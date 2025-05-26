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    Oracle, Nvidia çiplerine 40 milyar dolar yatırıyor; Stargate yükseliyor

    Oracle dünyanın en büyük veri merkezlerinden birine güç sağlamak için Nvidia'nın en yeni yüksek performanslı çiplerine yaklaşık 40 milyar dolar harcamayı taahhüt etti.

    Oracle, Nvidia çiplerine 40 milyar dolar yatırıyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka teknolojilerinde küresel rekabet hızla artarken Oracle, sektöre damga vuracak dev adımıyla dikkatleri çekiyor. Şirket, Nvidia’nın en yeni ve yüksek performanslı yapay zeka çiplerine 40 milyar dolarlık yatırım yaparak, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde dünyanın en büyük veri merkezlerinden birini inşa etmeye hazırlanıyor.

    Stargate projesinin amiral gemisi

    Yeni veri merkezi, 875 dönümlük bir alana yayılacak sekiz dev binadan oluşuyor. Bu tesis, OpenAI ve SoftBank liderliğindeki 500 milyar dolarlık “Stargate” projesinin merkez üssü olarak konumlandırılıyor. Projenin hedefi, önümüzdeki dört yıl içinde Amerika başta olmak üzere küresel çapta yeni nesil yapay zeka süper bilgisayar altyapısını kurmak.

    Veri merkezinin tam kapasiteye ulaştığında 1.2 GW enerji tüketmesi bekleniyor. Bu da, sadece büyüklüğüyle değil, enerji ihtiyacıyla da teknoloji dünyasında çığır açacak bir tesisin yolda olduğunun göstergesi.

    Tesisin 2026’da tamamlanmasının ardından, OpenAI kampüsü 15 yıllığına kiralayacak. Yapay zeka modellerini eğitmek ve dağıtmak için kritik bir altyapı sunacak bu kampüs, yaklaşık 400 bin adet Nvidia GB200 Superchip ile donatılacak. OpenAI, bu sayede güçlü bir altyapıya sahip olurken Microsoft’a olan bağımlılığını da azaltacak.

    Oracle’ın devasa çip yatırımıyla birlikte, projenin inşaatı için de ciddi bir finansal yapı oluşturuldu. Crusoe Energy Systems ve Blue Owl Capital, toplamda 15 milyar dolar değerinde borç ve öz kaynak yatırımı sağladı. JPMorgan ise 9.6 milyar dolarlık kredi desteği sundu; bu tutarın 7.1 milyar dolarlık kısmı yakın zamanda duyuruldu.

    Gözler şimdi küresel genişlemede

    Oracle, Nvidia çiplerine 40 milyar dolar yatırıyor Tam Boyutta Gör
    Stargate girişimi, yalnızca Amerika ile sınırlı değil. Projenin Avrupa ve Asya’da da benzer yapay zeka kampüsleri kurmayı hedeflediği belirtiliyor. İlk büyük uluslararası genişleme ise Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleşecek. Abu Dabi’de G42 firmasıyla ortaklaşa kurulacak kampüs, Teksas’taki merkezin dört katı enerji tüketecek şekilde tasarlanıyor: Tam 5 gigawatt.

    UAE merkezinin, iki milyon Nvidia süperçipini barındırması planlanıyor. Bu proje, OpenAI’ın “OpenAI for Countries” (Ülkeler İçin OpenAI) adlı yeni girişiminin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu program, ülkelerin kendi egemen yapay zekâ altyapılarını kurmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

    Bu arada Stargate’in ortaklık yapısı da dikkat çekici. SoftBank ve OpenAI, girişimin yüzde 40’ar hissesine sahip olacak. Oracle ve Birleşik Arap Emirlikleri devletine ait yatırım firması MGX ise 7’şer milyar dolarlık katkıda bulunacak. SoftBank finansal yönetimi üstlenirken, operasyonların liderliğini OpenAI yürütecek. Proje, dört yılda 500 milyar dolar harcanacak, ilk 100 milyar dolar Teksas tesisinden başlayarak 20 tesise kadar finansman sağlayacak.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 3 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 3 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 5 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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