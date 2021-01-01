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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo RTX 3050, RTX 3050 Ti ve RTX 3060’ı doğruladı

    Kaslı Ampere kartların ardından sıra şimdi de oyuncuların çoğunluğunun heyecanla beklediği uygun fiyatlı fakat halen güçlü seçeneklere geldi. Lenovo sistemlerini hazırlamaya başlamış bile.
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    Metehan Göktaş
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    Lenovo RTX 3050, RTX 3050 Ti ve RTX 3060’ı doğruladı
    Tam Boyutta Gör

    GPU devi stoklarda bulunamayan RTX 3000 ailesini genişletmeye devam ediyor. Önümüzdeki aylarda bizlerle olması beklenen giriş-orta segment Ampere’ler Lenovo’nun sayfasında listelendi.

    Güncel ekran kartlı Legion modelleri

    Comet Lake işlemcilere yer verilen yeni Legion masaüstülerin özellik tablosunda henüz duyurulmamış yeni kartlar dikkat çekti.

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    RTX 3050 4 GB, RTX 3050 Ti 6 GB ve RTX 3060 12 GB’dan oluşan yeni üye listesinde daha önceden de paylaştığımız üzere RTX 3050 Ti ve RTX 3060 GA106’nın farklı varyantları üzerinde yükseliyor.

    Daha önceleri RTX 3060 6 GB olarak bilinen kartın RTX 3050 Ti olarak adlandırılmış hali olan model 3584 CUDA çekirdeğiyle ağabeyinin 3840 işlem biriminden biraz azını barındırmasının yanı sıra VRAM kanadında da 12 GB GDDR6’dan 6 GB GDDR6’ya düşüş mevcut.

    Listedeki GA107 GPU’lu tek seçenekse RTX 3050 olarak görülüyor. RTX 3050’de 2304 CUDA çekirdekli GPU’ya 4 GB GDDR6 bellek eşlik etmesi bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 7 5800HS ve RTX 3080 16 GB’lı ASUS G15’in fiyatı sızdı"

    90 watt civarında TGP çerçevesinde çalışması beklenen kart 75 watt sınırının biraz üzerinde. Dolayısıyla giriş segmentinde de artık ek güç girişi bulunacağa benziyor.



    https://videocardz.com/newz/lenovo-confirms-geforce-rtx-3050-ti-6gb-rtx-3050-4gb-and-rtx-3060-12gb Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    nuksws_99 (dasasd ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    4gb hahaha yok 2gb koyun nvidia iyice sıyırmış. 9 yıllık ekran kartım 4gb hem de mobil ekran kartı..
    1 Yanıt Yanıtla +29
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    nuksws_99 (dasasd ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu seride bilerek düşük vram veriyorlar ki 4000 de desinler VRAM ı 12gb ye çıkarttık, sonra bizim oyunlar da kassın yeni kart alalım..
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    emre1393 (Emre K......) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    minimum 8gb olmalı artık yahu.
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    gs09gs09 (Furkan Turan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Nvidia bu adamin aklini alir aklini :) 4 cigolayt diosa 4 cigolayttir olay bitti
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    huso 5 gün ( Mesaj Silindi )
    12GB 3060 olmamıs Vram cok fazla onu direkt 6 ya da 8 e indirseler daha iyi olurmus.ya da hepsini 4Gb yap gec ne gerek var 12 ye...
    AMD 24 , 16 koymasa 8 in ustunue de goremeyecekti tuketici herhalde...
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    Tensi (Mehdi Tensi) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Uretim bantlarinda istenen kaliteyi bir turlu tutturamadilar demek ki. Surekli birbirinin kirpilmis versiyou kartlari piyasaya surmelerinin baska anlami olmaz.
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    AdilOlmayanYıldırım 6 gün ( Mesaj Silindi )
    12 gb 3060 gddr6
    8 gb 3070 gddr6
    mühendisler error vermiyor mu acaba
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    Tugrap007 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kardeşim 4 GB nedir ya Nvidia da iPhone gibi oldu bu savaşı AMD kazanir tartışmasız
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    BekirTemel (Bekir ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    nvidia 3000 serisini çok kötü yönetti, bu devam ederse amd kolay alır
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    Affection and Hatred (Channing Frye) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben 6 gb'ye okeydim ama bu ne abi, 4 gb hakkat biraz abartı olmuş.
    Yanıtla +1
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    sanaltur.com.tr (Alican Yıldız) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bilgilendirmeler için teşekkür ederim Metehan bey. tüm haberlerinizi yakından takip ediyorum. iyi seneler
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    absamet (sems sems) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Agam bizimle eğleniiiirr. 4 gb nedir yahu bu kadarda aptal yerine konulmaz yahu.
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    emre1393 (Emre K......) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    minimum 8gb olmalı artık yahu.
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    4875 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    rtx 3050 4 gb, rtx 3050 ti 6 gb ve
    3 etiket daha rtx 3060 12 gb nvidia ampere Donanım
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