/newz/lenovo-confirms-geforce-rtx-3050-ti-6gb-rtx-3050-4gb-and-rtx-3060-12gb Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
AMD 24 , 16 koymasa 8 in ustunue de goremeyecekti tuketici herhalde...
8 gb 3070 gddr6
mühendisler error vermiyor mu acaba
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rtx 3050 4 gb, rtx 3050 ti 6 gb ve